Волна лжеминирований дошла до полуострова

Кто стоит за сообщениями о взрывчатке, якобы заложенной в административных зданиях и торговых центрах Симферополя?

В минувшую среду, 20 сентября, Симферополь оказался взбудоражен. И в центре города, и на окраинах, где расположены крупнейшие торговые комплексы, появились многочисленные полицейские, патрули с собаками, машины правоохранителей и МЧС. Причина — звонки о том, что сразу несколько зданий в городе якобы заминированы...

Началось с горсовета

Волна лжеминирований накрыла страну несколько дней назад. Самым масштабным ЧП в этом смысле стали события в Москве, где было эвакуировано порядка сотни торговых центров, предприятий и организаций, а буквально за день до симферопольских событий сообщения о «минировании» настигли Краснодар.

Хронология симферопольских событий такова.

Около 15.00 20 сентября в приёмной председателя городского совета крымской столицы раздался звонок о минировании здания. Сразу приехали сотрудники силовых ведомств. Сотрудники муниципальных органов власти и других организаций, находящихся в здании по ул. Толстого, 15 в Симферополе, были эвакуированы. В здании начали работать саперы с собаками.

Практически одновременно с этим сотрудники полиции эвакуировали людей ещё из нескольких административных зданий в Симферополе, после аналогичных сообщений о минировании. И там тоже начались мероприятия по обследованию зданий. В частности, на улицу стали выходить сотрудники Государственного совета Республики Крым. Впрочем, республиканский парламент в основном продолжил работу в штатном режиме.

Позже появилось сообщение об эвакуации трёх крупнейших торговых центров в крымской столице: «Южная галерея» («Ашан»), FM и «Меганом». Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Крыма. «Посетителей и персонал эвакуировали. В полицию поступили сообщения об их минировании», — сообщил источник.

С иностранных номеров

Также источник в правоохранительных органах сообщил, что всего было принято семь звонков о минировании объектов в Симферополе. Все они поступили с иностранных телефонных номеров.

«Всего поступило семь звонков о минировании торговых центров и административных зданий в Симферополе. Звонки поступали с зарубежных номеров. Крутилась одна и та же заранее подготовленная запись», — рассказал он.

Ближе к вечеру того же дня, сотрудники полиции закончили обследование симферопольских административных зданий и торговых центров, которые ранее были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Информация о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась, сообщили в пресс-службе управления МВД по Крыму. «Проверочные мероприятия завершены. Сообщения о заложенных взрывных устройствах не подтвердились. Жизни и здоровью граждан в настоящее время ничто не угрожает. Ведутся поиски сообщивших о минировании», — уточнили в МВД.

Серьёзная проблема

Глава МЧС России Владимир Пучков назвал серьезной проблемой телефонные звонки с угрозами по всей стране, размер ущерба от них пока подсчитывается. Об этом министр заявил, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в рамках правительственного часа.

Владимир Пучков, глава МЧС России:

«Это большая и серьезная проблема. Наше ведомство осуществляет полное реагирование с привлечением пожарно-спасательных и других спецподразделений».

По оценкам министра, ущерб сейчас подсчитывается специалистами.

Волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. Волна ЧП, в частности, накрыла Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Владивосток, Нижний Новгород, Магадан и Омск. Следом о минировании начали сообщать в Москве и Петербурге. В Москве были «заминированы» более 100 объектов — вокзалы, рынки, гостиницы, торговые комплексы, эвакуированы более 50 тыс человек. Эвакуация прошла также более чем в десяти московских школах из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва, подобные сообщения поступали и в адрес нескольких кинотеатров, угрозы также не нашли подтверждения.

Всего, по последним данным, за прошлую неделю в стране было эвакуировано свыше 150 тысяч человек с 450 объектов. Все сведения о заложенных бомбах в итоге оказались ложными.

Это самая масштабная в современной истории России акция телефонных террористов. При этом ее организаторы до сих пор не найдены. В СМИ обсуждают сразу несколько версий. Например, что звонки могли поступать с территории Украины, чтобы посеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Еще одна версия — некие масштабные учения Минобороны и МЧС. Правда, силовые структуры это отрицают. Ситуацию подогревает тот факт, что власти до сих пор хранят молчание об источнике телефонного терроризма. Официальные лица из МЧС и МВД дают сухие комментарии о том, что все сообщения проверяются, а причастные лица устанавливаются. Умолчали об инциденте и главные федеральные каналы. «Логика в таком поведении, безусловно, есть», — считает президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.

Есть и ещё одна версия — психически неуравновешенные люди или школьники. Но, как бы там ни было, в самом скором времени мы должны узнать источник всех этих волнений. Ведь слишком уж «шумно» получается.