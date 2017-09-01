В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... за отлов бродячих животных взялись бомжи Говорят, столичные бомжи занялись целенаправленным отловом бродячих животных. В основном они охотятся за дворовыми собаками, вернее, щенками. «Охотники» были замечены постоянными посетителями рынка «Привоз». Особо любопытным «романтики улиц» сообщают, что собачий молодняк они употребляют в пищу. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года Еще статьи: Объявился собачий убийца? От жизни собачей... Отстрел в Евпатории Собачий пиар Говорят, что... в торговый бизнес включились бомжи