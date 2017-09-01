Конец гаспринского МУП

Жители возмущены новым переворотом в южнобережном ЖКХ

Почему администрация Ялты проводит реорганизацию двух МУП в пользу отстающего и как жителям поселков Гаспра и Кореиз защитить свои права, разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Без меня меня женили

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились жители многоквартирных домов Гаспры и Кореиза с просьбой помочь отстоять их права на выбор управляющей организации, так как навязанное МУП кажется им неблагонадёжным и было закреплено за домами без согласия большинства жильцов.

Жильцы многоквартирных домов (далее — МКД), изучив российское законодательство и освоившись в новом правовом поле, не так давно начали массово выбирать управляющие компании, в большинстве случаев голосованием советов домов, то есть жильцов. Жителям Гаспры и Кореиза повезло — им досталась успешная и ответственная управляющая компания — МУП «Комбинат благоустройства — Гаспра», которая качественно и своевременно оказывала услуги согласно заключённому договору.

Однако 11 апреля текущего года администрацией Ялты было издано постановление № 1677-п «О присоединении МУП «Комбинат благоустройства — Гаспра» к «РЭО-Алупка» с изменениями от 9 сентября 2017 года (постановление № 3106-п). А по факту вышло, что финансово самодостаточное и успешное предприятие начала поглощать практически нерентабельная, с постоянными долгами и более низким уровнем предоставляемых услуг компания.

«Да, существует закон РФ о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, об управлении имуществом МУП, но мы не имущество, а граждане России, которые живут в этих домах, квартиры являются нашей собственностью. Почему нас никто не информировал, не спросил нашего мнения?» — из коллективного обращения жителей Кореиза и Гаспры в администрацию Ялты.

Стоит отметить, что, согласно Жилищному кодексу РФ, собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление управляющей организацией. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано.

Народный гнев

В данном же случае договор с управляющей компанией был заключён и успешно реализовывался без претензий с обеих сторон, пока администрацией не было принято довольно нелогичное решение о реорганизации, а на деле поглощении более крупного как по обороту, так и по человеко-часам и объёму предоставляемых услуг другим, по всем показателям отстающим от него предприятием, не уведомляя (о согласовании или предоставлении выбора и речи нет!) жильцов МКД.

Жители поселков Гаспра и Кореиз негодуют: «Почему нас никто не информировал, не спросил нашего мнения? Да, возможно, какие-то посёлки нужно объединить, но у нас компактное расположение территориально, МУП обслуживает почти 400 тыс. кв. м площади (Алупка 145 тыс. кв. м), то есть 4657 квартир и 29 домов с населением около 10 000 человек с месячным доходом 4 млн 500 тыс. рублей. Никто не уведомил нас — жителей посёлков — о предстоящей реорганизации, никаких не было обсуждений по данному вопросу, он решался тайно, за нашими спинами».

Эффективное взаимодействие управляющей компании и жильцов — залог качества и комфортных условий жизни в доме, а в случае южнобережных посёлков — это тот редкий случай, когда жильцы довольны МУП, но беззаботная жизнь их длилась недолго.

«Нас устраивает существующее положение МУП «Гаспра» — удобная территориальная расположенность, хорошо работающий трудовой коллектив, высокое качество оказываемых услуг. В то время как финансовое состояние МУП «РЭО» — убыточное, имеется долгосрочная кредиторская задолженность (говорят, даже по зарплате, налогам и сборам).

Несмотря на активное негодование со стороны жителей посёлков, первый заместитель главы администрации Ялты Е. Сотникова постановляет в том числе (и несмотря ни на что) «разработать и предоставить в двухнедельный срок дорожную карту по реорганизации МУП «Комбинат благоустройства — Гаспра».

Жители считают, что их права ущемлены, а потому настаивают на пересмотре вопроса и, в лучшем случае, отмене постановлений, возможно, обрекающих их на ухудшение условий жизни из-за понижения качества и количества оказываемых услуг по управлению и обслуживанию их МКД.

Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано