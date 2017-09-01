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Дали джазу

В Коктебеле выступили итальянцы, американцы и англичане

Более чем сто музыкантов, 21 джазовый коллектив, итальянский тенор, американский джаз и известные российские исполнители — этим и запомнится IX международный фестиваль Live in Blue Baу, состоявшийся в Коктебеле с 8 по 10 сентября. В этом году тематикой мероприятия организаторы впервые выбрали блюз.

Итальянский тенор и соул из Великобритании

Тёплый вечер и струящийся по Коктебелю лёгкий блюз, созвучный настроению самого курортного посёлка. В мягких звуках джаза можно раствориться, качаясь на волнах гитарных рифов, словно на морских волнах. В этот раз организаторы ежегодного музыкального фестиваля Live in Blue Baу особенно тщательно подбирали программу. Правда имена зарубежных гостей фестиваля стали известны буквально за несколько дней до мероприятия, а до этого сохранялась интрига. Но специально приехавшие на мероприятие туристы не остались разочарованными — праздник музыки удался в этом году на славу.

Уже первый фестивальный день оказался по максимуму насыщенным и разнообразным. Мероприятие началось с традиционного парада джазовых оркестров: музыканты и примкнувшие к ним туристы прошлись по набережной Коктебеля, привлекая отдыхающих на праздник, тем более что вход на него по-прежнему остаётся бесплатным.

Главным событием первого вечера, безусловно, стало выступление итальянского исполнителя Фабио Лепоре, которому аккомпанировал севастопольский City Big Band. К слову, он признался журналистам, что в Крым собирался на протяжении последних трёх лет и наконец смог приехать. Известный джазовый вокалист, выпустивший девять альбомов и отыгравший концерты в 35 странах мира, просто очаровал крымчан и гостей полуострова своим тенором. Талантливый и обаятельный итальянец исполнил как свои композиции, так и классику джаза.

Впрочем, ничуть не уступала певцу и группа из Севастополя. City Big Band объединил крымских профессионалов своего дела, по-настоящему влюблённых в музыку, и это легко читается в каждом звуке во время их выступления.

Второй вечер запомнился несколькими выступлениями, но в особенности можно выделить москвичей Modern Blues Band. Естественно, что постоянные зрители фестиваля ждали именно харизматичного Гию Дзагнидзе и его музыкантов, которые сейчас в сущности являются самыми популярными российскими исполнителями блюза.

Однако хедлайнером фестиваля стал соул-исполнитель Рой Янг, который является словно олицетворением настоящего джаза. Рой Янг вырос в трущобах Ямайки, но подростком переехал в Великобританию, где и произошло его становление как музыканта. Удивительный голос, эмоциональная мимика, необычные стилизации соул-композиций — без всего этого просто невозможно представить известного английского блюзмена. И, несмотря на то, что многие музыкальные критики говорят об умирании блюза, именно Рой Янг с его проникновенным голосом доказывает, что есть ещё люди, способные вдохнуть жизнь в это направление.

Организаторы фестиваля припасли подарок для зрителей и на завершающий день фестиваля. В воскресенье на основной сцене выступили хедлайнеры из США и Нидерландов Mama’s Bad Boys. Но завершил программу фестиваля жизнерадостный Сергей Манукян, ставший своеобразным символом коктебельского фестиваля.

Будущее крымского джаза

Несмотря на то что организаторы постарались привезти в Крым именитых заморских музыкантов, которые, к счастью, с удовольствием откликнулись на это приглашение, не побоявшись санкций, всё-таки больше половины музыкантов на фестивале оказались крымскими. И для наших групп это прекрасный шанс заявить о себе как о серьёзных бэндах, которые достойны выступать на одной сцене с всемирно известными джазменами современности.

Конечно, лишь лучшие из лучших получают возможность отыграть свою программу на основной сцене «Дельфин», остальных же можно послушать на дневной сцене «Бриз». В этом году у зрителей была возможность познакомиться с творчеством группы «Мелос», хорошо известной симферопольцам. Также 8 сентября здесь выступили севастопольские бэнды Touch the Wind и трио Ирины Рукавицыной.

В субботу дневное выступление было представлено также двумя группами из Севастополя — Paranormal Jazz и South Lab, а также ялтинцами Sparky Jam.

В воскресенье на сцене «Бриз» отыграли симферопольцы — Rocking Ham and Swining Ham и Hayat, а завершили дневную программу москвичи Marcus Bona Трио.

Впрочем, такие концерты на берегу моря не только позволяют музыкантам набраться опыта, но и, собственно, популяризируют сам джаз — послушать бесплатные выступления приходят как более старшее поколение, так и молодёжь, отдыхающая в Коктебеле. И многие именно здесь, на берегу Чёрного моря, открывают для себя совсем другую музыку, отличную от той, которую они привыкли слушать по телевизору или радио.

К слову, в рамках фестиваля также прошли и джазовые мастер-классы, на которых могли присутствовать все желающие. Это ещё один из приятных традиционных бонусов главного осеннего музыкального мероприятия в Коктебеле.

 

Константин Зелинский, организатор фестиваля:

«Фестиваль полностью некоммерческий, и он таковым и останется. Если фестиваль станет коммерческим, он утратит свой колорит и привлекательность».

Есения СИМОНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

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