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Можно, когда нужно

Примечательная новость появилась на этой неделе благодаря Государственному комитету по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, который с поразительной скоростью зарегистрировал право собственности на 60 объектов Генуэзской крепости: 21 башня, 19 крепостных стен, храмы, склепы и другие постройки. «К нам поступило обращение из Министерства культуры Крыма с просьбой в срочном порядке принять документы и зарегистрировать объекты Судакской крепости. Команда Госкомрегистра провела все необходимые мероприятия по 60 строениям в течение семи дней. Теперь объект культурного наследия федерального значения официально в собственности полуострова», — сообщил руководитель ведомства Александр Спиридонов. Собственником этих объектов вначале стала Республика Крым, затем на правах оперативного управления они перешли к госбюджетному учреждению «Музей-заповедник «Судакская крепость». Понятно, что объекты культурного наследия первостепенной важности — целая крепость, шутка ли! — должны чётко кому-нибудь принадлежать, иметь хозяина, быть учтены как любая постройка или земельный участок. Но, учитывая скорость, с которой, оказывается, может работать Госкомрегистр, хотелось бы, чтобы у нас так относились и к людям — основному национальному ресурсу государства.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 447 от 15 сентября 2017 года

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Просмотров: 58 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:53

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