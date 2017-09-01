Тонкий вопрос

Нужно ли платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с компенсации материального ущерба от повреждения имущества и морального вреда?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма и крымчан в российском правовом поле. Сегодня мы расскажем, нужно ли платить налог на доходы физических лиц с компенсации материального ущерба от повреждения имущества и морального вреда? Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Перечень бед...

Право требовать компенсацию материального ущерба может возникнуть у человека во многих случаях, будь то затопление квартиры соседями, порча автомобиля и др.

Согласно ст. 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Утрата или повреждение имущества (в том числе вследствие недостатков приобретенных вами товаров, работ или услуг) признаются реальным ущербом, возмещения которого вы вправе требовать.

Возникает ли обязанность у лица, получившего компенсацию материального ущерба, уплатить НДФЛ? Налоговый кодекс, а именно п. 1 ст. 210, гласит, что при налогообложении учитываются все доходы, полученные в денежной или в натуральной форме, а также доходы в виде материальной выгоды. При этом, согласно ст. 41 НК РФ, доходом признается экономическая выгода, учитываемая в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

В случае же возмещения ущерба, причиненного вашему имуществу, вы не получаете никакой экономической выгоды, так как виновная сторона лишь компенсирует расходы, связанные с восстановлением поврежденного имущества или с погашением убытков, понесенных вследствие причинения ущерба. Поэтому с суммы возмещения ущерба лицо не обязано платить НДФЛ, причем независимо от того, выплачена ли такая компенсация по решению суда или по соглашению сторон. Однако обязательным условием является документальное подтверждение понесенного ущерба. Документально подтвердить обоснованность суммы реального ущерба можно решением суда (в котором обозначен размер компенсации), а также документом, подтверждающим проведение независимой экспертизы с установленной суммой ущерба имуществу.

...и моральный вред

Моральный вред заключается в нравственных или физических страданиях гражданина, причиненных ему действиями (бездействием), которые посягают на принадлежащие ему от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, личную и семейную тайну и т. п.) или нарушают его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и т. п.) или имущественные права. Причиненный моральный вред подлежит компенсации в установленном порядке.

Моральный вред подлежит компенсации в случае его причинения гражданину действиями (бездействием), которые нарушают личные неимущественные права либо посягают на принадлежащие ему нематериальные блага. Если же нарушены имущественные права гражданина, то моральный вред подлежит компенсации, если такая возможность прямо предусмотрена законом (например, в случае нарушения прав потребителя).

Если вопрос о компенсации морального вреда не решен в мирном порядке, то при обращении в суд обязанность выплаты и размер компенсации морального вреда будут определяться судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. Кроме того, в отдельных случаях компенсация морального вреда производится независимо от вины причинителя вреда.

Согласно п. 3 ст. 217 НК РФ, налогом на доходы физических лиц не облагаются все виды установленных законодательством компенсационных выплат, которые связаны, в частности, с возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также с увольнением работников.

Вместе с этим выплаты физическим лицам, призванные компенсировать в денежной форме причиненный им моральный вред, не относятся к экономической выгоде (доходу) таких лиц, что означает отсутствие объекта налогообложения НДФЛ. Таким образом, сумма возмещения морального вреда, выплаченная физическому лицу на основании судебного решения, также не облагается НДФЛ.

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