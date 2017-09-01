Из Крыма для столицы ЮФО

Мастер песочной анимации Ксения Симонова нарисовала песком историю и сегодняшнюю жизнь Ростова-на-Дону

Премьера видео приурочена ко Дню города. Песочная история повествует об истоках Ростова-на-Дону, о его основании и основателях, о казаках и реке Дон. О славе величии Ростова периода Российской империи. О революции, о Великой Отечественной, когда город был практически полностью разрушен. О возрождении и достопримечательностях, любимых местах ростовчан, о набережной и строящемся к ЧМ-2018 футбольном стадионе. Песочный фильм озвучен любимыми старыми песнями, знакомыми каждому.

Ксения Симонова:

«Я была в Ростове-на-Дону дважды - за это время узнала и полюбила этот прекрасный город. огромное впечатление на меня произвела экскурсия по реконструирующему Кафедральному собору этой весной. Поразила "Тачанка-ростовчанка"! В городе красивейшая набережная - подарок для художника. Работа над фильмом доставила мне огромную радость. Надеюсь, он порадует ростовчан!»

Справка

Ростов-на-Дону – город на юге России, расположенный на берегах реки Дон. Расстояние от города до Москвы составляет 1094 км. Ростов-на-Дону является административным центром Ростовской области, а с 13 мая 2000 г. и административным центром Южного федерального округа.

Согласно археологическим раскопкам, поселение на территории города существовало еще 5 тыс. лет назад. Ростов-на-Дону был основан в 1749 г. по приказу императрицы Елизаветы Петровны.