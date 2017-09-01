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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... качество воды ­оставляет желать лучшего

Не пожелавшая представиться жительница Сакского региона сообщает: «Очень возмущена водой, Сакский район, с. Орехово. Стали разбавлять воду купать ребёнка и удивились: вся ванночка покрылась чёрными точками, а потом пошёл неприятный запах машинного масла! Очень интересно, кто это контролирует, если какая-то утечка, почему не отключить вовсе воду, пока не найдут причину! Лучше пусть травятся люди? За такую воду вообще платить не стоит!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года

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Просмотров: 186 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:45

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