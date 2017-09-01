Узлы надежды

Подноготная создающихся в Крыму индустриальных парков

Уже несколько лет в Крыму местными властями ведутся разговоры о том, что на территории полуострова необходимо создавать так называемые индустриальные парки. Своеобразные узлы, где переплетутся интересы государства и бизнеса. Пользы от этих объектов обещают много (и экономической, и социальной), но пока в реальность ни один из проектов не воплотился. Впрочем, говорят, работа идёт и в недалёком будущем перейдут от слов к делу. Пока же для рядовых крымчан остаётся загадкой: что это за зверь такой и что конкретно эти парки будут делать.

Что такое ИП?

Слово «парк» в данном контексте не должно вводить в заблуждение — с аллеями и всевозможной ботаникой ничего общего. Это исключительно производственная штука. К примеру, как объясняет Википедия, индустриальный парк (ИП) — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. А как поясняют крымские эксперты, создание таких специализированных промышленных площадок — это один из наиболее эффективных инструментов промышленной политики. Развитие ИП является наиболее привлекательной формой государственного стимулирования развития промышленности, позволяющей на определенной территории отработать ключевые моменты поддержки малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций.

В других регионах подобные специализированные промышленные площадки функционируют (с различной степенью успеха), но сравнивать крымские проекты с ИП в других регионах России нам кажется некорректным — везде свои специфика и условия. При этом, конечно же, интересно узнать планы их создания. И всевозможные детали, чтобы представлять себе, что из этого может получиться и как преобразится жизнь в населённых пунктах, в границах которых такие ИП появятся. «КТ» выбрал самые крупные и наиболее продвинутые проекты, реализуемые на полуострове.

Индустриальный парк «Бахчисарай»

Создание ИП «Бахчисарай» планируется провести на территории одноимённого города на площади 100 га. В настоящее время территория, заявленная под создание ИП в городском поселении Бахчисарай, не занята строениями или сооружениями и не используется.

Как гласит проект: целью создания является устойчивое социально-экономическое развитие региона на основе формирования современных производственных площадок, привлекательных для инвесторов и резидентов, желающих создавать бизнес и развивать конкурентоспособное производство. Основанием же для реализации являются минимальные инфраструктурные и инженерные ограничения, хорошая логистика, минимальные правовые риски, а также кадровый потенциал.

Действительно, Бахчисарайский район имеет благоприятное и выгодное во многих отношениях географическое положение. Расположение Бахчисарая между крупнейшими городами республики и в непосредственной близости от Южного берега Крыма позволяет предположить востребованность этого района как производственного центра, а также как логистического узла.

В результате экспертной оценки предпосылок создания ИП подразумевается создание многофункционального промышленного парка со следующей специализацией: производство экологически чистых строительных материалов на местном сырье; производственно-складской комплекс для предприятий малого и среднего бизнеса; производство поликарбоната; производство стройматериалов широкого спектра — ЖБИ; производство комплектов домов — ДСК; машиностроение в области альтернативной энергетики и энергосбережения; генерация электроэнергии.

Выбор отраслей обусловлен прежде всего соображениями экологической безопасности, т. к. предлагаемая площадка расположена в непосредственной близости от местного цементного производства, имеющего санитарную зону в радиусе 1 км. Подразумевается четкая ориентация на производство строительных материалов, сухих смесей, гипсокартонных плит, профилей для гипсокартона, производство поликарбоната и т. п.

Анализ рынка труда показывает наличие неиспользуемого кадрового потенциала. Так, по некоторым оценкам, из общего количества трудоспособного населения района занято во всех сферах экономической деятельности лишь 34 %. И создание индустриального парка рассматривается как один из инструментов повышения экономической активности в регионе, прежде всего ориентированной на проекты малого и среднего бизнеса.

В результате реализации проекта ожидается, что на созданных промышленных предприятиях и предприятиях сервиса на 10-й год выручка составит 4229 млн руб.; налоги — 1186 млн руб., будет создано примерно 900 рабочих мест.

Индустриальный парк «Евпатория»

Создание ИП «Евпатория» планируется провести на площади 65,99 га. Земельный участок расположен в границах территории, прилегающей к землям, находящимся в ведении Евпаторийского авиационного ремонтного завода. Расположение потенциального ИП оптимально для организации грузооборота в трех направлениях: северном (Раздольное), южном (Севастополь) и восточном (Симферополь). Дополнительными преимуществами являются близость к морскому порту, перспективное строительство по границе участка новой объездной дороги и прилегающая к участку железная дорога с действующей товарной станцией. Кроме того, потенциальный ИП, являясь конечной западной точкой при доставке грузов по железной дороге, может служить логистическим узлом для организации оптово-распределительного центра для сетевых ритейлеров, а также для западных сельскохозяйственных регионов Крыма.

В связи с тем что Евпатория расположена в центре нескольких сельскохозяйственных районов Республики Крым (Черноморский, Сакский, Раздольненский, Первомайский), они могут являться сырьевой базой для перерабатывающей промышленности города.

Анализируя ресурсный потенциал и наличие имеющейся инфраструктуры, можно предположить, что приоритетными направлениями будут: переработка сельскохозяйственной продукции, производимой в близлежащих районах, и хранение ее в логистическом парке со специализацией на сельхозпродукции. В результате реализации проекта ожидается, что на созданных промышленных предприятиях и предприятиях сервиса на 10-й год выручка составит 10 432,4 млн руб.; налоги — 1616,5 млн руб., будет создано 2150 рабочих мест.

«Новый Крым» в Джанкое

Индустриальный парк «Новый Крым» планируют расположить в северной части Крымского полуострова, в границах города Джанкоя, в его юго-западной части, справа от Керченского моста, на территории промышленной зоны города. Площадь индустриального парка «Новый Крым» — 25 га.

Специфика видов деятельности имеет аграрное направление (попутно и выпуск гофроупаковки). А именно: переработка сельскохозяйственной продукции, производимой сельхозпредприятиями и населением Джанкоя, Джанкойского района и прилегающих сельских районов; организация хранения сельскохозяйственной продукции; сборочные производства для обеспечения сельскохозяйственного производства.

При этом потенциальным инвесторам предлагается газоснабжение от существующего газопровода, электроснабжение от существующих сетей, водоснабжение, соответственно, от имеющихся труб.

Для достаточно депрессивного региона реализация подобного проекта стала бы хорошим делом. И с трудоустройством стало бы, как кажется, получше. Но пока деталей никаких нет. Только проект и намерения, разговоры о которых ведутся ещё со времён Украины.

Индустриальный парк «Феодосия»

ИП «Феодосия» планируется разместить на площади 100 га. Предполагаемый земельный участок расположен в районе села Насыпного, пролегает вдоль автомобильной трассы Симферополь — Керчь и с западной стороны граничит с землями совхоза-завода «Старокрымский» Кировского района. Согласно проекту, строения на территории земельного участка отсутствуют.

С момента введения санкций и усиления напряжения на границе с Украиной Феодосия играет особую роль в крымском грузообороте, являясь узлом пересечения всех транспортных коридоров между Крымом и Россией. Статистика гласит: в городе произошло увеличение грузооборота более чем на 250% по сравнению с 2013 годом. Увеличение транспортного потока с материковой части РФ создает предпосылки для развития инфраструктуры по обеспечению перевозок и созданию логистических центров. Таким образом, Феодосия является ключевой точкой в логистическом коридоре, который будет усилен перспективным строительством объездной дороги, которая предположительно соединится с трассой Керчь — Симферополь рядом с земельным участком потенциального ИП. Вокруг этого и строится привлекательность предложения для инвесторов, готовых вкладывать деньги в создание этого индустриального парка.

Варианты отраслевой специализации Феодосийского ИП: логистический парк с зоной оптово-розничной торговли и гипермаркетом; переработка и хранение агропродукции, тепличное хозяйство, сбор, переработка и хранение мискатуса, топинамбура и прочих индустриальных видов сырья, производство соков и минеральных вод; завод по производству картонной гофротары, производство деревянной тары и паллет; генерация электроэнергии; сборка сельскохозяйственной техники, ремонтно-сервисная база, производство композитов.

В результате реализации проекта ожидается, что на созданных промышленных предприятиях и предприятиях сервиса на 10-й год выручка составит 15 018,7 млн руб.; налоги — 1279,4 млн руб., будет создано почти 1750 рабочих мест.

Период окупаемости бюджетных расходов на развитие ИП составляет, согласно проекту, около четырёх с половиной лет.

«Гераклид» Севастополь преобразит

Также недавно стали известны детали о создаваемом индустриальном парке в Севастополе. Его назвали «Гераклид». И расположен он будет на территории в 70 га в районе существующей автотрассы — Камышовского шоссе. Эта трасса находится на окраине города, связывая район 5-го километра и Камышовой бухты, где находится грузовой порт. И о «Гераклиде» можно говорить уже не только как о проекте. Так, известно, какие именно предприятия (во всяком случае, какой конкретно специализации) здесь обоснуются.

Как сообщил на днях глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев, в рамках федеральной целевой программы на создание инфраструктуры парка выделят 1,6 млрд руб. (средства начнут выделять в 2018 году). Кроме того, известно, что более двадцати компаний уже заявились в качестве резидентов этого ИП. «В концепции парка прописано, что упор делается на высокотехнологичные производства. На сегодняшний день есть 21 компания. Среди них и швейные производства, и производства строительных материалов», — сообщил журналистам в кулуарах проходившего на днях во Владивостоке Восточного экономического форума Олег Николаев. Он уточнил, что половина потенциальных резидентов — компании из Крыма и Севастополя, остальные — с континентальной части России.

И уже можно прогнозировать, что после запуска «Гераклида» обстановка в районе его расположения значительно изменится. Как минимум это выразится в многократном увеличении там транспортного потока. Да и бизнес-климат в городе изменится. Дай бог, чтобы в лучшую сторону.