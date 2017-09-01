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Говорят, что... одним строим, другим яму роем

Жительница крымской столицы Татьяна В. негодует: «Район Пневматика, улица Балаклавская, 119. В 10–15 метрах от жилого многоэтажного дома начинают строительство многоэтажки. Со всех сторон жилые дома, детская площадка и магазин, как вообще можно в такое маленькое пространство втулить целый дом? Куда смотрят местные власти и кто дал на это разрешение? Куда идти с жалобами?»