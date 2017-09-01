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СпецпроектОбзор прессы

Медленно, но верно

Зарубежные СМИ всё смелее высказываются в пользу российского Крыма

На этой неделе зарубежные издания, рассказывающие о Крыме, говорили не только о политической повестке. Внимание западных журналистов привлекли и исторические события, и «винодельческий фактор».

Хорошее сходство

Крым и Сицилия — самые похожие винодельческие регионы Европы, — делает вывод влиятельное издание. «Оживившийся инвестиционный интерес помог добавить в арсенал крымских виноделов те же современные технологии и научный багаж, что и на Сицилии», — пишет «Форбс». «Сходство между Крымом и Сицилией заметно не только на дорогах — оно бросается в глаза даже при беглом взгляде на карту. Близкие по площади — 25 500 кв. км (Сицилия) и почти 27 000 кв. км (Крым) — эти два геометрически не совсем правильных участка суши занимают вызывающе центральное положение, каждый в своем морском бассейне. И удивительное сходство исторических судеб: с античных времен за обладание этими островом и почти-островом шла ожесточенная борьба, и периоды могущественного величия сменялись эпохами забытья и упадка...», — замечает издание.

Смена риторики

Старейшая ежедневная чешская газета Lidové noviny (Lidovky) обратила внимание на смену риторики Запада по крымскому вопросу, хотя Европа пока сама себе не решается в этом признаться. В ЕС свои проблемы миграции, Брекзита, Дональда Трампа, Северной Кореи и даже Польши с Венгрией, пишет издание. Всё более заметно, что европейцы приняли игру России — отказ от обсуждения статуса полуострова. Здесь европейцы прагматики. Они не хотят объединять темы международных переговоров по Донбассу и Крыму в один пакет, поскольку боятся, «что все будет похоронено». Все планы по урегулированию, которые предлагали европейцы и Америка, — кондоминиум (совладение), повторные референдумы — Россия не воспринимает.

Исторический ликбез

Исторический портал решил просветить западных читателей насчёт Крымской войны. Вернее, сообщить о некоторых стереотипах, сопровождающих типичные рассказы об этом событии середины позапрошлого века. И, в некотором смысле, развенчать устоявшиеся на Западе исторические мифы. Среднестатистическому обывателю в Европе, оказывается, невдомёк, что войну спровоцировала религиозная напряженность. Не слишком известно, что та война велась не только в Крыму. Откровением для читателей сайта может стать и информация о том, что союзные войска, воевавшие против России, «не очень любили друг друга». Также издание рассказывает о том, что это была первая война, которую (как бы сейчас сказали — онлайн) показывали всему миру корреспонденты и фотографы, находившиеся на полях сражений. Портал упомянул и о том, что именно в Крымскую войну начал свою литературную деятельность классик русской литературы Лев Толстой. Также рассказывается о том, что служба сестёр милосердия не была исключительно «новацией Великобритании», а Флоренс Найтингейл — не единственная знаменитость среди медсестёр позапрошлого века. Издание, в частности, упоминает в этом контексте Дашу Севастопольскую.

По Фрейду

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сравнила присоединение Крыма к России с объединением ГДР и ФРГ в 1990 году. Комментируя предложение лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линдера «закрыть глаза на изменение статуса Крыма», Меркель заявила, что Германия не смогла бы объединиться, если бы люди «отказывались что-то менять». «Если я слышу, например, что нужно просто признать аннексию Крыма Россией, я думаю: что случилось бы, если к нам тогда в ГДР было такое отношение: «Германия расколота, тут ничего не изменить», — сказала она. В ответ на эти высказывания последовала реакция официального представителя российского МИД Марии Захаровой: «Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии? Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», — написала дипломат в Facebook. «Здорово, ничего не скажешь. Теперь у нас есть дополнительный железобетонный аргумент, чётко указывающий на историческую справедливость случившегося. Так как разделённым не по своей воле народом является народ России и Крыма, а не Крыма и Украины, что подтверждено не только референдумом 2014 года, но и референдумами, а также попытками их проведения, имевшими место начиная с коллапса СССР», — написала Захарова, добавив, что реплики Меркель можно рассматривать по Фрейду.

Александр СКОПОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года

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Просмотров: 91 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:06

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