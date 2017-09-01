Развитие футбола в Крыму: от создания чемпионата до первого матча сборной

Сейчас, когда матчи Крымского футбольного союза стали уже привычным событием, а футбольная жизнь полуострова вошла, хоть и в новое, но достаточно стабильное русло, особенно интересно посмотреть на путь, который пришлось с начала 2014 года пройти и спортивному руководству, и рядовым спортсменам. Это уже история.

«Санкционное» начало

Уже 18 марта 2014 года президент Республиканской федерации футбола Крыма (РФФК) Николай Гостев высказался за вступление организации в состав Российского футбольного союза (РФС). В марте же РФС начал диалог с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по вопросу интеграции крымского футбола в российскую систему спорта.

Рассмотрение вопроса о вступлении в РФС федераций футбола Крыма и Севастополя должно было состояться 7 июня. Оно было перенесено на фоне рекомендации ФИФА и УЕФА в адрес РФС повременить с включением в свой состав крымских клубов.

9 июля Совет Федерации одобрил закон, направленный на интеграцию спортивной системы Крыма в российское правовое поле.

В конце июля было принято решение о выступлении крымских команд во втором дивизионе чемпионата России. К аттестации в РФС были допущены СКЧФ (Севастополь), «Жемчужина» (Ялта) и ТСК (Симферополь).

8 августа РФС разрешил командам, представляющим полуостров, играть текущими составами (в турнире запрещено участие иностранных футболистов, а в международной онлайн-системе Transfer Matching System игроки были указаны как украинские).

Уже через четыре дня состоялись первые матчи крымских команд в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. В 1/256 финала Кубка страны СКЧФ обыграл ТСК, а «Жемчужина» уступила ФК «Сочи». После этого Федерация футбола Украины (ФФУ) призвала ФИФА и УЕФА применить санкции к Российскому футбольному союзу. Впрочем, почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что «объективных предпосылок для применения санкций нет», а вот Николай Толстых назвал это обращение ожидаемым. В итоге СКЧФ дошел до 1/32 финала Кубка России, где уступил представителю Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Волгарю» со счетом 0:2 (в 1/128 и 1/64 финала команда из Севастополя обыграла «Сочи» и «Таганрог»).

А 22 августа УЕФА объявил, что не станет признавать результаты матчей крымских клубов в турнирах под эгидой РФС.

На пути к первому сезону

В сентябре состоялась встреча РФС, ФФУ и международных федераций. По ее итогам была создана рабочая группа УЕФА и ФИФА. Она работала до начала декабря 2014 года, когда европейская организация запретила командам с полуострова выступать в российских соревнованиях с 1 января. ФИФА поддержала такое решение.

3 января 2015 года Виталий Мутко заявил о возможности создания в Крыму турнира, подчиняющегося УЕФА, а РФС исключил команды из Симферополя, Севастополя и Ялты из чемпионата страны. На следующий день министр спорта РФ отметил, что ведомство выделит средства на проведение футбольного турнира в Крыму.

Комиссия УЕФА планировала посетить полуостров в феврале, но ее визит был перенесен на начало весны. 5 марта комиссия УЕФА, в которую вошли члены исполкома Франтишек Лауринец и Мирча Санду, осмотрела футбольную инфраструктуру Крыма и Севастополя. Представители международной организации остались довольны увиденным. В тот же день УЕФА одобрил создание чемпионата Крыма по футболу с участием восьми команд.

В середине июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил ТАСС, что частные инвесторы выделят 150 млн рублей на содержание футбольных клубов. Он отметил, что частичную поддержку командам окажет и бюджет республики.

16 июля Крымский футбольный союз был официально зарегистрирован при содействии УЕФА. Его учредителями стали региональные общественные организации «Республиканская федерация футбола Крыма» и «Федерация футбола Севастополя».

Первый сезон чемпионата Крыма по футболу стартовал 22 августа 2015 года. В нем приняли участие «Бахчисарай», «Беркут», «Евпатория», «Кафа», «Океан», «Рубин», СКЧФ и «ТСК-Таврия». Основную часть финансовых расходов на проведение турнира взяло на себя Министерство спорта РФ, средства выделялись из резервного фонда ведомства. Еще часть средств выделил УЕФА. Все игры турнира транслировались в интернете.

Дела международные

В сентябре специальным представителем УЕФА по Крыму стал Франтишек Лауринец, ранее входивший в состав комиссии союза. «Руководство крымского футбола со своей стороны выполнило обязательства, которые оно взяло на себя во время нашей встречи в штаб-квартире УЕФА. <...> Мы в последние месяцы сделали все, чтобы футбол в Крыму развивался, несмотря на политическую обстановку», — заявил тогда Франтишек Лауринец.

1 декабря представители УЕФА посетили штаб-квартиру Крымского футбольного союза. В рамках визита они ознакомились с ситуацией в футболе на полуострове. Положительно оценили работу КФС по организации и проведению матчей первой части чемпионата Крыма.

В начале января 2016 года глава КФС Юрий Ветоха заявил, что первоочередной задачей организации является получение игроками трансферных сертификатов ФИФА. Подводя итоги прошлого года, среди главных достижений он назвал создание Крымского футбольного союза и запуск чемпионата республики.

С 6 по 23 февраля на полуострове был разыгран Кубок Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Победителем турнира стал «Бахчисарай», в решающем матче обыгравший СКЧФ — 2:1.

В марте стало известно, что ФИФА начала изымать из продажи футболки, посвященные ЧМ-2018, на которых Россия изображена без Крыма. Как отметили в пресс-службе организации, это сделано «во избежание недопонимания».

В конце марта Виталий Мутко встретился с новым президентом ФИФА Джанни Инфантино для обсуждения вопросов крымского футбола.

В апреле глава КФС заявил о возможности создания на полуострове футбольного кластера, где клубы смогут проводить тренировочные сборы. Как отметил Юрий Ветоха, эту идею поддержали Виталий Мутко и глава Республики Крым Сергей Аксенов. Также руководитель крымского футбола отметил, что в течение ближайших двух лет крымские команды могут быть допущены к участию в еврокубках.

Своя новая сборная

Первым победителем чемпионата Крыма стал клуб «ТСК-Таврия». Команда из Симферополя за три тура до завершения турнира гарантировала себе первое место (после 28 туров у победителя было 68 очков, у занявшего второе место СКЧФ — 54).

За пять туров до конца чемпионата команда из Армянска «Беркут» была дисквалифицирована по решению КФС из-за неявки на две игры турнира. Президент клуба Герман Лаптев объяснил сложившуюся ситуацию финансовыми проблемами. В сезоне-2016/17 место «Беркута» в чемпионате полуострова заняла команда «Крымтеплица».

В августе состоялся первый розыгрыш Суперкубка Крыма, в котором «ТСК-Таврия» обыграла «Бахчисарай» со счетом 2:0. Инициатива по розыгрышу этого трофея возникла в июле 2015 года.

В ноябре 2016 года было объявлено о создании сборной Крыма по футболу. В нее вошли 24 игрока из местных клубов, а главным тренером стал мастер спорта СССР, в прошлом футболист, Валерий Петров. Финансирование команды осуществляется из средств местных предпринимателей. Презентация команды состоялась 9 декабря, а первый матч был запланирован на 13 марта 2017 года в рамках турнира «Крымская весна».

11 февраля в Крыму прошел первый после воссоединения с Россией международный футбольный матч. В рамках открытого зимнего Кубка КФС «ТСК-Таврия» победила камерунский клуб «Яунде 2» со счетом 3:1. В турнире, помимо крымских и камерунской команд, участвовали «Анжи-2», молодежный состав «Крыльев Советов» и «Сокол». В итоге победителем зимнего Кубка КФС стал «Сокол», в решающем матче обыгравший «ТСК-Таврию» (4:2).

А 9 марта сборная Крыма провела первый в своей истории контрольный матч. Она уступила лидеру чемпионата полуострова «Крымтеплице» — 0:4.

Ну а спортивные события, которые последовали после весны 2017 года и до нынешней осени включительно: итоги игр и тенденции можно будет анализировать уже после подведения окончательных итогов текущего республиканского чемпионата.

P. S.

Резюмируя вышесказанное, можно с определённой долей уверенности сказать: футбол на полуострове развивается хорошими темпами. При этом внимание уделяется не только чемпионату Крыма, в котором выступают восемь профессиональных команд. Идет работа с подрастающим поколением — в специальных секциях занимаются свыше шести тысяч детей и юношей.

«Руководство крымского футбола со своей стороны выполнило обязательства, которые оно взяло на себя во время нашей встречи в штаб-квартире УЕФА. <...> Мы в последние месяцы сделали все, чтобы футбол в Крыму развивался, несмотря на политическую обстановку», – заявил тогда Франтишек Лауринец, специальный представитель УЕФА по Крыму.