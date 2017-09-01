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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в селах продают алкоголь с левыми чеками

Случайные посетители некоторых крымских сельских магазинов обратили внимание на довольно-таки оригинальную, по их мнению, схему торговли алкоголем. Суть в том, что к бутылкам вина заранее прикрепляют резинкой чек, выбитый в близлежащем городе. Но то, что магазин не выдает свой чек на покупаемую бутылку вина, а прилагает к ней какой-то уже готовый чек, – это еще полбеды. Если внимательно присмотреться к чеку, видно, что он выбит уже достаточно давно и в... 8:55 утра. То есть во время, в которое в принципе алкоголь продан быть не может, ведь по закону алкогольные напитки в Крыму можно продавать с 10:00 до 23:00.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года

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Просмотров: 124 |   Комментарии (2) Дата публикации: Сегодня, 18:47

:: Комментарий #1 написал: Павел   |   Сегодня, 20:05   |  



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"Говорят, что... в селах продают алкоголь с левыми чеками"....   Да вы шо? А я не говорю, а знаю, что в городах продают алкоголь вообще бех чеков. В селах хоть левые чеки есть. Вот везучие!

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:: Комментарий #2 написал: ЕВПАТОРИЕЦ   |   Сегодня, 20:38   |  



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А в одном из сел Сакского района процветают 12 точек по продаже самогона, интересно чеки на этих точках выдают?  А то послушаешь пресс-офицера  полиции этого района, у самогонщиков земля горит под ногами , аж на весь район накрыли ЦЕЛЫХ 2 точки , вот это успех правоохранителей !

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