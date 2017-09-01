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РегионыСимферополь

Послешалманное настоящее

Что происходит с реконструкцией площади перед Центральным рынком Симферополя?

Почти год прошел с тех пор, как в центре крымской столицы началась активная борьба с самостроями. Речь идет о территории перед Центральным рынком Симферополя. Уже несколько месяцев, после зачистки рыночной площади, стационарной остановки общественного транспорта здесь нет, хоть и обещали власти в самом скором времени вернуть её. Но на днях сделали временную. И только электронный голос в городских троллейбусах по-прежнему оповещает пассажиров о том, что новая остановка откроется первого августа. «Крымский ТелеграфЪ» подготовил обзор того, что и как изменилось на площади.

Какое было «До»

В начале этого года горожан обескуражил «большой демонтаж». Тема была едва ли не самой популярной в соцсетях и на страницах печатных СМИ. Первый этап — снос малых архитектурных форм, торговых павильонов и легких конструкций, — словом, бутиков. Симферопольские исполнительные власти руководствовались опытом Москвы и Санкт-Петербурга, когда демонтировали строения. Предпринимателям дали 20 дней на самоснос. Кто успел — свое имущество забрал, кто нет — тот, следовательно, неблагополучно опоздал. На принудительные меры субвенции выделили региональные власти.

«Страшилище»

Второй этап — самый глобальный — снос капитальных строений — вызвал наибольший резонанс. Ведь тогда предпринимателям устроили сюрприз: строения начали сносить десятками спецмашин рано утром. Сносили вместе с товарами и другим имуществом предпринимателей.

«Разговор о том, что будет производиться снос, мы начали весной 2015 года. Два года с большей частью находящихся там бизнесменов мы разговаривали ни о чем. Часть отреагировала нормально, я им благодарен. С ними есть дальнейшее сотрудничество, есть понимание того, где и как они будут реализовывать свои бизнес-проекты. Те, кто проигнорировал все наши просьбы и предупреждения, сейчас их сооружения идут под принудительный демонтаж», — прокомментировал ситуацию тогда нынешний экс-глава администрации города Геннадий Бахарев.

Ущерб от «большого сноса» в апреле оценили в 7 млн рублей. Глава республики возлагал большие надежды на градоначальников. Говорил, что когда снесут «страшилище», крымчане будут вспоминать это как «ужасный сон».

На месте страшилища собрались поставить детскую площадку, построить парковку и высадить ливанский кедр. Автомагистраль на улице Козлова запланировали расширить на одну полосу. То есть навести красоту. Предприниматели, которым пришлось покинуть привычное место торговли, обратились в администрацию, чтобы им предоставили новые торговые места. Другие, кто проигнорировал «самоснос», обратились в суды. Довольные и не очень местные жители высказались, что вместо сквера и зеленой зоны нужно расширить проезжую часть: город задыхается в пробках. Судьбу территории горожане решали виртуально, с помощью ресурса «Активный Симферополь». К середине первого летнего месяца пустырь возле Центрального рынка начали облагораживать: появились первые клумбы и декоративные растения. Рабочие начали укладывать коммуникации для капельного орошения и занялись электросетями. Все шло по графикам, никто не задерживался. К концу месяца появилась пешеходная плитка, установлены канализационные люки, проведены троллейбусные опоры.

Какое стало «После»

К середине второго летнего месяца реконструкция площади была проведена на 90%.

«Могу сказать, что к заявленному сроку сдачи плоскостных сооружений перед Центральным рынком мы уложились. В части благоустройства особое внимание уделено озеленению, высажены разнообразные деревья, в том числе и ливанский кедр, кустарники и цветы. Начат монтаж малых архитектурных форм, также будут установлены фонарные столбы освещения. В конце месяца планируем полностью сдать сквер в эксплуатацию. Также в планах провести уширение проезжей части, но этот шаг уже зависит от наличия средств и выделения субвенции городу из республиканского бюджета», — сообщал экс-глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев.

И вот страшилище забыто как ужасный сон. А на его месте растет новый ливанский кедр. Благоустройство должно было обойтись городу в 80 млн рублей. Но благому делу помогли крымские меценаты.

Впрочем, проезжая часть, как желали того больше 50% симферопольцев, так и не расширена на шесть метров. С начала лета в городе нет и остановки «Центральный рынок». Она оставалась под запретом из-за планов расширить автодорогу на улице Козлова. Недавно в администрации сообщили, что эти работы откладываются, так как в бюджете города нет на это средств. Или же власти просто надеялись и здесь на помощь симферопольских предпринимателей.

17 сентября на месте несколько рабочих устанавливали знаки и готовились к установке остановочного павильона. Правда он будет временным. Скоро начнется еще одна реконструкция — более масштабная. В администрации Симферополя заявили, что ремонтировать будут транспортную развязку. А все коммуникационные сети здесь собираются переносить.

В тему

Год назад в Крыму обнаружили почти 10 тысяч незаконных построек. Первое место по количеству нарушителей заняла курортная столица республики — Ялта, второе — Алушта, Симферополь, конечно же, вошел в тройку. Демонтаж всех несанкционированных построек профильная комиссия Минстроя Крыма оценила в 2,3 млрд рублей. Однако на местах ситуацию с самостроями долго игнорировали. Глава республики подозревал личную заинтересованность между всеми ветвями власти и предпринимателями. После активного вмешательства региональных чиновников муниципалитеты оживились. В частности, «расчистка» началась в центре крымской столицы, где шалманы давно не давали ни проезда, ни прохода местным жителям.

Анастасия КАЛУГИНА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 448 от 22 сентября 2017 года

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Просмотров: 155 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 14:50

:: Комментарий #1 написал: Герман   |   Сегодня, 18:08   |  



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Комментариев: 0
КОМУ НУЖНА ЭТА ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ЦЕНТРАЛЬНЫМ РЫНКОМ? Пенсионерам или бюджетникам? АКСЕНОВУ- для пиара? ПУСТЬ ПРИЕДЕТ, ПОСИДИТ И ПОДУМАЕТ-КАКУЮ МОЖНО СОЗДАТЬ НОВУЮ КОМИССИЮ ИЛИ ШТАБ.

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