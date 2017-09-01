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Евразийский мост: скромный праздник кино

Никита Михалков на церемонии открытия

Михалков мечтает снять фильм на Ялтинской киностудии

 

В Ялте прошёл уже второй международный кинофестиваль «Евразийский мост», который призван стать главным кинематографическим событием в Крыму.

 

Второй блин комом?

В прошлом году «Евразийский мост» как-то сразу серьёзно заявил о себе. На открытие приехали звёзды российского кино первой величины — по красной дорожке фестиваля прошли харизматичный Алексей Гуськов, секс-символ Игорь Петренко с супругой Кристиной Бродской и дочерью Софией-Каролиной, обаятельная Катерина Шпица («Поддубный», «Экипаж»). Зрители тепло приветствовали выдающегося российского композитора Эдуарда Артемьева и отдали дань почтения Наталье Бондарчук, которая стала членом жюри игрового кино. Естественно, что в нынешнем году аудитория ждала повторения такого «звездопада» на крымской земле. Однако нынешнее открытие прошло куда скромнее.

Специально приглашённых актёров кино в этом году вообще не было, а по красной дорожке прошли исключительно члены жюри. Так, игровые фильмы судили режиссёр и драматург из Великобритании Гарет Джонс, в российском культурном пространстве не слишком известный, куратор международных культурных проектов России со странами Балканского полуострова Владимир Ястреба, французский киновед Патрик Казаль и режиссёр и сценарист из России Андрей Осипов. Единственной, кого зрители смогли «опознать», стала актриса Олеся Судзиловская («Ландыш серебристый», «Орлова и Александров»).

А вот прошлогоднего ведущего Дмитрия Харатьяна на сцене сменил не менее прекрасный Сергей Шакуров, напарницей которого стала молодая актриса Алёна Чехова, пока серьёзными ролями в кино не отметившаяся.

Ещё одной недоработкой фестиваля стало отсутствие творческих встреч. Кинопоказы — это, конечно, хорошо, но зрители жаждут личного общения с людьми искусства, они хотят задавать вопросы и в реальности познакомиться с талантливыми современниками.

Сергей Шакуров элегантен

Через санкции

Понятно, что для международного фестиваля наличие иностранных фильмов — одно из обязательных условий. Однако для Крыма этот вопрос сейчас является наиболее проблематичным из-за пресловутых санкций. Тем не менее организаторы смогли привлечь зарубежные картины для участия в конкурсной программе.

Кирилл Разлогов, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор кинофестиваля «Евразийский мост»:

«За каждым фильмом стоит эпопея — каким образом мы его находили, каким образом его доставали. Вообще работа делится на две части: с одной стороны, самотёк — те фильмы, которые присылаются, люди, которые узнают, что этот фестиваль есть, а с другой — те фильмы, которые мы сами разыскиваем, используя наши возможности, связи и отработанные десятилетиями ходы. И мы знаем заранее, что кто-то не согласится, у кого-то будут проблемы».

Кинодеятель привёл в пример итальянский фильм, который должен был войти в программу, но правительство Италии обратилось к режиссёру с предупреждением о возможных негативных последствиях, так что его создатели решили отказаться от участия в фестивале.

В свою очередь инициатор создания фестиваля Никита Михалков считает, что вопросы с прорывом международной блокады сами собой решатся через определённое время.

Никита Михалков, организатор кинофестиваля «Евразийский мост»:

«Время — сестра правды! Для меня — и, наверное, для всех — принципиальным является то, что есть кинематографисты, которые по справедливости относятся к тому, что произошло (к референдуму в Крыму. — Ред.), и не боятся высказывать свою точку зрения тем, что они приезжают сюда и привозят свои картины».

Первое награждение в рамках кинофестиваля прошло уже в день открытия «Евразийского моста». На церемонии были объявлены победители премии российской кинопрессы «Резонанс». Лучшим фильмом года по версии журналистов стал «Монах и бес» (награду получил автор музыки Александр Соколов), а картина «Время первых» выиграла в номинации «Дебют года».

Конкурс игрового кино в этом году был представлен самыми разнообразными картинами. От России в фестивале участвовало три фильма: «Белые ночи», «Жги!» и «Турецкое седло». Первый из них — это новое прочтение одноименной повести Фёдора Достоевского, причём большая часть диалогов персонажей является импровизацией актёров. Необычным и оттого действительно интересным кажется сюжет фильма «Жги!»: картина рассказывает о надсмотрщице в женской колонии, которой помогает готовиться к песенному шоу одна из заключённых. Режиссёром и сценаристом фильма выступил успешный актёр Кирилл Плетнёв. «Турецкое седло» — загадочная история об отставном гэбисте, который не может избавиться от старой привычки следить за людьми.

Также в конкурсную программу вошли картины из Казахстана («Маленький принц нашего города»), Франции («Смерть Людовика XIV»), Китая («Что скрывает тьма») и фильмы совместного производства: «Сын Софии» (Греция / Болгария / Франция«) и «Улица последней надежды» (Италия / Швейцария / Франция).

Возрождение киностудии

В рамках кинофестиваля был поднят и вопрос возобновления работы Ялтинской киностудии. О её реновации ходят разговоры не первый год, и Никита Михалков подтвердил, что проект восстановления объекта уже готов.

Никита Михалков:

«Лично я и наша команда ждём только возможности доложить об этом президенту и премьер-министру. Мы готовы рассказать, как всё должно быть. Вы сами видите, какое количество проблем в стране, и до нас пока не дошла очередь».

Организатор фестиваля отметил, что исключительно местными силами, без поддержки федеральной власти, «проект поднять нереально».

Никита Михалков:

«Возлагать всё строительство и организацию только на Крым было бы несправедливо».

Режиссёр подчеркнул, что мечтает снять фильм на базе Ялтинской киностудии, но для этого она должна быть обеспечена всем необходимым.

В октябре в республике должна собраться рабочая группа, которая будет заниматься непосредственно вопросами восстановления киностудии. И главной проблемой на сегодня остаются источники финансирования. В правительстве РК отмечают, что данная статья расходов должна быть заложена в крымский бюджет на следующий год.

Макс КОТОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 448 от 22 сентября 2017 года

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Просмотров: 54 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:24

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