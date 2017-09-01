Предчувствие осени

Лето подходит к концу. Значит, наступила пора вспомнить о том, что фраза «У природы нет плохой погоды» — не пустые слова, а руководство к действию

Осенний сад

Какие цветы можно сеять осенью

Однолетники:

бархатцы; василек; резеда; космея; настурция; амарант; дельфиниум; маттиола; мак; адонис летний; алиссум морской; астра китайская; гвоздика китайская; годеция крупноцветковая; иберис горький и зонтичный; календула лекарственная; кларкия ноготковая; лаватера трехмесячная; лобулярия морская; львиный зев; малькольмия приморская; маттиола двурогая; резеда душистая; флокс Друммонда; хризантема.

Двулетники:

маргаритка; незабудка; турецкая гвоздика; виола.

Многолетники:

колокольчик; примула; гвоздика; астра; прострел; аквилегия; лаванда; аконит; арабис альпийский; бузульник; гайлардия; гейхера; гипсофила; дельфиниум; дицентра; люпин; мак восточный; мелколепестник; молочай; поповник; рудбекия.

Цветы, посаженные в преддверии холодов, будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Наказание для дающего и берущего

Госавтоинспекция проинформировала, что будет с теми, кто склоняет сотрудников ГИБДД к совершению коррупционных правонарушений и обнародовала телефон, куда можно пожаловаться на взяточников.

ОГИБДД УМВД России по г. Симферополю напомнило крымчанам, что одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции, формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям.

В соответствии с частью 1 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, за дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

В попытке избежать административного преследования за нарушение Правил дорожного движения, лицо, предлагающее сотруднику ГИБДД взятку, подвергает себя уголовному преследованию.

Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения.

При получении взятки должностное лицо получает выгоды имущественного характера за законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего, а дача взятки признана начальным этапом коррупции — она как бы провоцирует должностное лицо на правонарушение.

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников Госавтоинспекции к коррупционным действиям в салонах патрульных автомашин ДПС установлены видеорегистраторы, которые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При оформлении материалов по факту правонарушения все административные процедуры осуществляются сотрудником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

Если вам станет известно о фактах коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, информируйте об этом органы правопорядка по «телефону доверия» МВД по Республике Крым: (3652) 734-554 или 102.

Капуста по-гурийски

Рецепт, который поможет женщинам стать стройнее, а мужчинам трезвее взглянуть на мир

Ингредиенты:

• капуста белокочанная — 1 кочан;

• свекла — 1 шт.;

• чеснок — 1 головка;

• перец жгучий — 1 стручок;

• чёрный перец горошком — по вкусу;

• соль — по вкусу;

• крутой кипяток

Приготовление:

1. Режем кочан капусты кусками вместе с кочерыжкой, свеклу разрезаем кружочками, чистим чеснок, нарезаем кусочками горькую перчину.

2. В глубокую кастрюлю складываем слоями: куски капусты, затем кружки свеклы, затем дольки чеснока, кусочки жгучего перца, перец чёрный горошком, и так кладём слой за слоем. Таким образом, чтобы до краёв заполняемой кастрюли осталось приблизительно 5 см.

3. Кипятим в другой кастрюле воду, кладём в неё соль.

4. Заливаем горячим рассолом уложенные слои овощей, кладём гнёт в виде перевёрнутой вверх дном тарелки и закрываем крышкой. Через 4-5 дней капуста готова.