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Говорят, что... делают неправильные «лежачие полицейские» Говорят, что дорожники в Симферополе устанавливают «лежачие полицейские», не соответствующие ГОСТу» – вместо правильных резиновых посреди дороги просто делают возвышение из асфальтового покрытия. Подобная полоса препятствий имеется, в частности, в микрорайоне Фонтаны (дорога на ул. Чкалова). Водители сетуют, что, в отличие от стандартных «лежачих полицейских», симферопольское ноу-хау «высокое, серое и полностью сливается с дорогой, никаких знаков поблизости тоже нет», «машины, проезжая участок на скорости от 40 до 70 км в час, влетают в них». И поскольку «это жесть», «реально можно остаться без колес». Симферопольцы обращаются к властям города и ОНФ с просьбой «наказать виновных, заставить установить «лежачие полицейские» из резины по ГОСТу и поставить соответствующие знаки». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 448 от 22 сентября 2017 года Еще статьи: Говорят, что... «лежачие полицейские» убивают машины и нервную систему Дорога-недотрога? В Швейцарии появились дорожные знаки от Swarovski ... Тарабукина: зона несогласия Как уложить «полицейского»?