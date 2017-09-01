Выбрать губернатора

Картина дня: вялое голосование и предсказуемый результат

В Крыму в единый день голосования прошли как довыборы депутатов в Госсовет, так и выборы местных депутатов. Но особым событием стали первые в истории выборы севастопольского губернатора. Несмотря на то что жители города-героя действительно давно ждали возможности определить самостоятельно, кто же будет управлять субъектом, а не мириться с назначенным из Москвы руководителем, итог народного волеизъявления был предсказуем. Никто из экспертов и не сомневался, что на своей должности останется Дмитрий Овсянников, только без приставки «и. о.»

Единый день повсюду

Как же прошли выборы в единый день голосования в Крыму? В частности, в Керчи (Войковский округ) и Ленинском районе избиратели определялись с двумя новыми депутатами в Госсовет РК. В итоге в парламент прошли Ирина Черненко и Олег Марченко. Оба выдвинуты партией «Единая Россия».

Ирина Черненко является главой профсоюзной организации ГУП РК «Крымские морские порты», а вот Олег Марченко, родившийся и выросший в посёлке Ленино, вообще безработный. В целом его карьера до 2014 года была не особо примечательной, но в переломные для полуострова времена он успел отличиться и включился в политическую жизнь, в феврале этого года стал председателем районной парторганизации.

Напомним, что довыборы по Ленинскому району были назначены в связи с кончиной депутата Юрия Шевченко в июне прошлого года. Голосование за депутата по Войковскому округу Керчи связано с досрочным прекращением полномочий Владимира Подлипенцева, который был назначен главой администрации Керчи летом 2016-го (но уже в марте 2017 года покинул эту должность).

Также крымчане дополнительно выбрали депутатов муниципальных органов власти в Керчи, Бахчисарае, Щёлкино, Симферополе и Симферопольском районе (Донской избирательный округ).

«Во власти должны быть местные!»

Перед севастопольским избирательным участком № 80 после его открытия в 8 часов утра аккуратными рядами выстраиваются курсанты Нахимовского училища. По два человека будущие офицеры заходят в помещение детсада, чтобы сделать свой выбор. Периодически между ними проскальзывают на участок и гражданские лица, но их намного меньше — в основном это люди в возрасте. Молодёжь, видимо, не особо интересуется политической жизнью страны. Всего на участке по спискам зарегистрирован 2691 избиратель.

«На нашем участке явка обязательно будет высокая, — уверенно заявляет председатель комиссии № 80 Нина Постовитюк. — К нам приходит большое количество военнослужащих, которые закреплены за нашим участком. Но мы готовы к такой нагрузке, потому что у нас хороший коллектив с серьёзным опытом работы».

Отдать свой голос на участок пришёл и капитан I ранга в отставке, ветеран Черноморского флота Александр Рогальский. «Я голосовал за достойных людей, — улыбается он и уточняет: за Овсянникова. — Да, на первых порах, может, у него и не всё получается, но его команда — пусть она и не наша (не севастопольская. — Ред.), — старается, наводит порядок».

Мужчина признаётся, что ожидает большого внимания именно к пенсионерам, ветеранам и инвалидам. При этом он подчёркивает, что на выборы люди должны ходить обязательно.

«Я ходил и при старой, украинской власти, и при новой власти, — говорит он. — А если кто-то не ходит, то его голос переходит на другую сторону».

К слову, нередко случается, что люди голосуют не за конкретного кандидата, а за команду, то есть за партию, лидеру которой они доверяют.

«Я голосовала за Жириновского, за его команду, — делится местная жительница Наталья Ивановна, имея в виду, что отдала голос Илье Журавлёву. — Дело в том, что представитель Жириновского живёт в нашем городе всю жизнь, он был депутатом городского совета, отстоял с нами с 21 января до дня проведения референдума (имеются в виду события в Севастополе в 2014 году. — Ред.), и люди опять выбрали его в Законодательное собрание, все остальные там — это совершенно случайные люди. А изменения в городе зависят только от того, кто придёт к власти».

Женщина подчёркивает, что в первую очередь ей хочется уважения к севастопольцам.

«От нынешней власти я этого не вижу, — уверяет она. — Они ведут себя очень некрасиво по отношению к нам — жителям города. Считаю, что во власти должны быть только местные!»

А вот Анастасию совершенно не пугает команда иногородних. «Я сама здесь приезжая, — смеётся она. — Хочется, чтобы здесь наконец было всё цивилизованно. Конечно, голосовала за Овсянникова, потому что люблю своего президента!»

От нового губернатора Анастасия ждёт улучшения инфраструктуры города, а также «появления больших магазинов». И вот это, пожалуй, единственное, что можно гарантировать со стопроцентной уверенностью.

На других участках тоже не наблюдается особого ажиотажа. Впрочем, без скандалов не обходится. Чаще всего они связаны с отсутствием избирателей в списках. Люди жалуются, что за период между выборами никто не удосужился внести коррективы и добавить туда фамилии новых избирателей.

«Кто эти люди?»

Не отрегулирована работа и членов комиссии, которые ходят с урной по домам граждан. Это становится очевидно, если пройти с такой группой по якобы заявленным адресам. Член комиссии Арсений Лимарёв и наблюдатель от Дмитрия Овсянникова Елена Концова наматывают круги вокруг первой гимназии, где находится 98-й избирательный участок. В подъезд либо невозможно зайти (в информации далеко не всегда указывается код двери), либо человек из списка уже проголосовал на участке. Остаётся загадкой, почему эта информация не передаётся членам избирательной комиссии, занимающимся подомовым обходом.

Наконец мы приходим по адресу — Альбина Анатольевна действительно не ходила на участок. Но вот парадокс — заявку в этом году на надомное голосование она тоже не подавала, поэтому членов избирательной комиссии не ждала. Проще говоря, списки остались с прошлых выборов без изменений, поэтому и выходят разные накладки, что тормозит всю работу.

На руки пенсионерка получает два бюллетеня. С выбором губернатора она быстро определяется, а вот второй бюллетень недоумённо вертит в руках: «А вот это я не пойму...» Член комиссии подробно объясняет, что ей нужно выбрать не только главу правительства, но и депутатов совета Ленинского муниципального округа. В бюллетене представлено два кандидата. Поставить можно одну или две галочки.

«Но здесь некого выбирать», — вздыхает она.

«Вы посмотрите, там их краткая биография написана. Можете почитать, а потом определиться», — советует Арсений.

Женщина действительно начинает внимательно изучать листок и потом всё-таки делает свой выбор.

А вот у другой пенсионерки — 90-летней Светланы Тимофеевны — так легко не получается определиться с предпочтениями.

«Вы нам подскажите, за кого проголосовать», — её бойкая соседка, которая помогает Светлане Тимофеевне, пытается выведать у пришедших к ним с участка людей «правильный ответ». Они вежливо объясняют, что не имеют права подсказывать и влиять на выбор избирателя. С губернатором женщины тоже быстро «справляются», а вот бюллетень с кандидатами в депутаты вызывает немало вопросов. Особенно тот факт, что в списке фамилии выбывших кандидатов зачёркнуты.

«Почему их вычеркнули? — спрашивает соседка Светланы Тимофеевны. — Выбыли? Это по своей воле они выбыли или их вышвырнули? Здесь нет ни одного коммуниста! А мы жили и работали при коммунистах.

— Смотрите, голосуйте за кого хотите.

— Я ни за кого не хочу! — отрезает Светлана Тимофеевна. — Кто эти люди? Где тут поставить «ни за кого»?

Но вот незадача — в бюллетене нет графы «против всех».

— Проголосовать за кого-то надо, — настаивают в свою очередь пришедшие с участка представители и не дают бросить женщине пустой бюллетень в урну.

Хотя, по сути, у человека есть право не голосовать за кандидатов, которые его не устраивают, но использовать свой голос. Другой бы избиратель, конечно, просто испортил бы бланк, черкнув на нём что-нибудь, но Светлана Тимофеевна до такой хитрости не додумывается, и член избиркома уговаривает её в конце концов сделать выбор.

По итогу дня, проведённого на участках в Севастополе, можно сделать один вывод: вся избирательная система остро нуждается в информатизации, иначе от этого бардака со списками избирателей избавиться так и не удастся.

Вне конкуренции?

На пост губернатора в Севастополе претендовали пять кандидатов. От партии «Патриоты России» был представлен 70-летний пенсионер Иван Ермаков, хорошо известный севастопольцам. Ещё в 90-х бывший офицер успел поработать председателем Севастопольского городского совета, главой государственной администрации (с 1992 по 1994 г.), депутатом Верховного совета АРК, а в нулевых в основном занимался партийной деятельностью. О первом постсоветском мэре Севастополя в городе можно услышать благоприятные отзывы, например, что он «не продал ни сантиметра городской земли» и сохранил собственность Черноморского флота. В то же время на местных форумах можно прочитать и о том, что он не смог проявить себя как хозяйственник и в городе в этот период были большие проблемы с транспортом и водоснабжением (что, впрочем, можно списать и на кризис после развала СССР, тяжело отразившийся на всех сферах жизни). Ермаков набрал мало голосов — 2,12 %.

От ЛДПР кандидатом был зарегистрирован депутат Заксобрания Илья Журавлёв — за него проголосовало 7,53% севастопольцев.

Гораздо больше голосов у Романа Кияшко (КПРФ) — 16,48%. Учитывая, что на выборы преимущественно ходят люди среднего и пожилого возраста, у которых советское прошлое по-прежнему вызывает ностальгию, симпатии к кандидату-коммунисту вполне объяснимы.

А меньше всего голосов на выборах набрал 55-летний Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости (0,5%). От провала его не спасло даже название партии, которую он представлял. Впрочем, к Севастополю кандидат имеет мало отношения — он родился и живёт в Ставропольском крае, местные же о нём вообще ничего не знают, так что и отдавать свои голоса за него не собирались.

Победил же на губернаторских выборах кандидат от «Единой России» Дмитрий Овсянников, получивший 71,12%. Впрочем, учитывая крайне низкую явку горожан на выборы и одновременно массовое участие в них «военного ресурса», актуальным выглядит исторический каламбур, применённый по этому поводу в соцсетях севастопольскими избирателями: дескать, у Овсянникова были лучшие союзники России — армия и флот.

Цифры и факты

В единый день голосования выборы прошли в 82 из 85 субъектов России. Губернаторов выбирали в 16 из них. Во всех победили единороссы.

Явка избирателей в Севастополе составила всего 34,21%. Это соответствует среднему показателю явки по регионам России. Для сравнения: в Москве в выборах приняло участие около 15% избирателей. Самая высокая явка (71%) наблюдалась в Мордовии.