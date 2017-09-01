В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... лицо столицы с изъянами Говорят, что лицо крымской столицы – несколько улиц в историческом центре Симферополя – совершенно неприглядно. Особенно это контрастирует со свежеотремонтированными кварталами на Маркса и Пушкина. В частности, говорят люди, улица Луначарского, которая расположена перпендикулярно ул. Жуковского (в шаговой доступности от неё находится и ул. Пушкина – самый что ни на есть центр города). Тем не менее дороги здесь разбиты, многочисленные ямы, выпирающие люки, торчащие из бордюра штыри, грязь, мусор и «никому ничего не надо». На улице всего шесть домов, жители которых вынуждены испытывать всевозможные неудобства. Там же находится симферопольская детская поликлиника № 3, подход к которой со стороны ул. Луначарского вызывает определённые трудности. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 448 от 22 сентября 2017 года Еще статьи: Дешево и сердито Говорят, что... реставраторы сохраняют дух старины по максимуму? В сводке не значится «Хорошая» витрина столицы Говорят, что... дороги не ремонтировали пять лет