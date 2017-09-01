Бизнес-интересы и пустой шум

Украинские СМИ рассказали о работах на Ласточкином гнезде, непослушных судах и потерянных картинах

На этой неделе информационные ресурсы Украины, рассказывавшие о ситуации на полуострове, поведали о странных претензиях, успехах моряков и особенностях судоходства на полуострове.

Странные претензии

Странная информация появилась на новостном украинском ресурсе. Говорится о том, что в ЮНЕСКО якобы возмущены действиями властей Крыма: «проводится незаконное бурение и разрушается скала под дворцом «Ласточкино гнездо». Странности сразу три. Первая — Ласточкино гнездо — не дворец, хотя и выглядит, как какой-то средневековый замок. Подобная вольность в изложении информации однозначно говорит о том, что её автор явно не в теме. Причём совсем. И дальнейшие странности, учитывая вышеизложенное, не случайны, но, тем не менее, любопытны. Второе — речь идёт о проведении плановых инженерных геологических работ на скале, где находится памятник национального значения. И работы эти не просто законны в российском Крыму, а крайне необходимы. Третье — ссылка на ЮНЕСКО даётся только со слов каких-то украинских околополитических деятелей. Сама же ЮНЕСКО молчит. И это понятно, ведь эта организация прекратила сотрудничество в сфере охраны культурного наследия с властями Крыма.

Плевать они хотели

Как сообщает сайт популярного украинского телеканала, капитаны и владельцы судов, совершающих рейсы в Чёрном море, напрочь игнорируют распоряжения украинских властей, запретивших без их ведома заходить в порты полуострова. Оказалось, что в период с 1 августа до 1 сентября зафиксированы заходы 34 грузовых судов в порты Крыма. В целом же этими судами было осуществлено 77 заходов в порты Керчи и Севастополя. Из них 23 судна шли под флагом России и 11 — под флагами других государств (Палау, Сьерра-Леоне, Того, Коморские Острова, Танзания).

Нашли крайних

Мариупольских музейщиков обвиняют в потере ценных картин. Работы Шишкина, Саврасова и Айвазовского поехали на полуостров в преддверии референдума в 2014 году и остались в Крыму. Теперь украинская прокуратура обвиняет музейщиков в незаконной передаче полусотни полотен известных художников в Симферопольский музей. И выясняет, какой ущерб от такого решения был нанесен Украине. И, надо полагать, найдут виновных среди самых обычных служащих. Или «недостаточно патриотичных сограждан». Смутное время царит в сопредельном государстве...

Кто на ком стоял?

«Российские военные сбили свои ракеты в Крыму», — гласит заголовок украинского сайта. Очевидно, цель такой подачи информации — порадовать антироссийских читателей этого информационного ресурса. Причём без всякой причины. Ведь на самом деле речь идёт об учениях Черноморского флота, проводившихся в Крыму, на которых, естественно, производились учебные стрельбы и были сбиты «ракеты условного противника». Вот что сообщает по этому поводу Минобороны РФ: «Береговой ракетный комплекс «Утес» выполнил пуск двух крылатых ракет. Корабли российского флота отрабатывали организацию противовоздушной обороны. Ракетные катера «Ивановец», Р-239 и Р-60 обнаружили цель и обстреляли ее артиллерией и произвели по крылатым ракетам пуски из переносных зенитно-ракетных комплексов. Противолодочные корабли «Муромец» и «Александровец» также обнаружили цель, взяли её на сопровождение и поразили огнём артиллерии и ракетами ЗРК «Оса». К обеспечению этого эпизода учений было привлечено 20 боевых кораблей и судов обеспечения флота, многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26, Бе-12, вертолеты Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном варианте, а также комплекс беспилотных летательных аппаратов «Форпост». Так что, как говорил классик: «Выражайтесь точнее — кто на ком стоял?»