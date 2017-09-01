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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... скорых катастрофически не хватает

Житель Симферополя Дмитрий С. сообщает о чрезвычайной ситуации, сложившейся в сфере оказания неотложной медицинской помощи. «На днях вызвали скорую – у тёщи давление высокое было. Машина ехала больше четырёх часов! Это ни в какие ворота не лезет, как говорится! Когда же, наконец, приехали врачи, то они рассказали, что на весь Симферополь и Симферопольский район сейчас работает всего 20 машин скорой помощи. Столько же, сколько и в начале 2000-х годов. И это при нормативе одна машина на 10 тысяч человек населения». Примечательно, что подобные «крики отчаяния» становятся для симферопольцев, увы, нормой. Редакция «КТ» имеет информацию и от других жителей города, уверяющих, что приезд скорой помощи после двух, трёх, четырёх часов ожидания – уже не редкость. А медицинские власти тем временем привычно рапортуют об успехах.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 448 от 22 сентября 2017 года

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Просмотров: 35 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:37

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