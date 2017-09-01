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ПолитикаВласть

Запустит ли Крым реакцию распада Европы?

Почему ООН не нужна дискуссия по вопросам нашего полуострова

Эксперты опасаются, что если ООН, как и в случае с российским полуостровом, продолжит игнорировать права народов на самоопределение, «парады суверенитетов» пройдут не только по Старому Свету, но и на Ближнем Востоке.

50 страниц лжи и подтасовок

И снова Москва недовольна Нью-Йорком, а точнее, давлением США на ООН. Причиной очередных пикировок стал свежий доклад Управления Верховного комиссара этой уважаемой организации о нарушениях прав человека в Крыму после присоединения полуострова к России.

Георгий Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Крыма при президенте России:

«В докладе говорится о таких страшных вещах, что кажется, будто речь идет о какой-то бандитской территории, а не о правовом государстве. Там и незаконные аресты, и насильственные похищения, и дурное обращение, пытки и даже внесудебные казни на территории республики. Кстати, в этом докладе, в отличие от предыдущих, его авторы впервые привели конкретный пример такой „казни“. Речь идет об активисте Решате Аметове, которого убили в марте 2014 года».

Напомним, по факту его убийства возбуждено уголовное дело, но задержать подозреваемых пока не удалось. По словам Мурадова, есть данные о том, что Аметов, известный своими высказываниями против меджлиса, мог стать жертвой сторонников этой запрещенной в России организации.

«Следствие разрабатывает в том числе версию о том, что эти сторонники, расправившись с Аметовым в рамках своей мести, скрылись на территории, подконтрольной боевикам ИГИЛ, поэтому для российского правосудия они и недоступны, — напомнил крымский постпред. — Это открытая информация, однако авторы доклада ее проигнорировали».

Жалуйтесь на Киев... в Киев

По убеждению члена российской Общественной палаты от Крыма Ивана Абажера, подобные подтасовки комиссариата по правам человека — это нарушение Устава ООН, его базовых принципов.

Иван Абажер, член Общественной палаты России от Крыма:

«В Уставе сказано, что задача ООН — поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и для подавления актов агрессии. Но подобные доклады только сеют вражду и озлобление между народами. Комиссары признают, что ситуацию в Крыму они мониторили, даже не побывав на территории полуострова. Российский МИД предлагал им воспользоваться официальными каналами, прибыть в Крым через Москву и посмотреть на местную жизнь собственными глазами. Но „правозащитники“ предпочли прикрыться тем, что, мол, Киев запрещает это, и ради соблюдения формальной стороны вопроса отказались от контактов с крымчанами».

По словам Абажера, впервые он стал свидетелем того, как ООН игнорирует свои же принципы, дающие право народам на самоопределение, в прошлом году, на совещании ОБСЕ в Варшаве. «Мы поняли, что ЕС нас, крымчан, не слышит, а все наши претензии насчет непризнания Киевом референдума 2014 года предлагает направлять президенту Порошенко, — вспоминает Абажер. — И мы решили сделать обращение, что называется, в адрес вышестоящей инстанции — тогдашнего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Рассказали о нарушениях прав крымчан со стороны Украины, об энергетической, водной и транспортной блокадах, об ограничениях жителей Крыма в праве на свободное передвижение. Это обращение подписали представители 15 национально-культурных объединений республики, я лично доставил его в представительство ООН в Москве, но у меня его не приняли, заявив, что мне нужно везти его в Киев. И я понял, что дискуссия ООН не нужна, в чем убедился и после нынешнего доклада организации».

«На территории Европы и не только появляется все больше непризнанных государств, — продолжает Мурадов. — Абхазия, Южная Осетия, Новороссия, Крым. Но ведь „парад суверенитетов“ продолжается, и все новые страны желают выйти из-под влияния глобальных организаций и жить по своим традиционным законам. Прошел референдум в Ираке — 97% курдов высказались за свою самостоятельность и право на самоопределение. К этому идет Каталония в Испании, об этом же говорят сейчас в Шотландии. Если ООН продолжит свою политику обустройства мирового порядка по лекалам США, в этих странах обязательно начнутся процессы, которые рано или поздно выйдут из-под контроля мирового сообщества».

В чём ещё ООН обвиняет Россию

Согласно скандальному докладу, Россия, интегрировав Крым в свою энергосистему и строя мост через Керченский пролив, якобы увеличивает потоки миграции населения в обе стороны и усиливает пророссийские настроения на полуострове. «Навязывание гражданства <...> можно приравнять к принуждению их к присяге на верность...», — прокомментировал документ глава комиссариата ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейн.

Кроме того, в докладе приводится информация о нарушении прав всех лиц, живущих в Крыму, и невыполнении неких обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом. Кстати, при этом Украина обвиняется в минировании территории вблизи контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» в Херсонской области.

Тимур ДОКТОРОВ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 163 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:49

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