Песок проблем

Глава Крыма критикует лодочников, а крымчане — систему здравоохранения

Почему Сергей Аксёнов раскритиковал лодочные кооперативы, как из Донузлава выкачивают песок, что подрывает авторитет крымского здравоохранения и когда начнут решаться транспортные проблемы в республике?

Отозвать лицензию

Жители Евпатории и члены ряда общественных организаций обратились в Совет министров РК, требуя разобраться в ситуации, сложившейся на озере Донузлав. По информации местных активистов, севастопольское предприятие, а именно лодочно-дачный кооператив «Парус», установило специализированное насосное оборудование, с помощью которого из водоёма откачивается песок.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов дал поручение выяснить обстоятельства дела вице-премьеру Юрию Гоцанюку и главе администрации Евпатории Андрею Филонову. В течение недели должны быть приняты соответствующие решения.

Сергей Аксёнов, премьер-министр РК:

«В случае, если и общественность возражает, и она (добыча песка. — Ред.) не соответствует никаким требованиям, то решение о выдаче лицензии будет отозвано. До конца недели Андрей Филонов и министерство экологии все вопросы должны окончательно решить».

В связи с разгоревшимся скандалом правительство решило конкретизировать и деятельность так называемых лодочных кооперативов. Как отметил глава республики, за этой ширмой чаще всего скрываются многоэтажные гостиницы. В ближайшее время заместитель председателя Совета министров РК Павел Королёв должен разобраться, что из себя представляют лодочные кооперативы и как выстроена их работа.

Сергей Аксёнов:

«Мне показывают и говорят: „Это лодочный кооператив“. А по-моему, это шестиэтажная гостиница на пятьдесят номеров. Какой там лодочный кооператив? Ни одной лодки негде поставить и так далее».

Такой негативной практике как раз и будет положен конец в случае введения соответствующей градации кооперативов с чётко прописанными критериями.

Врачи хорошие — система плохая

Восемьдесят процентов жалоб, поступающих на горячую линию Совета министров, касаются сферы здравоохранения. При этом чаще всего крымчане жалуются на плохое обеспечение лекарственными препаратами. В особенно уязвимом положении оказались страдающие сахарным диабетом. Отсутствуют, в частности, протафан (инсулин) и ряд других препаратов. Люди уверяют, что некоторые лекарства вообще не могут получить с начала текущего года.

Впрочем, как уверяет министр здравоохранения Крыма Александр Голенко, эти претензии крымчан касаются исключительно торговых марок.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«В наличии препарат есть. Но человек привык принимать (лекарство. — Ред.) ещё с украинским названием, и он требует именно его, не хочет переходить на ту торговую марку, которая зарегистрирована в России и которую мы закупили».

По информации главы крымского Минздрава, в настоящее время закуплено препаратов по федеральной льготе на более чем 600 миллионов рублей, на 300 миллионов — по региональной льготе.

Александр Голенко:

«Мы как ни один субъект обеспечиваем безотказно лекарственными препаратами и детей, и взрослых».

Также часть обращений касается непосредственно организации работы медучреждений. Например, жители Феодосии сообщают, что практически невозможно дозвониться в детскую поликлинику и записаться на приём, при этом электронная запись также отсутствует. Кроме этого, в родильном доме города какое-то время полностью отсутствовало горячее водоснабжение.

В свою очередь Александр Голенко уточнил, что в настоящее время уже выделены средства на закупку мини-АТС для феодосийской больницы, что позволит принимать все телефонные звонки. При этом чиновник подчеркнул, что электронная запись в детской поликлинике работает, а всего по Крыму через интернет записалось на приём аж пять тысяч жителей (при общем количестве населения под два миллиона такая статистика выглядит смешно, но министр и это считает прогрессом).

Глава республики же отметил, что репутация крымской медицины страдает из-за плохо отлаженных процессов.

Сергей Аксёнов:

«Хочу поддержать наших врачей. Люди во многом перевыполняют все планы, нормы и нормативы, но сложные процедуры съедают все наши успехи и результативность. Мы должны упростить процедуры, убрать дублирующие, прекратить гонять людей в разные места за получением талончиков, сборов, комиссий и так далее».

Кто на новенького?

Буквально на днях возглавившему Министерство транспорта Крыма Игорю Захарову предстоит разбираться с целым рядом проблемных вопросов. В частности, многих крымчан волнует неудобный график движения рейсовых автобусов — в отдельных регионах полуострова людям приходится подолгу их ждать, в то время как они простаивают на конечных остановках.

Как известно, серьёзные проблемы с маршрутным транспортом наблюдаются в городах. Даже в крымской столице этот вопрос так и не решён, особенно с автобусами в утреннее и вечернее время.

Крымчане обеспокоены и крайне плохим состоянием транспорта, что резко контрастирует с периодически поднимающейся стоимостью проезда на междугородних рейсах. Летом цены из Симферополя до крымских райцентров серьёзно выросли, при этом пассажирам приходится добираться до пункта назначения на разбитых «Эталонах», где к тому же отсутствуют кондиционеры.

Напомним, что Игорь Захаров ранее работал в ОАО «РЖД» и ФГУП «Росморпорт». Руководство Крыма уже обозначило перед новым министром наиболее проблемные моменты, с которыми ему предстоит разобраться в ближайшее время.

Сергей Аксёнов:

«Новый министр транспорта уже приступил к работе. Думаю, что он окажет помощь муниципалитетам здесь (в Симферополе. — Ред.) и на междугородних перевозках».

Также глава республики пообещал корреспонденту «КТ», что назначенный глава ведомства разберётся в скандальной теме с общежитием Крымтроллейбуса на улице 2-й Гвардейской Армии («Потерявшиеся в бюрократии», № 446 от 8 сентября 2017 года), которое зарвавшийся ГУП не намерен передавать в муниципальную собственность города. Предыдущее руководство Минтранса встало на сторону предприятия, сообщив, что объект останется закреплённым за Крымтроллейбусом. Возможно, новый глава ведомства переоценит ситуацию и поможет людям добиться справедливости.