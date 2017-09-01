В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... детская площадка с сюрпризом

Жительница Симферополя Мария Т. приглашает всех в гости, оценить то лучшее, что предлагают в ее дворе детям: «Наша детская площадка! Больше в округе нет ничего, где можно погулять с детьми! Приглашаю всех желающих прокатиться на горке с сюрпризом на ул. Беспалова, 31а! К сожалению, нашим властям не до этого...»