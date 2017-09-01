Опять невостребованный

Отсутствие легендарной Серены Уильямс развязало руки ее соотечественницам и старшей сестре, Винус

Розыгрышем 137-го открытого чемпионата США, входящего в турниры Большого шлема, прошедшего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке, завершились розыгрыши призов на четырёх открытых чемпионатах Австралии, Франции, Великобритании и США 2017 года. И вновь желанные призы за выигрыши всех четырёх турниров в одном сезоне, в одиночных, парных разрядах и в миксе, оказались невостребованными. Кстати, девятнадцатый сезон подряд!

Без претендентов на успех

Перед началом открытого чемпионата Великобритании на кортах Уимблдона вся многомиллионная теннисная торсида надеялась, что свои права на Большой шлем постараются подтвердить женская пара — американка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люси Шафаржова, которые приехали в Лондон в звании чемпионок Австралии и Франции нынешнего года. Но, увы, болельщикам оставалось только сожалеть, что судьба не позволила Бетани вступить в бой за титул чемпионки Англии. Приняв старт среди одиночниц, во втором круге она получила тяжёлую травму и на носилках покинула турнир. Теперь же в Нью-Йорк никто из его почти трёхсот участников не приехал на турнир, сохраняя надежду на почётный приз.

Кстати, пара Маттек-Сандс и Шафаржова в прошлом году вышла победительницей открытого чемпионата США. Кроме них, у одиночников первенствовали немка Анжелика Кербер и швейцарец польского происхождения Станислас Вавринка, в мужской паре — британец Джейми Маррей и бразилец Бруно Соарес, а в смешанной паре — немка Лаура Зигемунд и хорват Мате Павич. Но не все они приехали за океан, чтобы отстоять это звание. А среди прошлогодних чемпионов США высоко котировался только младший брат двукратного олимпийского чемпиона Маррея — Джейми Маррей, который считается идеальным партнёром как в мужской, так и в смешанной паре. Зато у букмекеров было мало ставок на то, что смогут вновь добиться успеха Кербер и Вавринка. А вот единственная ныне на кортах обладательница престижного Большого шлема швейцарка Мартина Хингис, которая завоевала его ещё в 1998 году в миксе, а затем получила немало наград, играя в парах, высоко котировалась у американских поклонников тенниса, заключавших пари на её успех.

«Старушка» не подвела

36-летняя швейцарка чешско-венгерского происхождения Мартина Хингис опять не подвела тех, кто ставил на её успех на кортах Нью-Йорка. К своим 23-м победам на турнирах Большого шлема она теперь добавила ещё два золота, доведя и так впечатляющую цифру до 25! Сначала в состязаниях женских пар, здесь она выступала в дуэте с Чжань Юнжань из китайского Тайбэя, Мартина вышла в финал, где им противостояла крепкая чешская пара Луция Градецка и Катерина Синякова. Матч в двух сетах принёс победу интернациональному дуэту — 6:3, 6:2. В миксе партнёром «старушки» стал упомянутый выше британец Джейми Маррей, и она снова триумфальным маршем прошагала в финал, где их соперниками стали Чань Хаочин из Тайбэя и новозеландец Майкл Винус. В отличие от женского финала, теперь Мартине и Джейми пришлось приложить суперусилия, чтобы после уверенной игры в первом сете — 6:1, они уступили во втором — 4:6, а в решающем, третьем сете буквально вырвали победу — 10:8. Вот так Маррей-младший, единственный из восьми чемпионов США — 2016, сумел сохранить за собой второй год подряд высокий титул.

В мужском парном разряде интернациональный дуэт — голландец Жан-Жюльен Роже и румын Хоря Тецэу уверенно справились с испанскими братьями Марком и Фелисьяно Лопес — 6:4, 6:3.

США — «Весь мир»

Более двадцати лет назад подобный матч был сыгран на открытом чемпионате США в одиночном разряде между американками, возглавляемыми легендарной Мартиной Навратиловой, и мастерами тенниса со всего мира. И вот теперь он вновь повторился в четвертьфинале, когда из восьми его участниц четверо были американками. К сожалению, в их число не сумела пробиться молодая россиянка Дарья Касаткина, которая в четвёртом круге уступила эстонке Кайе Канепи — 4:6, 4:6.

Однако в четвертьфинале мастер из Прибалтики не смогла оказать должного сопротивления молодой американке Мэдисон Киз, которая доминировала на корте — 6:3, 6:3. Отсутствие недавно ставшей матерью легендарной Серены Уильямс словно развязало руки ее соотечественницам и старшей сестре, Винус. Последняя в упорном сражении переиграла сильную чешку Петру Квитову — 6:3, 3:6, 7:6, Коко Вандевеге тормознула другую крутую чешку, Каролину Плишкову — 7:6, 6:3, а самая скромная из американок, Слоан Стивенс, выбила из турнира латышку Анастасию Севастову.

В полуфинале началась уже «сеча» между американками. Киз, как говорится, на одном дыхании взяла верх над Вандевеге — 6:1, 6:2, а Стивенс сотворила сенсацию, одолев Уильямс-старшую, которой все сулили победу в отсутствие её младшей сестры, — 6:1, 0:6, 7:5. Вдохновлённая этим успехом, Слоан Стивенс на кураже провела решающий поединок против Киз — 6:3, 6:0 — и впервые стала победительницей турнира Большого шлема!

Атакуют середняки

Удивительно на этот раз разворачивались события в одиночном разряде среди мужчин, где по разным причинам отсутствовали или оказались не в лучшей форме входящие в первую десятку мирового рейтинга мастера. На этом фоне только один ветеран мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль смог достойно отстоять свою высокую квалификацию. В четвертьфинале он взял верх над талантливым юным россиянином Андреем Рублёвым, который впервые так высоко поднялся в табели о рангах, — 6:1, 6:2, 6:2, в полуфинале обыграл аргентинца Хуана Мартина дель Потро — 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Кстати, входящий в число середняков аргентинец в четвертьфинале отправил на обочину турнира столь же авторитетного, как Надаль, швейцарца Роджера Федерера — 7:5, 3:6, 7:6, 6:4. Вторым финалистом стал южноафриканец Кевин Андерсон, которому пока не по силам сразиться на равных с многократным победителем турниров Большого шлема. Рафаэль Надаль и на этот раз отпраздновал победу в решающей игре — 6:3, 6:3, 6:4.

На этом сезон профессионального тенниса не заканчивается. Десяткам лучших мастеров мужской и женской игры с ракеткой и белым мячиком предстоит в скором времени разыграть титулы чемпионов мира — 2017 среди профессионалов.