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РегионыСевастополь

На Федюхины высоты их пришли полки

Крымский военно-исторический фестиваль удивил, накормил и обнадёжил

В Севастополе завершился очередной Крымский военно-исторический фестиваль, который традиционно устраивается на Федюхиных высотах — местности в районе села Хмельницкого. Через несколько лет там должен расположиться самый масштабный в Крыму развлекательный тематический парк, а пока гостям фестиваля, кроме красочных батальных зрелищ, организаторы предложили участвовать в стройке по старинным технологиям и угощали едой по старинным рецептам.

Восемь точек притяжения

В минувший уик-энд Крымский военно-исторический фестиваль проходил на Федюхиных высотах, под Севастополем, в четвертый раз. В этом году в мероприятии участвовало примерно 600 реконструкторов. Причём (и это стало также одной из новых фишек фестиваля) среди них было немало детей и подростков. Участники съехались со всех регионов России, но также были и реконструкторы из-за рубежа — из Франции, Болгарии и Чехии. Как они признались журналистам, никакие санкции их не страшат. Ведь их реконструкторское дело стоит в стороне от политики. Зрителей же собралось на этот раз, по подсчётам организаторов, от 25 до 30 тысяч. Выглядело это действительно впечатляюще. Словно целый город пришёл посмотреть на события, разворачивавшиеся на восьми фестивальных площадках. На восьми точках притяжения, так сказать.

Как и в прошлые годы, территория фестиваля была разбита на площадки, посвящённые разным эпохам и народам, которые оставили след в истории Крыма: античность, Древняя Русь, средневековье, Крымская война, Гражданская война, Великая Отечественная и холодная война, а также период афганского конфликта.

При этом гости фестиваля могли не только наблюдать, но и участвовать в мастер-классах, в строительстве различных сооружений на площадках. Например, на площадке Крымской войны могли попробовать себя в фортификации, а в «средневековье» — строить дом по старинным технологиям.

Главным событием первого фестивального дня стала реконструкция эпизода сражения времен Крымской войны 1853–1856 годов между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства.

А основным событием во второй день стало сражение Великой Отечественной войны. В частности, хорошим сюрпризом для зрителей стало участие авиации в мероприятии. Як-52 по сценарию осуществлял поддержку советских войск с воздуха.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Фестиваль — это действительно уникальная площадка, где жители и гости нашего города могут окунуться в быт разных эпох, увидеть наиболее значимые исторические события. Можно с уверенностью говорить, что Крымский военно-исторический фестиваль дарит возможность ощутить глубину и многообразие истории Севастополя. Именно поэтому Правительством города этот проект был признан приоритетным. Сейчас совместно с организаторами мы работаем над тем, чтобы эта площадка на Федюхиных высотах функционировала в круглогодичном режиме».

Глава города сообщил также, что организаторам будет предоставлена вся необходимая поддержка для проведения следующих фестивалей и создания исторического парка на Федюхиных высотах.

Пища насущная и духовная

Как пояснил директор будущего исторического парка Станислав Нагорный, в полную мощность эта идея заработает в 2022 году. Здесь должны появиться не только исторические площадки, но и места для размещения туристов и другая инфраструктура. Ожидается, что ежегодно парк смогут посещать до 500 тысяч человек. В 2018 году на Федюхиных высотах заработает постоянно действующая площадка для исторических реконструкций.

Что же касается прошедшего мероприятия, то стоит отметить и ещё одну особенность — кулинарную. Приготовление еды реконструкторами по старинным рецептам — одна из удачнейших идей военно-исторического фестиваля. Готовили её на трёх площадках: генуэзской, античной и Древней Руси. На площадке Древней Руси, где стояли викинги, аланы и русичи, готовили обёрнутую в виноградный лист рыбу, начинённую алычой и запечённую в глине, а ещё скандинавские бездрожжевые лепёшки с луком и рыбьи потрошки с луком. А на античной площадке кухня называлась термополием. Было бы неплохо, если бы и в следующие разы на фестивале сохранялась такая традиция.

Игорь ШИЛОВ
Фото К. Семеницкий, И. Шилов
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 448 от 22 сентября 2017 года

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Просмотров: 220 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 14:43

:: Комментарий #1 написал: Скептик   |   Сегодня, 16:00   |  



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Комментариев: 0
 А что нибудь мирное можно реконструировать? Военными действиями просто задрали! Сплошная агрессия с последующими возлияниями! А где мирный современный технический, экономический и спортивный прогресс? так недолго и в каменный век реконструироваться!!!

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