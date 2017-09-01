Ахиллесова пята современной семьи

Главной проблемой современных ячеек общества является потребительское отношение друг к другу

Что мы вкладываем в понятие «семья»? Наиболее популярный ответ внушен нам с детства: «Семья — это семь „я“». И, как выяснилось только сейчас, он в корне не верен. Правильно так: «Семья — это одно социальное „я“».

Бытовая неудовлетворенность

Согласно социологическим опросам, мужья, в общем и целом гораздо чаще своих жен высказывают свою удовлетворенность браком. Почему? В качестве одной из причин собственной неудовлетворенности женщины чаще всего называют перегруженность домашними делами и практическое отсутствие помощи со стороны мужа и детей.

Женщинам кажется (или так оно и есть), что отношение к ним их мужчин не меняется столетиями. Большинство дам указало, что их партнеры явно позаимствовали свои идеалы женственности из времен рабовладельчества или царской России. Чаще всего упоминались два литературных примера — роман Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» и роман Льва Толстого «Война и мир».

Согласно версии из зарубежного бестселлера идеальная спутница жизни обязана была есть подобно птичке, любую глупость мужчины воспринимать как истину в последней инстанции, смотреть на него всегда с восхищением и преклонением, всячески демонстрировать собственную беспомощность и тщательно скрывать наличие ума. В «немужские» дела супруга привлекать считалось непозволительным.

Русский литературный идеал выглядит совершенно по-другому, но, по мнению женщин, не менее привлекателен для их мужей-поработителей. Живая, непосредственная и очаровательная Наташа Ростова в конце романа превращается в грузноватую даму, озабоченную здоровьем многочисленных отпрысков, полностью растворившуюся в домашних хлопотах и интересах мужа. Именно такой, по версии классика и его современных последователей—"толстовцев" и должна была быть идеальная жена.

Домашняя бухгалтерия взаимопомощи

В цифрах бытовой мужской шовинизм виден еще более наглядно. Согласно проведенным в России соцопросам уборку делают только 19% мужчин, готовят еду 18%, моют посуду 15%, стирают 13%, гладят 4%, ходят в магазин 15%, ремонтируют квартиру 2%.

Интересно, что отвечая на вопрос «Почему Вы отказываетесь от выполнения несложных домашних обязанностей?», большинство представителей сильного пола вспоминают не уроки литературы, а своих мам. Как бы это смешно не звучало, но самым распространенным вариантом ответа стала следующая прямо таки эпохальная фраза: «Мама говорила, что если я буду делать женскую работу, у меня может вырасти грудь (!)» Интересно, действительно ли респонденты с данной мотивацией верят, что подобное может произойти? И не предполагают ли, что у их жен, которые помимо «женских обязанностей» должны выполнять еще и сугубо мужскую роль добытчика (то есть работать и зарабатывать), тоже может что-то вырасти?

Да, тот факт, что многие проблемы идут от воспитания, остается фактом. В современных семьях только 2% детей помогают матерям во всех домашних делах, 1% содержат свои вещи в порядке, 4% гладят, 6% чинят одежду, 10% стирают, 14% готовят обед, 15% моют посуду, 22% ходят в магазин, 38% делают уборку квартиры. Это, кстати, еще хуже, чем показатели их отцов.

На вопрос родителям «Почему они не включают детей в домашний труд?» респонденты предпочитали отмахиваться: «Еще наработаются, когда выйдут замуж/женятся»; «Они не готовы к домашней работе, не хотят и не умеют ее выполнять»; «Ничего, жизнь научит!».

Женская месть

За нежелание вступать на женскую «землю обетованную» слабый пол способен отомстить применением убийственного для уровня мужской самооценки психологического оружия. Каждый день мужчина слышит упреки: «Другие зарабатывают, а ты — неудачник...», «У тебя руки, как крюки», «Почему другие жены имеют все, а я ничего? За что мне такое наказание?!»

и т. д. Унижение, оскорбление и требование «дай, хочу, купи» — вот самые надежные женские средства медленного истребления мужского начала. Это лучшая месть за потребительское отношение и лучший способ... развалить семью.

Пакт о ненападении

Что же делать? Психологи утверждают, что есть только один способ разрешения семейных проблем, конфликтных ситуаций, избавления от обиды — это общение супругов, умение разговаривать друг с другом и слышать друг друга.

Американский душевед Дж. Готтман, специально изучавший процесс семейного общения, выявил интересные закономерности общения супругов в конфликтных семьях.

Прежде всего, для этих семей характерна излишняя скованность общения. Члены их как бы боятся сказать свое слово, выразить свои переживания, чувства. Конфликтные семьи оказались более «молчаливыми», чем бесконфликтные, в них супруги реже обмениваются информацией, избегают «лишних» разговоров, очевидно, боясь, как бы ненароком не вспыхнула ссора.

В конфликтных семьях супруги практически не говорят «мы», они предпочитают говорить только «я». А это свидетельствует об изолированности супругов, об эмоциональной разобщенности, о том, что чувство «мы» в этой семье не сформировалось.

Проблемные, вечно ссорящиеся конфликтные семьи — это семьи, в которых общение происходит в виде монолога. Все это напоминает разговор глухих: каждый говорит свое, самое важное, наболевшее, но никто его не слышит — в ответ звучит такой же монолог. Так что панацея от проблем в семье только одна: научиться слушать и слышать друг друга.