Необычайный побег

Как «Утриш» из советского стал русским судном, вошедшим под национальным флагом в варненскую бухту

В 1927 году в Париже вышла любопытная брошюра, в которой рассказывалось о том, как восемь смельчаков, проживших несколько лет под властью большевиков, решили сбежать из советской России, угнав пароход «Утриш». Об этом случае и в советской историографии не было практически ничего, да и сейчас мало известно.

Приготовления к побегу

Как пишет автор книжки — один из непосредственных участников побега — Валентин Безруков, захват судна «Утриш» был задуман и осуществлен небольшой группой лиц, и никто, кроме ушедших на «Утрише», не был посвящен в это дело. Не было ни поддерживающей их тайной политической организации, ни денежных средств, ни заговора с неизбежными вдохновителями и исполнителями. Восемь одиноких полуголодных людей, связанных абсолютной уверенностью друг в друге и строжайшей дисциплиной, совершили деяние необычайное.

«Все мы хорошо знали друг друга, потому вопрос о взаимном доверии, необходимейшем условии для удачи такого предприятия, сам собой разрешался. К моменту бегства трое из нас служили на действительной службе в Красной армии, из которых двое были мотористами Качинской авиационной школы», — пишет он.

Существовали различные проекты побега, но в конце концов для реализации задуманного решили использовать пароход «Утриш» (в прошлом китоловное судно) — лучшее на тот момент парусно-моторное судно на Черном море. Парусно-моторное судно принадлежало советскому Государственному Черноморско-Азовскому пароходству и совершало регулярные товаро-пассажирские рейсы между Одессой и Севастополем с заходом во все промежуточные порты: Евпаторию, Ак-Мечеть, Хорлы, Скадовск, Очаков.

«С началом весны 1925 года стали готовиться. Прежде всего нужны были денежные средства. После долгих усилий нам удалось собрать небольшую сумму. Де Тиллот (главарь беглецов. — Ред.) принужден был совершить несколько поездок спекулятивного характера, в результате чего наши ресурсы увеличились на несколько десятков рублей. Чтобы не обращать на себя внимание частыми встречами в городе, мы стали собираться на окраинах», — рассказывает автор. Имеется в виду на окраинах Севастополя, где жили все участники этой истории. Катализатором же побега стал взрыв порохового погреба в Севастопольской крепости, который устроил в начале мая 1925 года упоминавшийся выше де Тиллот. С этого момента обратного пути уже не было. «Чтобы обмануть бдительность ГПУ (за нами велась усиленная слежка), трое из нас, которым особенно опасно было садиться в Севастополе, должны были ехать поездом в Евпаторию и там сесть на судно. Остальные должны были отправляться из Севастополя. Билеты были куплены в разные места побережья. Мы были вооружены револьверами разных систем, которые, с небольшим количеством патронов, спрятали в наших вещах, и только у одного, за неимением револьвера, был финский нож», — продолжает Валентин Безруков.

Захват судна

«Утриш» покинул Севастополь и зашёл в Евпаторию, где заговорщики воссоединились. Тогда же стало ясно: провизии ни у кого из них нет. Денег хватило только на билеты. А в пути предстояло находиться несколько дней... К тому же стало понятно, что восьмерым беглецам придётся иметь дело почти с двумя десятками членов команды. Также на борту было полтора десятка пассажиров.

«Решили захватить судно, когда мыс Тарханкут окажется на траверзе. Распределили роли. Было около девяти часов вечера. Пора начинать! Де Тиллот, вооруженный большим «стейером», вогнал патрон в ствол и спустился в капитанскую каюту. Войдя, нацелил револьвер на капитана и произнёс: «Сообщаю вам, что мы, группа врангелевцев, меняем курс и идем к болгарским берегам. Прокладывайте курс на Варну», — рассказывается в брошюре. Далее арестовали старшего помощника, мотористов и матросов, заперев их в трюмах, кроме двух человек, которых под страхом расстрела принудили следить за мотором и курсом. К счастью заговорщиков, ни у кого из команды оружия не было. Посадили под замок и пассажиров. И судно стало удаляться от крымских берегов...

По Черному морю

«Минута была жуткая... Что, если с берега заметят наш уход? Не говоря уже о пограничной береговой охране и специальных катерах, предназначенных для ловли контрабанды, между Тендровской косой, где находился тогда советский военный флот, бывший в практическом плавании, и Севастополем постоянно шныряли небольшие суда специального назначения, служившие для связи, — описывает Безруков сложившуюся ситуацию. — Но пока все в порядке. Хорошо, если удастся уйти незамеченными. Неожиданно к горлу подкатывает комок. В чем дело? Сам себя не могу понять. Грустно, но почему? Кошмар остался позади; впереди же светлые ожидания. Но вдруг сразу понял: я покидаю Родину...»

Несколько дней по Чёрному морю, голодовка, максимальное напряжение сил и нервов, ужасный шторм и вот, наконец, — берег Варны. Только тогда беглецы успокоились. На флагшток водрузили сшитый из сигнальных знаков трёхцветный российский флаг и под изумлёнными взглядами публики вошли в варненскую бухту.

Кстати, погоню, которой они так боялись, советская сторона всё-таки организовала. Но не корабельную, а авиационную. Как выяснилось позже, были посланы два гидроплана, но их постигла неудача. Один самолёт из-за поломки мотора вынужден был приводниться, а второй и вовсе пропал без вести.