Экзаменация экзаменаторов, или Как в Симферополе выбирали лучшего инструктора по вождению

Газете «Крымский ТелеграфЪ» довелось побывать на площадке конкурса «Лучшая автошкола Крыма — 2017», он проводится при поддержке Министерства образования, науки и молодежи РК и ГИБДД. Организатором выступила республиканская Ассоциация автошкол, одним из партнёров — благотворительный фонд «Крым — родной дом». Конкурс продлится до 20 октября, когда станет известен победитель на полуострове, а сейчас прошёл важнейший, симферопольский этап.

Зачем и кто судил?

Качество обучения в автошколе напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Поэтому и появилась идея проведения такого конкурса, чтобы у тех, кто учит людей водить машины, появился, так сказать, дополнительный стимул держать себя в форме, думать о профессиональном росте. Поэтому те, кто привык оценивать, и оказались сами в роли экзаменуемых.

В Симферополе автоинструкторы показывали своё мастерство и боролись за звание первого в своём деле. Это один из раундов конкурса на лучшую автошколу Крыма. В жюри были Анастасия Войтко, главный специалист управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Министерства образования, науки и молодёжи РК, Жанна Гаврилова, начальник отделения пропаганды БДД ОГИДББ по Симферополю, Александр Деменко, замдиректора Фонда поддержки предпринимательства РК, Исмет Якубов, директор Ассоциации автошкол Крыма, Иван Хуторной, председатель Ассоциации предпринимателей Республики Крым и Севастополя.

В соревнованиях приняли участие 10 автошкол: «Старт», «Престиж», «Микс», «ГрантАвто», «Межшкольный комбинат МБН УПК», «Академия Вождения», «СтартЭкстрим», «Магистраль», «Автомотошкола», «Шумахер», экипажи которых показали навыки фигурного вождения на время. Судейская коллегия состояла из трёх опытных специалистов, главный судья соревнования — Алексей Домников, представитель Центра высшего водительского мастерства.

Пока немного

Площадка на выезде из города в сторону московской трассы превратилась в автодром, где соревновались мастера вождения из симферопольских автошкол. Это состязание — очный этап конкурса по определению лучшего заведения по подготовке водительских кадров в Крыму.

Исмет Якубов, директор Ассоциации автошкол Крыма:

«Наши инструктора, мастера производственного обучения показали, как делаются все фигуры. Обязательно на время, обязательно на чёткость и точность выполнения».

Всего на полуострове водителей готовят в 70 местах, поэтому в следующем году организаторы надеются на более широкое участие в конкурсе. Цель события: общение и повышение квалификации. Сейчас же к участию допущены только те организации, которые имеют все необходимые разрешения и не боятся заявить о себе открыто.

Жанна Гаврилова, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД РФ по Симферополю:

«От этих людей много зависит. Ведь от того, как автолюбитель овладеет навыками вождения, теорией и практикой, зависит его безопасность на дороге».

Тем, кто сдавал недавно на права, новые условия знакомы, а тем, кто собирается идти в автошколы, предстоит на себе убедиться, насколько возросли требования, прежде всего, к качеству и безопасности. Новые обстоятельства диктуют автошколам новые условия. Каждая машина теперь должна оборудоваться многоканальным видеорегистратором. Все движения сдающего на права записываются. Другими словами, получить права просто так уже не выйдет. Единственный путь — сдать все упражнения без ошибок.

Василий Евсеев, директор комплекса автошкол:

«Сейчас в разы возросли требования. При подготовке водительских кадров и особенно при сдаче экзаменов».

Задача перед тренерами вождения стояла непростая: стандартные упражнения для них усложнили в несколько раз, некоторые фигуры сделать как передним, так и задним ходом, прямую змейку заменили на зигзаг, добавились разгон и точное торможение, как правая, так и левая параллельные парковки, зоны для манёвров были сокращены до минимума.

Алексей Домников, инспектор по вождению:

«Вот такая поставлена была задача, в максимально ограниченном пространстве, чтобы упражнения были максимально компактны».

В этих заездах профессионалов победителем стал инструктор из Симферополя Дмитрий Новиков.

Но, кроме того, проводилось и оценивание автошкол Крыма в следующих номинациях: лучшая материально-техническая база для теоретической подготовки, лучший преподаватель теории, лучший учебный автопарк, лучший сайт автошколы. Все результаты будут обработаны и к 20 октября назовут победителя — лучшую автошколу Крыма — 2017.

Жанна Гаврилова:

«Подобные мероприятия очень важны и полезны: во-первых, инструктора соревнуются между собой, повышают свои навыки, также они являются примером для подражания. Уровень ответственности и обучения водителей повышается благодаря подобным мероприятиям. Надеюсь, в скором времени мы придём к тому, что количество аварий на наших дорогах минимизируется».

Исмет Якубов:

«Плюсы налицо. Инструктора практического вождения показали высший класс. Единственный минус — мало школ участвовало. Приглашали 40, подали заявку 12, а по факту — 10. Каждая школа работает по утвержденному учебному плану, но, может быть, некоторые не соблюдают его полностью...»