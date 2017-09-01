Тайна Черного кургана

Назначение самого крупного кургана Керченского полуострова до сих пор не установлено

В 1937 году известный оккультист Александр Барченко посетил Керченский полуостров. Его интересовал курган в районе поселка Октябрьское, загадку которого никак не могли разгадать советские археологи. Сразу после возвращения в Москву Барченко арестовывают, изымают его дневник и все чертежи.

Спустя 40 лет старший инженер управления геофизических работ Министерства геологии СССР товарищ Баженов ставит на Черном кургане научный эксперимент. Специальными приборами он сканирует курган и обнаруживает на глубине семи метров от поверхности огромную овальную полость размером 11 на 20 метров в цельной скале! Однако даже с помощью современной техники добраться до камеры кургана так и не удалось...

Крупнейший из всех

На Керченском полуострове сосредоточено более 2,5 тысячи курганов, только известных историкам. По официальной версии, все они являются захоронениями боспорских царей, несмотря на то что во многих из них археологи так и не обнаружили человеческих останков.

А те из них, где кости и тризна обнаруживались, датируют именно по этим находкам. Однако никто не учитывает фактор вторичного использования этих удивительных сооружений, о первоначальном облике которых мы можем только догадываться.

Кара-оба — не только самый загадочный, но и самый большой курган на территории бывшего Боспорского царства... До раскопок его высота составляла 35 метров, диаметр насыпи — около 90. Таким образом, по размерам он сопоставим с пирамидой Луны в Теотиуакане. И, вполне возможно, когда-то имел каменную облицовку, от которой сегодня остались мегалитические стены.

Первое упоминание о кургане Кара-оба, что в переводе означает «земляной холм», оставил действительный статский советник, директор Керченского музея древностей Александр Люценко в своем письме, адресованном председателю Императорской археологической комиссии графу Сергею Григорьевичу Строганову.

«Владелец хутора, находящегося в пяти верстах от Керчи, керченский житель Абазали, предлагает мне раскопать один огромный курган, лежащий на его земле и известный под названием Кара-Оба». — 12 мая 1859 года записал в своем дневнике действительный статский советник Александр Люценко.

Люценко обнаружил гробницу из неправильных камней дикарной породы, которая была заполнена человеческими костями. Между костями найден один проржавленный кусок железного ножа или меча и один медный наконечник стрелы.

Еще одно захоронение обнаружил примерно через столетие начальник археологической экспедиции 1968 года Петр Шульц. Это был женский скелет со скифским лепным горшком.

Аномалия в центре

Пытаясь добраться до середины кургана, Александр Люценко обнаружил в скале арку около двух метров высотой, от которой шел ход к центру сооружения. Но пройдя вглубь около пяти метров, рабочие наткнулись на очень крепкий известняк, пробить который не удалось.

Николай Федосеев, кандидат исторических наук:

«Когда в 1964 году раскопки на Черном кургане возобновились, Гайдукевич, Шульц и Мелентьев столкнулись с той же самой проблемой — неприступной скалой. Тогда появилась версия, что курган является на самом деле не погребением, а кенотафом царю, то есть надгробным памятником, не содержащим останков самого покойного».

Однако эта версия тут же была отвергнута, когда в 1968 году старший инженер управления геофизических работ Министерства геологии СССР Баженов провел сканирование грунта так называемым биофизическим методом. И обнаружил, что на глубине 5–7 метров от поверхности кургана залегает огромная пещера овальной формы в ширину 11 и в длину 20 метров. Археологи тут же сообразили, что пещера — это и есть склеп.

Но прежде чем попасть в аномальную зону, обнаруженную Баженовым, археологи обратили внимание на результаты очередного сканирования. На этот раз магнитометр зафиксировал в том же месте другую аномалию — небольшой металлический предмет. А им вполне могла оказаться немецкая мина времен войны. Раскопки тут же прекратили. Никому не хотелось пасть жертвой обыкновенного невежества. Да и вряд ли им тогда было известно о приезде на Кара-обу работника особого отдела НКВД Александра Барченко. А ведь известно, что одной из главных целей его экспедиций был поиск камня, упавшего со звезд Ориона. Действительно ли в теле грандиозного сооружения находится некий священный артефакт и с какой на самом деле целью был сооружен Черный курган?

Ответ на этот вопрос будет дан в ближайшее время, когда им, наконец, займутся крымские археологи. А пока на него лишь периодически наведываются черные копатели в поисках артефактов.