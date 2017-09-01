Неприятные странности

Автомобиль продан, а транспортный налог продолжает приходить?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, что делать, если автомобиль продан, а транспортный налог продолжает приходить. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Человеческий фактор?

Бывший собственник автомобиля может столкнуться с проблемой, которая касается уплаты транспортного налога за проданное транспортное средство. Причин, по которым возникает данная ошибка, может быть несколько, как по вине нового владельца, так и ГИБДД.

Согласно ч. 1 ст. 357 Налогового кодекса РФ, налогоплательщиками признаются лица, на которых, в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированы транспортные средства. То есть платить налог будет то лицо, которое указано в свидетельстве о регистрации транспортного средства. При этом сумма транспортного налога, которую уплачивают физические лица, исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представляемых в налоговые органы подразделениями ГИБДД МВД России.

Казалось бы, автомобиль продан — соответственно и обязанность по уплате транспортного налога автоматически снимается. Но не всегда так происходит. Как это часто бывает, новый собственник не перерегистрировал автомобиль на себя и в налоговой инспекции попросту отсутствует информация об изменении регистрационных данных о собственнике транспортного средства. В ином случае уведомление может быть отправлено по ошибке — человеческий фактор никто не отменял.

Если уведомление направлено ошибочно, налоговый орган обязан произвести перерасчет налоговых обязательств, а если в налоговом органе отсутствует информация об изменении регистрационных данных о проданном автомобиле, то следует иметь в виду, что изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности осуществляется на основании заявления нового собственника автомобиля. Он должен обратиться за изменением регистрационных данных в течение 10 суток со дня приобретения автомобиля, на это прямо указано в пп. 56.1 п. 56 Административного регламента, утвержденного приказом МВД России от 07.08.2013 № 605, а также п. 4 Правил, утвержденных приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001. То есть в течение 10 суток со дня заключения сделки (например, купли-продажи) новый собственник обязан перерегистрировать автомобиль на свое имя, а подразделение ГИБДД, в свою очередь, в течение 10 рабочих дней со дня изменения данных обязано направить в налоговый орган сведения об этом.

Не лишним будет сделать письменный запрос в подразделение ГИБДД, чтобы выяснить, были ли направлены в налоговый орган соответствующие сведения.

Какое заявление?

Если новый собственник по каким-либо причинам не посетил подразделение ГИБДД и поставил автомобиль на регистрационный учет, то, чтобы предотвратить дальнейшее начисление транспортного налога на имя бывшего владельца, последнему необходимо обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Такое заявление подается только по истечении 10 суток со дня заключения сделки. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие сделку. Как правило, таким документом служит договор купли-продажи транспортного средства.

На основании данных, полученных от подразделения ГИБДД, налоговый орган прекратит исчислять налог. Если регистрация транспортного средства прекращена после 15-го числа соответствующего месяца, то взимание транспортного налога прекращается только со следующего месяца.

Напомним, что на территории Республики Крым с 01.01.2015 транспортный налог введен Законом Республики Крым «О транспортном налоге» от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014. В соответствии со статьей 5 вышеуказанного закона, некоторые категории граждан освобождаются от уплаты налога. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщикам по основаниям, установленным настоящим Законом, и применяются при условии предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготы. Граждане, имеющие право на льготу, подают в налоговый орган заявление о предоставлении льготы в отношении транспортного средства с указанием марки транспортного средства и его государственного регистрационного номера, а также документы, подтверждающие право на льготы. Граждане, имеющие право на льготу, при наличии нескольких объектов налогообложения освобождаются от уплаты налога только по одному транспортному средству по их выбору.

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