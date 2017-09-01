В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в селах продают алкоголь с левыми чеками Случайные посетители некоторых крымских сельских магазинов обратили внимание на довольно-таки оригинальную, по их мнению, схему торговли алкоголем. Суть в том, что к бутылкам вина заранее прикрепляют резинкой чек, выбитый в близлежащем городе. Но то, что магазин не выдает свой чек на покупаемую бутылку вина, а прилагает к ней какой-то уже готовый чек, – это еще полбеды. Если внимательно присмотреться к чеку, видно, что он выбит уже достаточно давно и в... 8:55 утра. То есть во время, в которое в принципе алкоголь продан быть не может, ведь по закону алкогольные напитки в Крыму можно продавать с 10:00 до 23:00. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... на крымском алкоголе опять переклеят этикетки Говорят, что... алкоголь продают возле детсада Легальная отрава Пить будем меньше?! Всё придумано до нас