Картина недели: некачественное топливо и люди без газа

Качество бензина будут проверять на въезде в Крым

В Феодосии квартиры семь месяцев были отключены от газоснабжения, качество бензина будет проверяться на въезде в Крым, а роста цен на топливо постараются избежать.

Лазейка для операторов

В начале недели федеральное правительство рассматривало предложение Министерства финансов России о повышении акциза на топливо в следующем году — на 50 копеек за литр с 1 января и с 1 июля. Предположительно операторы могут воспользоваться этим для повышения цен на бензин. В свою очередь министр топлива и энергетики РК Вадим Белик отчитался на закрытом рабочем совещании в правительстве Крыма по этому поводу.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«Операторы всегда ищут любые лазейки в законодательстве, чтобы поднять цены на продукт, которым они торгуют. Это зачастую неправильно, и я лично считаю, что это несправедливо. Мы не можем иметь такую разницу в цене с Краснодарским краем — с субъектом, который находится рядом».

Контроль за качеством

В то же время остаются серьёзные вопросы к качеству продаваемого на территории республики топлива. Так, неделю назад эксперты рабочей группы впервые взяли тридцать образцов с крымских АЗС. Проведённые лабораторные исследования показали, что более чем в сорока процентах случаев качество бензина не соответствует ГОСТам.

Сергей Аксёнов:

«Сейчас я поработаю тут системно и планово. Владимир Серов (вице-премьер РК. — Ред.) будет на рабочем заседании, доложит официально, какие меры будут приняты и как эта работа будет планово проходить для того, чтобы мы добились результата. Чтобы не на две заправки заскочили, проверили, кого-то оштрафовали, а чтобы мы понимали чётко и ясно, что в республике продаётся только качественное топливо».

Также глава республики уточнил, что качество топлива будет проверяться на «входе в Крым», то есть на паромной переправе.

Сергей Аксёнов:

«Понятно, что здесь (в Крыму. — Ред.) тоже есть умельцы, которые раньше с помощью газового конденсата бодяжили бензин, но думаю, что сегодня по Черноморнефтегазу ситуация с точки зрения безопасности более-менее выравнялась. Такого объёма конденсата, с помощью которого можно все эти операции осуществлять, на рынке уже нет. Думаю, что мы вопрос по контролю за качеством в рабочем плане сможем обеспечить. Я имею в виду результативность».

Заложники равнодушия

Также в течение текущей недели должен быть полностью закрыт вопрос по Феодосии, где люди более полугода жили без газа. В целом газоснабжение не поступало в 1250 городских квартир.

Так, Крымгаз отключил абонентов от ресурса из-за отсутствия сертификации вентиляционных каналов в домах. Ещё в начале года проверяющие органы ходили по квартирам и выписывали жильцам акты о том, что дымовентканалы не соответствуют необходимым требованиям, после чего прокурор Феодосии прислал в энергопоставляющую компанию требование отключить абонентов от газа. В то же время никаких работ по устранению существующих дефектов никто не проводил.

После того как о ситуации стало известно руководству республики, квартиры снова стали подключать к газовым сетям. На начало недели не подключёнными осталось около ста квартир.

Сергей Аксёнов:

«Там, скорее всего, будет ещё требоваться участие правоохранительных органов, поскольку там, возможно, всё заранее было спланировано совместно с участием многих лиц из разных структур, чтобы вымогать у людей деньги. Поэтому сейчас я буду требовать проведения расследования с привлечением сотрудников прокуратуры республики. Само по себе возмутительно, что более семи месяцев люди сидели без газа и на это было наплевать депутатскому корпусу Феодосии, администрации города, исполнительной власти, правоохранителям — всем без исключения. Палец о палец никто не ударил, чтобы попробовать этот вопрос решить».