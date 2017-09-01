Снова «охота на волков»?

Накануне смены правительства в Севастополе чиновники хотят забрать землю у байкеров

Недавно избранный губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников анонсировал завершить перезагрузку севастопольского правительства до 20 сентября. Новое правительство города решило разобраться с более чем 120 гектарами земли у горы Гасфорта, на которую претендуют «Ночные волки».

Новые кадры, новый сенатор

Ещё не завершились губернаторские выборы, как стало известно, что из правительства Севастополя уволен директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов. Причина — у него закончился трудовой контракт, «который не будет продлеваться». А глава департамента образования Михаил Родиков, об отставке которого раструбили местные СМИ (по данным СМИ, исполнять обязанности главы департамента должна была зам Родикова — Светлана Кириленко), остался на своём месте.

А на первом официальном брифинге в новом статусе губернатор Дмитрий Овсянников аявил, что проведет несколько кадровых перестановок в правительстве города.

Дмитрий Овсянников, губернатор Севастополя:

«Есть ряд кадровых решений... Эти кадровые решения будут проведены сразу, как только я отправлю в отставку правительство. Мы это в ближайшую неделю увидим».

При этом он уточнил, что речь идет о пяти-шести кадровых позициях, в том числе на уровне заместителей губернатора и директоров департаментов.

Но прошла уже не одна неделя с тех пор, а процесс переформатирования так до конца и не обозначился. Интригу местные власти держат крепко, хотя, как того требует устав города, губернатор подписал указ, которым отправил правительство города в отставку, сразу же после вступления в должность (губернатор обязан сформировать новый состав правительства не позднее 30 календарных дней со дня вступления в должность).

Разве только стало известно, что Овсянников принял решение о смене руководителя департамента аппарата Губернатора и Правительства города. Таким образом, с 22 сентября на должность директора департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя назначен Виктор Голубев, который ранее замещал должность начальника Главного контрольного управления города Севастополя.

Также стало известно, что сенатором Совфеда от Севастополя теперь стал вице-адмирал, заместитель командующего Черноморского флота Валерий Куликов. Дмитрий Овсянников наделил его соответствующими полномочиями, согласно соответствующему указу, опубликованному на сайте правительства города. До этого сенатором от правительства Севастополя был Андрей Соболев.

Старые счёты

Но тем временем, городские чиновники не сидят, что называется, сложа руки. В частности, как стало известно, правительство Севастополя намерено по суду изъять из пользования молодежной автономной некоммерческой организации «Ночные волки» два земельных участка с водоемами площадью 71 и 55 га у горы Гасфорта, а на часть из оставшейся в аренде территории наложить ограничения по использованию. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Илью Пономарева. «Нами направлены все необходимые документы для изменения этого договора. Предложено исключить два земельных участка — 71 га и 55 га — занятые объектами водного фонда и территориями водоохранной зоны. Предложено установить в отношении остающегося земельного участка ограничения по ведению хозяйственной деятельности. Также предложено определить ограничения в отношении той территории, которая относится к режиму охраны объектов культурного наследия. До настоящего времени предложения от арендатора земли не поступило. Соответственно, нужно будет перейти из договорного регулирования отношений к судебному порядку», — сообщил Илья Пономарёв. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос севастопольского депутата Вячеслава Горелова. Депутат, в свою очередь, прокомментировал ответ вице-губернатора: «Карфаген должен быть разрушен».

Вот общая хронология этого затянувшегося конфликта. МАНО «Ночные волки» получило в распоряжение 267 га у горы Гасфорта по распоряжению правительства Севастополя от 30 декабря 2014 и 12 мая 2015 года. 23 мая 2015 года депутаты Заксобрания Севастополя предложили правительству города прекратить договор аренды этого земельного участка «Ночными волками». В 2016 году была предпринята попытка создания на территории вблизи горы Гасфорта филиала военно-патриотического парка «Патриот» минобороны РФ. Однако из-за отрицательной позиции Заксобрания проект не был реализован там и перенесен к 30-й береговой батарее. 1 февраля 2017 года на тот момент и.о. губернатора Дмитрий Овсянников заявил о том, что договор аренды с «Ночными волками» пересматриваться не будет. 15 августа пресс-служба губернатора со ссылкой на нового руководителя Корпорации развития Севастополя Олега Николаева сообщила о планах министерства спорта РФ по строительству у горы Гасфорта крупнейшего спортивно-патриотического парка в России с привлечением средств частных инвесторов.

Чем закончится этот процесс. Учитывая, как говорится, «расклад сил» в новом правительстве города-героя, остаётся пока только догадываться. Но «КТ» намерен следить за ситуацией.