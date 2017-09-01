О чём молчат церковные мыши

Конфессиональный скандал в Крыму: политика или бизнес?

На этой неделе в крымском интернет-пространстве через одно из крупных информагентств распространились детали выселения из своего здания в Симферополе общины Украинской православной церкви Киевского патриархата. Детали столь любопытные, что их стоит рассмотреть поближе — даже безотносительно законности деятельности данной религиозной организации. Очень интересным оказался пример механизма существования этой церкви как таковой.

Фон проблемы

Новости на эту тему были сухи: дескать, в последний день августа сотрудники отдела судебных приставов по Центральному району Симферополя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым произвели принудительное исполнение решения арбитражного суда Крыма о передаче региональному Министерству имущественных и земельных отношений недвижимого имущества, принадлежащего республике. И выселили из помещений на улице Севастопольской (в районе Центрального рынка) служителей Украинской православной церкви Киевского патриархата, при этом особых инцидентов не случилось. Выселение произошло «по чисто хозяйственным моментам». Оказалось, речь шла о нежилых помещениях площадью 112,6 квадратных метра, расположенных на первом этаже здания по адресу Севастопольская, 17а, которое занимал так называемый храм Святых Равноапостольных Князей Ольги и Владимира УПЦ КП. После визита судебных приставов на дверях появился замок, а его настоятель поспешил дать интервью украинским СМИ, где поведал о гонениях и высказал опасения насчет остального имущества своей епархии (помимо помещения на Севастопольской, ещё 10 сооружений и четыре земельных участка площадью 3,5 га). Но чтобы читателю, может быть, далёкому от перипетий внутрицерковных споров наших дней, понять остроту проблемы, кратко обрисуем фон, на котором разворачиваются описываемые события.

На Украине действует православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), которую патриархи православного мира считают раскольнической. При этом власти Украины всерьез намереваются придать официальный статус своей автокефалии, по политическим мотивам, само собой. В частности, Петр Порошенко в своем недавнем выступлении перед украинским парламентом сообщил, что направил соответствующее письмо Вселенскому патриарху.

При Украине в Крыму приходы этой церкви функционировали свободно, но теперь, при доминировании на полуострове УПЦ МП, естественно, оказались в минусе. Хотя сторонники извергнутого и преданного анафеме патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета (в миру — Михаил Антонович Денисенко) на полуострове и сейчас спокойно проводят богослужения. Однако, как утверждается в открывшейся информации, к религии деятельность раскольников в Крыму не имеет никакого отношения. Но обо всём по порядку.

Под стать друг другу

Несколько слов можно добавить и к портрету Филарета. Того, кто является фактическим лидером тех, о ком пойдёт речь ниже. Опять же лишь сухой фактаж.

В 1992 году Патриарх Алексий II созвал Архиерейский собор, чтобы рассмотреть дело митрополита Украинской православной церкви Филарета (Денисенко), который, несмотря на монашество, оказался женатым отцом троих детей, а также был замечен в иных небогоугодных делах. Собор решил «извергнуть» его из сана, лишив всех степеней священства и всех прав, связанных с пребыванием в клире. Так началась история украинского православного раскольничества — создания церкви Киевского патриархата. Молодое Украинское государство к ней благоволило, как могло способствовало развитию сети, иногда даже насаждению новой церкви в регионах. Потихоньку ветви УПЦ КП проросли и на Крымском полуострове. Назначили и архиепископа симферопольского и крымского Климента (в миру Павел Кущ). Главным пристанищем его стал храм Святых Равноапостольных Князей Ольги и Владимира, расположившийся в одном из зданий бывшего Симферопольского высшего военно-политического строительного училища на улице Севастопольской, 17а. Прямо на углу улиц Козлова и Севастопольской — огромное здание в сталинском стиле. В этом здании они и находились долгие годы. Но после референдума о самоопределении Крыма все местные организации, включая религиозные, встали перед необходимостью перерегистрироваться в новом законодательном поле. Непонятно, о чем думал архиепископ Климент: изначально понимал бесплодность попыток регистрировать свою церковь в Минюсте РФ или принципиально не пожелал регистрироваться в новом правовом поле? Но юридические вопросы решил оригинальным способом.

Интересная схема

Как утверждается в опубликованной информации, в Едином госреестре юридических лиц было зарегистрировано некое Общество с ограниченной ответственностью «Крымский православный духовный центр» (ООО «КПДЦ») с уставным капиталом в 61,5 тыс. руб. и основным видом деятельности: (ОКВЭД: 47.73) торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). В октябре 2015 года этот духовный центр получил и лицензию Министерства здравоохранения РК. Соучредителями ООО числятся управление Крымской епархии УПЦ КП (52% в уставном капитале), частная фирма «Караван» (24%) и ООО «Научно-производственная фирма «Дилтек» (24%), которая также занимается торговлей лекарственными средствами. Причем гендиректором и в компании «Дилтек» и в самом «КПДЦ» является некая Людмила Дурягина. Примечательно, что у первых двух соучредителей — епархии и ЧП «Караван» — регистрация указана еще старая, украинских времен.

Как пояснили крымским журналистам в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы России в Республике Крым, в том, что юрлицо, именующее себя православным духовным центром, занимается торговлей лекарствами, ничего предосудительного нет, коль скоро есть соответствующая лицензия Минздрава. Единственное, на что в данном случае обратили внимание в налоговой, — данные о двух украинских соучредителях. По закону они должны были либо пройти перерегистрацию, либо, если перевелись на Украину, изменить данные о себе. В частности, указать новый адрес. «Вся ответственность за предоставление достоверных сведений лежит на данном юридическом лице — ООО „КПДЦ“. Они должны были изменить сведения», — пояснили в пресс-службе УФНС.

Закон есть закон

Что касается именно религиозных организаций, в соответствии с российскими законами, на территории полуострова сейчас зарегистрирована православная религиозная организация «Симферопольская и Крымская епархия». Руководителем — епархиальным иереем — является Ростислав Филиппович Швец (митрополит Лазарь). В ее ведении находятся четыре православных прихода больших храмов, в том числе Александро-Невский кафедральный собор и Таврическая духовная семинария. По российскому законодательству также зарегистрированы в Крыму православные религиозные организации «Феодосийская епархия» и «Джанкойская епархия». На официальном сайте Московского патриархата эти три епархии указаны в качестве официальных организаций Русской православной церкви на полуострове.

А управление крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата числится лишь в украинских реестрах. В официальном адресе регистрации значится несуществующая давно Автономная Республика Крым. Согласно украинским документам, у этой организации есть еще и филиал «Православная миссия развития и поддержки православной церкви в Крыму Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата». А адрес — все та же несуществующая АРК, а руководит организацией все тот же Павел Кущ. Ни управление, ни миссия по российскому законодательству никогда не регистрировались. Вот и последствия. Что странного в том, что нужно выполнять законы?

Климент, архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП:

«Исполнительная служба взломала помещение первого этажа, были взломаны двери алтаря на втором этаже, доступ верующим был перекрыт. Когда я пытался зайти на первый этаж, схватили за руку и выломали ее... Никакие доводы о том, что территория первого этажа в соответствии с договором аренды принадлежит управлению епархии, не действуют... Есть решения суда, которые обязывают духовный центр выселиться из помещения, хотя духовного центра в управлении епархии нет более двух лет».

Исполнительная же служба не комментирует происходящее. При этом, в день вёрстки этого номера, двери храма были открытые и работала уборщица. Таким образом, интрига только возросла — что же будет дальше?

Что имел в виду?

Итак, интересная картина получается, если даже отрешиться от чисто религиозных аспектов происходящего. Получается, что церковь, более того — целая епархия! — может существовать под видом торгового предприятия. Кроме того, судя по реакции священников крымских приходов этой религиозной организации, в их словах не просто обида за отобранное имущество. Сразу же появились интервью в резко антироссийском духе. В частности, спустя несколько дней после визита сотрудников УФССП Климент (Кущ) дал интервью изданию «Украинская правда», где назвал храм Ольги и Владимира — он же ООО «КПДЦ» — «последним островком Украины» в Крыму. И рассказал, что бизнес на полуострове сворачивается. Имел ли в виду архиепископ бизнес фармацевтический, не уточняется.