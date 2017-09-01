Пойти в банкиры или в рабочие?

Такой выбор стоит перед молодыми россиянами в Крыму

После возвращения Крыма в Россию крымская промышленность начала выкарабкиваться из ямы, куда загнало её украинское «хозяйнування». Но готовы ли молодые крымчане прийти в новые цеха, примерить спецовку рабочего? Корреспондент «Крымского Телеграфа» нашел ответы на этот вопрос.

Что, кроме конкурсов

В Республиканском пресс-центре состоялась пресс-конференция Министерства промышленной политики РК, посвященная проведению республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди представителей рабочих специальностей в основных отраслях промышленности. В разговоре с журналистами приняли участие первый заместитель министра промышленной политики РК Константин Равич и президент ассоциации «Ремесленная палата народно-художественных промыслов и ремесел Крыма» Наталия Гордецкая. Выступающие рассказали, что по итогам конкурса (их подведут в сентябре-октябре) будут выбраны победители в четырех номинациях: «лучший слесарь», «лучший сварщик», «лучший оператор химического производства» и «лучшая швея». Торжественная церемония награждения победителей состоится 24 октября на новой сцене Русского драматического театра им. Горького.

По мнению устроителей конкурса из Министерства промышленной политики РК, подобные соревнования способствуют «повышению престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий» и «привлечению молодежи в реальный сектор экономики».

На вопрос корреспондента газеты «Крымский ТелеграфЪ», что нужно, помимо проведения конкурсов, сделать для того, чтобы молодые люди пошли работать не охранниками или банкирами, а сварщиками и швеями, Константин Равич ответил так: «Будущих молодых рабочих должны заинтересовать полный соцпакет и достойная оплата труда (по словам замминистра, слесарь в Крыму зарабатывает в среднем 25 тысяч рублей в месяц. — Ред.). В настоящий момент на крымских предприятиях постепенно увеличивается зарплата, появляются новые социальные блага, которые помогают привлечь молодежь».

Будем верить, что скоро

Как получить рабочую специальность в Крыму? Увеличилось ли число профессиональных училищ со времени возвращения Крыма в Россию? Какие профессии и специальности на полуострове наиболее востребованы?

Антон Гарькавец, пресс-секретарь Министерства образования, науки и молодежи Крыма:

«Новые учреждения среднего профессионального образования с 2014 года не открывались, но с 2016 года впервые за более чем двадцать лет на обновление материально-технической базы образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, начали выделяться бюджетные средства. К примеру, в 2017 году из бюджета Республики Крым выделено около 400 млн рублей».

«На сегодняшний день контингент государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования в Крыму составляет более 24 тысяч обучающихся, уточнил Антон Гарькавец. — Система профессионального образования Республики Крым насчитывает тридцать семь организаций среднего профтехобразования и шесть организаций высшего образования».

К сожалению, пока профессии слесаря, сварщика или швеи повышенным интересом у крымских абитуриентов не пользуются. По данным крымского минобраза, наиболее популярными в этом году (соответственно и конкурс достаточно высок) стали такие профессии, как повар, кондитер, парикмахер, программист в компьютерных системах. Еще молодых крымчан заинтересовали следующие специальности: земельно-имущественные отношения; судовождение; экономика и бухгалтерский учет; технология продукции общественного питания; техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники; техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

А на заводах Крыма ждут молодых слесарей-токарей. Ждут ли? Вот размышления токаря старейшего завода Крыма «Фиолент» Игоря (просил не называть его настоящего имени): «Совсем недавно на завод набирали литейщиков для выполнения крупного заказа, а теперь таких заданий нет, и литейщиков пришлось уволить. Востребованность в рабочих зависит от числа заказов. А они пока нерегулярны».

При этом Игорь отмечает, что «в российском Крыму на заводе стало работать лучше»: «И дело не только в том, что зарплата поднялась. При Украине было чувство падения в пропасть, развала предприятия. Сейчас же, несмотря на блокаду и санкции, есть надежда на развитие как нашего завода, так и крымской промышленности вообще. А это значит, что молодые специалисты на постоянную работу, конечно же, понадобятся. Когда? Будем верить, что скоро».