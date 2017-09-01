Крымские реалии соцреализма

Какие краски выбирала судьба для картины жизни художника Налбандяна

Дмитрий Налбандян родился в Российской империи, прославился в Советском Союзе, а умер после его развала. Многие полотна этого художника в наше время считают конъюнктурными. Ведь мы, привыкшие все ломать, вмиг отмели, рассеяли, переплавили все созданное тогда. Забыли Имена. Но осталось многоголосие наследия тех лет: предметы, иллюстрирующие изменчивые вкусы капризной истории и приметы вечного творческого поиска.

«Огромный общественный темперамент»

У тех, кто решает познакомиться с творчеством народного художника СССР Дмитрия Налбандяна, немало времени уходит на то, чтобы внимательно прочесть список всех его титулов и регалий.

Налбандян принадлежит к поколению художников, вошедших в искусство в 1930-е годы.

Дмитрий Аркадьевич был армянином по национальности. Родился в Тифлисе 2 (15) сентября 1906 года в семье уроженцев Грузии, а образование получил в русской гимназии. Несомненно, у юного Дмитрия имелись художественные способности. Несомненно и то, что его непреодолимо тянуло в мир, некогда названный Искусство. Влечение это было взаимным...

Когда умер отец, Мито, чтобы прокормить младших сестренок и братишек, устроился подсобным рабочим на кирпичный завод. Казалось бы, для этого молодого человека шансы обрести творческое счастье перед мольбертом равны нулю. Ан нет. Весьма своевременный для юного пролетария приход в Грузию советской власти обеспечил Налбандяну поступление в художественное училище. А когда пришел час продолжить образование, в Тифлисе, словно по веленью-хотенью, открылась академия художеств, ставшая в дальнейшем центром подготовки кадров (живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов) всего Закавказья. Дальше поездки в Москву и Ленинград, совершенные, чтобы «приобщиться к лучшим творениям искусства и литературы, расширить свой жизненный и творческий кругозор». Много десятилетий спустя Налбандян вспоминал, «с какой жадностью любовался великим Репиным», и как «„Боярыня Морозова“ Сурикова буквально захватила».

По окончании академии Мито работал в Госкинопроме Грузии, затем на киностудии в Одессе. Потом — Москва. Там однажды «мне посчастливилось делать зарисовки на пленуме Центрального Комитета партии, рисовать Сергея Мироновича Кирова...» Началась карьера — картины на ленинскую и историко-революционную тему. И, конечно, портреты. Горького и Орджоникидзе, Калинина и Сталина, Буденного и Ворошилова, Микояна и Тольятти, Устинова и Громыко — одним словом, тех, кто делал историю на протяжении многих десятилетий советской эпохи.

Но, достигнув расположения непростых людей, Налбандян как никогда раньше устремился к изображению простых мотивов в природе. Его волновали проблемы пленэра. Чтобы разрешить их, художник отправлялся в путешествия.

В моменты истины

Крымские пейзажи Налбандяна пленяют зрителей яркой, красочной декоративностью. Светотеневые контрасты, синь неба, ослепительная белизна стен построек, насыщенная зелень деревьев — это его «Бахчисарай». Пишет он и улочки Гурзуфа, и синеву Черного моря, и молодых девушек, весело прогуливающихся по пляжу с гитарой и аккордеоном. Предпочитает работать на пленэре осенью, словно дарит полуостров себе на день рождения. В Крыму Налбандян свободен — с природой не надо заискивать, ей не нужно нравиться, она не хочет выглядеть величественней и эпохальнее, чем на самом деле...

Художник очень хотел узнать Крым, проникнуться им. Словно извинялся за то, что первый раз писал полуостров, не зная его, не думая о красоте природы, не наслаждаясь, не любуясь. Тогда перед художником стояли другие задачи. Тогда главным было, что его снова выбрало время...

Вести с фронта

В 1941-м, когда началась Великая Отечественная, Налбандян был в Ереване. Он создавал различные формы агитмассового искусства, участвовал в организации армянского отделения «Окон ТАСС». Ему очень пригодился его виртуозный талант рисовальщика и опыт написания графических композиций, когда он вышел на передовую идеологического фронта — создавал политические плакаты и карикатуры («Вперед, на разгром немецких оккупантов...», «Немецкое пиво с русской закуской» и др.).

Но не только на идеологическом фронте воевал художник. Ему приходилось бывать и на передовой. Только так, рискуя головой, по его мнению, можно было правдиво рассказать потомкам о том нелегком времени, о великом подвиге, что совершался во имя Родины. Общаясь с солдатами в окопах и землянках, под свистящими над головой пулями, Налбандян собирал материал для своих реалистических полотен. К наиболее значительным произведениям Налбандяна из батальных картин этих лет искусствоведы относят многофигурное полотно «Последний приказ полковника С. Закияна» (1942). В основе содержания картины — событие, очевидцем которого был сам художник во время поездки на фронт, а именно битва за Крым весной все того же 1942-го (Керченский полуостров), в которой и был смертельно ранен командир 390-й армянской стрелковой дивизии Симон Закиян. По свидетельству очевидцев, в том числе и Налбандяна, смертельно раненый, он оставался на командном пункте в блиндаже, продолжая руководить боем...

Цена бесценного

Дмитрий Аркадьевич писал сердцем, эмоциями. Он умел заставить свои картины говорить со зрителем языком колорита, светотеневых контрастов, ритмом широких мазков. А это дорогого стоит. Даже те, кто навесил на написанные Налбандяном портреты вождей советской эпохи табличку «конъюнктурщина», признают: его пейзажи — хороши, почти безупречны. Жаль только, что многие из них разошлись с молотка по частным коллекциям. Причем не раз и не два именно крымские пейзажи Налбандяна становились лидерами торгов. Так, к примеру, в 2006-м монументальные полотна художника из крымской серии «Ай-Петри» и «Ласточкино гнездо» (каждое 245×170, 1958 г.) стали самыми дорогими лотами одного из московских аукционов. Торги за каждое стартовали с 80 тыс. долларов.