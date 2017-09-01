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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... за отлов бродячих животных взялись бомжи

Говорят, столичные бомжи занялись целенаправленным отловом бродячих животных. В основном они охотятся за дворовыми собаками, вернее, щенками. «Охотники» были замечены постоянными посетителями рынка «Привоз». Особо любопытным «романтики улиц» сообщают, что собачий молодняк они употребляют в пищу.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года

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Просмотров: 146 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:49

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