На грани маразма

Почему россияне были лишь четвёртыми?

В начале нынешней недели российских поклонников спорта не могло не обрадовать заявление, прозвучавшее из уст главы независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, широко известного в международных кругах, почётного члена МОК. Он сообщил, что руководитель независимой комиссии Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA) Ричард Макларен снял свои обвинения в государственной поддержке допинговых махинаций в России.

Недолго музыка играла

Это заявление, сделанное профессором права из канадского Торонто ещё в марте в многочасовой беседе со Смирновым, рассматривалось Виталием Георгиевичем как хороший знак перед оглашением предварительных результатов расследования МОК на октябрьской сессии в Перу. А ведь там, как обещал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, опять коснутся «допинговых шалостей» россиян на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014. И если они подтвердятся, то «зимники» нашей страны могут быть отстранены от стартующих в феврале 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане очередных Олимпийских игр.

Но, как говорится, недолго музыка играла. Буквально на следующий день после заявления Виталия Смирнова руководители WADA, будучи застрельщиками скандального доклада Роберта Макларена, на который МОК потратил внушительную сумму долларов, ответили на заявление Смирнова. Они огласили, что канадский профессор продолжает придерживаться выводов своего расследования и своей позиции не менял, считая, что массовый допинг в российском спорте не мог проходить без активной государственной поддержки. И хотя за последнее время в России сделали немало для искоренения этого позорного явления, но из-за того, что до сих пор российские олимпийский и паралимпийский комитеты не предоставили официальные ответы, в которых конкретно и адекватно рассмотрены выводы, сделанные Маклареном, этот вопрос не будет закрыт. Одним словом, признавайтесь! Иначе...

Без наших паралимпийцев

Ряд этих ребят, стоящих у руля мирового спортивного движения, «обожают» всё российское, что подтвердила недавняя генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета, проходившая в столице Объединённых Арабских Эмиратов — Абу-Даби. На ней должны были пройти перевыборы многолетнего президента МПК английского лорда Филипа Крэйвена, который шестнадцать лет — с 2001 года — возглавлял организацию и был главным идеологом и организатором исключения в прошлом году россиян из паралимпийской семьи, горячо откликнувшись на всё тот же доклад Макларена. Хотя даже многие из ближайшего окружения лорда, самого инвалида-колясочника, были против такого огульного решения для всех спортсменов-инвалидов только потому, что они россияне. Казалось, что вот-вот справедливость восторжествует и наши спортсмены вновь будут возвращены в ряды МПК. Увы... Но ведь без россиян Паралимпийские игры теряют свой шарм. И хотя это все понимают, но, тем не менее, большинство проголосовало против возвращения наших паралимпийцев в международную организацию, а значит, и против участия сборной России в зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане-2018, что можно оценить как решение на грани маразма, вызванное прежде всего боязнью сильного конкурента в общекомандном зачёте.

Правда, предчувствуя из-за этого решения провал Игр, как это произошло летом прошлого года в Рио-де-Жанейро, где отсутствовали наши паралимпийцы, теперь всё же допустили их к участию в отборочных стартах к Пхёнчхану, в состязаниях по биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам и сноуборду. Однако по абсолютно непонятным причинам лишив права колясочников побороться за путёвки в турниры по хоккею и кёрлингу. И опять, как это недавно было с россиянами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне-2017, и «зимники» паралимпийцы должны будут выступать под нейтральным флагом, и в честь их побед не будет звучать гимн России, а на флагштоке — подниматься государственный флаг нашей державы. Вновь из сознания людей хотят вычеркнуть само название страны — Россия! Но большинство людей на земном шаре не обманешь, и они знают, что разные так называемые ANA — это биатлонисты, лыжники и горнолыжники России, которые, вне всяких сомнений, будут подниматься на ступени паралимпийского пьедестала почёта и в их честь будет звучать гимн Международного паралимпийского комитета, который благодаря нашим парням и девушкам южнокорейцы смогут запомнить на долгие годы.

Вопреки всем преградам

Россияне, тем не менее, занимают второе место в общекомандном зачёте в первом послеолимпийском сезоне 2017 года. В нём уже завершились двадцать чемпионатов мира, в которых разыграно 204 из 339 олимпийских комплектов медалей.

Из них 47 комплектов достались легкоатлетам, где небольшое число наших соотечественников выступали под нейтральным флагом, 37 — в плавании (бассейн + открытая вода), 18 — в спортивной борьбе, 15 — в дзюдо, по 12 — в велоспорте на треке, в гребле на байдарках и каноэ, в фехтовании, по 8 — в прыжках в воду, в боксе (мужчины), в тхэквондо и в бадминтоне, 3 из 10 — в парусном спорте, 3 из 5 — в настольном теннисе, по 2 — в водном поло, современном пятиборье, синхронном плавании, велоспорте-ВМХ, сёрфинге, художественной гимнастике, пляжном волейболе, баскетболе 3×3. О многих из этих состязаний мы уже рассказывали в нашей рубрике «На чемпионатах мира и Европы».

Добившись отличных результатов в водных дисциплинах и в лёгкой атлетике, в общекомандном зачёте уверенно лидируют спортсмены США (33 золотые + 29 серебряных + 21 бронзовая = 83 медали). У них за спиной, без надежд обойти заокеанских мастеров в нынешнем году, ведут упорное сражение Россия (16+19+22=57), Китай, Япония, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Южная Корея, Кения, Куба.

Увы, как это ни печально, впервые за много лет вернулись в родные края без единой золотой медали чемпионов мира — 2017 российские мастера греко-римской, вольной и женской борьбы, бокса, дзюдо, гребли на байдарках и каноэ. Этот провал, вне всяких сомнений, будет детально проанализирован и приняты меры, не исключено, что «карательные», в отношении руководства федераций и главных тренеров по видам спорта. Ведь именно эти виды всегда компенсировали недобор «золотого запаса» российских пловцов и легкоатлетов. Ну а среди тех, кем гордится сегодня спортивная Россия, мы видим художественных гимнасток юных чемпионку мира и серебряного призёра в многоборье родных сестёр Дину и Арину Авериных, их подруг по сборной команде, ставших чемпионками мира в групповых упражнениях, Анастасию Близнюк, Анастасию Татарёву, Марию Толкачёву, Марию Кравцову, Ксению Полякову, Евгению Леванову. Как и они, впервые стала чемпионкой мира по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина. Хорошо, что в этих видах спорта, а также в борьбе, боксе, дзюдо и гребле наши парни и девушки завоевали ещё девять серебряных и десять бронзовых медалей, что позволило сохранить за собой второе место в общекомандном зачёте. В сентябре нам предстоит стать свидетелями четырёх мировых чемпионатов: по стендовой стрельбе в Подмосковье, по маунтинбайку в австралийском Кайрисе, по триатлону в голландском Роттердаме и по велоспорту на шоссе в норвежском Бергене. Посмотрим, как там выступят россияне...