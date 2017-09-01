Поживём – увидим Не так давно британское издание The Mirror сообщило, что грядущая зима обещает стать самой холодной за столетие. В частности, издание цитирует нескольких международных экспертов-климатологов, которые утверждают, что температурный фон в Европе в ближайшие годы значительно снизится. Не исключено, что кто-то уже начал запасаться дополнительными зимними вещами и утеплять свои жилища. Но представьте себе, что крымские метеорологи с такими экспертами не согласны. Дескать, безответственно давать прогнозы об экстремальном похолодании задолго до зимы и, собственно, похолодания. «Наука не в состоянии заранее прогнозировать, какой будет зима. В атмосфере все очень меняется, самый достоверный прогноз погоды – на 10 суток. Какая будет нынешняя зима, поживем – увидим. А она в Крыму, как всегда, с очень переменчивым характером погоды», – сообщила замначальника госучреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая, комментируя сообщения СМИ. Также Любецкая напомнила, что самым холодным месяцем в Крыму традиционно является январь. Но даже тогда похолодания до 40 градусов мороза и ниже не будет. Что же... Действительно, поживём – увидим. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 448 от 22 сентября 2017 года Еще статьи: Народный Вердикт. Железная дорога: увидим ли свет в конце тоннеля? В Крыму достигнут рост среднемесячной заработной платы на 18,4%, – информац ... Народный вердикт. Итоги минувшей зимы По нашему хотению? Что делать с беженцами в Крыму?