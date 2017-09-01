«Новый Свет» с молотка

Завод шампанских вин всё же решили продавать

На первом в новом политическом сезоне заседании Госсовета Крыма депутаты проголосовали за продажу Крымхлеба, самолёта Ан-2 и акций завода «Новый Свет». Почему собственность республики перейдёт в частные руки и как на полуострове заботятся о многодетных семьях, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Продать, чтобы спасти

О приватизации «Нового Света» стало известно в начале года, и новость сразу же вызвала волну критики общественности. Тем не менее в августе завершился процесс переоформления завода в акционерное общество, а на первой осенней сессии парламента депутаты проголосовали за конкурсную продажу полного пакета акций предприятия.

Несмотря на то что «Новый Свет» является прибыльным предприятием (в прошлом году прибыль составила 202 миллиона рублей), руководство республики считает, что только приватизация поможет наладить работу завода.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«На сегодняшний день необходимо привлечение серьёзных инвестиций, так как отмечается высокий уровень износа основных средств предприятия — более шестидесяти процентов. Приватизация позволит провести техническое переоснащение предприятия, освоить новые технологии и обеспечить рост объёмов производства, что, следовательно, приведёт к увеличению объёмов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней».

Ранее экономические обоснования продажи акций предприятия на конкурсе поступили от министерств сельского хозяйства и экономического развития республики. В постановлении парламента, в частности, говорится о том, что по плану до конца этого года должно быть реализовано шесть миллионов именных бездокументарных акций номинальной стоимостью сто рублей каждая. При этом размер уставного капитала акционерного общества составляет 596 миллионов рублей.

Накануне заседания Госсовета сотрудники завода сообщили, что сейчас предприятие производит около 1,5 миллиона бутылок классического шампанского в год (показатель в советское время достигал 2,3 миллиона бутылок).

Владимир Константинов:

«Приватизация — это (необходимый. — Ред.) путь, но она должна проходить с учётом истории и важности бренда для нашей республики. Контроль, конечно, нужно оставить за государством, чтобы не было попыток изменить. Но, судя по тому, как это происходило с (приватизированными. — Ред.) марками в Российской Федерации, думаю, у нас будет положительный опыт».

При этом крымский спикер переживает, что желающих купить легендарный завод может и не найтись.

Хлеб — народу

«Новый Свет» станет не единственным предприятием, которое будет приватизировано в этом году. В прогнозный план объектов, которые будут выставлены на продажу, депутаты также внесли имущественные комплексы ряда ГУП: «Крымхлеб», «Симферопольский комбинат хлебопродуктов», «Крымтелеком», «Крымтехнологии», «Издательство и типография «Таврида». Их приватизация будет проходить путём преобразования предприятий в акционерные общества.

Владимир Константинов:

«Проведение процедур приватизации Крымхлеба и Симферопольского комбината хлебопродуктов позволит создать более конкурентный инструмент по формированию цен на социально значимые продукты — муку и хлебобулочные изделия, а также сохранить стратегически важное, социально направленное производство и расширить выпускаемый ассортимент».

Также, по мнению спикера, это позволит обеспечить «продовольственную безопасность региона». На сегодняшний день износ двух хлебозаводов составляет от 80 до 90 процентов.

Акционирование остальных указанных ГУП позволит обеспечить их безубыточную деятельность, а также модернизацию материально-технической базы, что необходимо для увеличения эффективности использования государственного имущества. В настоящее время износ комплексов Крымтелекома, Крымтехнологий и «Тавриды» превышает 60 процентов.

Впрочем, продают депутаты не только предприятия, но и... самолёты. Так, Государственный совет Крыма дал согласие правительству на реализацию двух Ан-2, находящихся в аварийном состоянии. Сейчас они закреплены за ГУП РК «Универсал-Авиа».

В поддержку демографического роста

Крымчане смогут получать ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей в семье до 2020 года. Такое решение в первом чтении было принято парламентариями для «сохранения рождаемости» в республике. Напомним, что сама выплата, софинансирование которой ведётся из федерального бюджета, введена на территории полуострова с 1 января 2015 года. Сумма господдержки соответствует размеру прожиточного минимума, установленного на ребёнка в Крыму.

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты РК:

«На сегодняшний день размер такой выплаты составляет 10 487 рублей ежемесячно. При этом нами был установлен достаточно хороший критерий нуждаемости таких семей в размере 2,5 прожиточного минимума на душу семьи, то есть практически общая сумма на семью приходится в размере 23 тысяч».

Действующий закон предусматривает, что выплаты сохранятся до конца текущего года, однако после того как депутаты поддержат поправки во втором чтении, этот срок продлится ещё на два года. В 2017–2018 годах Крым по-прежнему получает софинансирование из федерального бюджета, затем выплата будет осуществляться исключительно из республиканских средств.