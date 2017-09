→ Эксклюзив Новое лицо Симферополя Как в столице Крыма мэра выбирали У Симферополя снова появился мэр. В прошлую пятницу на сессии городского совета было принято решение, что вакантную должность займёт депутат Госсовета РК, председатель комитета по экономической и бюджетно-финансовой политике Игорь Лукашёв. Новый глава города пообещал, что в Симферополе будет создана команда профессионалов для решения наиболее актуальных проблем крымской столицы. Who is who? Свои заявления для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации города подали десять человек, однако накануне «выборов» один из претендентов — президент Крымской республиканской молодёжно-патриотической организации «Основа» Александр Посунько — отозвал свою кандидатуру. Первым перед комиссией из восьми человек, которую возглавил вице-премьер Игорь Михайличенко, выступил Игорь Лукашёв. Депутат в двадцатиминутном докладе отметил, что своей главной задачей видит создание «программной команды», которая и превратит Симферополь в настоящую столицу республики. На вопросы членов комиссии претендент ответил без запинки, обстоятельно и грамотно. Следующим свою презентацию представил Михаил Василенко. Симферопольцам это имя ни о чём не говорит. Хотя кандидат родился в селе Вилино Бахчисарайского района, однако дальнейшая его профессиональная карьера не была связана с полуостровом. Претендент на мэрское кресло успел послужить подводником и в своё время стал сооснователем сети магазинов «Пятёрочка». Сейчас же он является советником губернатора Ленинградской области и директором организации «Союз экологов Северо-Запада». Во время своего доклада перед конкурсной комиссией заметно нервничал и то и дело запинался. Исполнявшая после ухода Геннадия Бахарева обязанности главы администрации Галина Александрова тоже не смогла себя проявить в рамках презентации. Как, в общем, и не показала свои лидерские способности за время, проведённое в мэрском кресле. (Наоборот, в этот период главный исполнительный орган Симферополя словно приостановил работу, а чиновники перестали выходить хоть на какую-то связь с журналистами...) Пассивно выступил перед членами комиссии и гендиректор ООО «Городской кадастровый центр» Вячеслав Стасевич. Он, в частности, даже не смог ответить на вопрос о том, какие обязанности муниципального служащего он знает. Профессор кафедры менеджмента Крымского института бизнеса Олег Чигидин в своём выступлении решил акцентировать внимание на проблемах пожилых людей. Он предложил собирать деньги с рынков и стоянок и раздавать их пенсионерам. Нет смысла говорить о том, что подобные заявления как минимум выглядят наивно. Председатель организации по формированию и развитию морально и физически здорового общества «Наше дело» Алексей Чередниченко, в отличие от последних кандидатов, занял более активную позицию, однако в своём докладе не представил никаких конкретных путей для решения проблем города. Для многих стало неожиданностью участие в мэрской гонке генерального директора информационного агентства «Крыминформ» Максима Николаенко. Однако он себя неплохо проявил и даже вышел на следующий этап конкурса. После журналиста выступили пенсионер МВД России Александр Петров и правозащитница Виктория Жуковская, но серьёзной конкуренции лидерам конкурса они не составили. Заслушав всех претендентов, члены конкурсной комиссии отобрали двух победителей: Игоря Лукашёва и Максима Николаенко. Выбор между ними уже делали депутаты Симферопольского городского совета. За парламентария проголосовали 29 из 31 депутата, Николаенко получил один голос. Главный оппонент Помимо Игоря Лукашёва, в лидерах гонки оказался генеральный директор информационного агентства «Крыминформ» Максим Николаенко. По его словам, конкурс на замещение вакантной должности мэра полностью соответствовал законодательству. «Все, кто хотел, заявился. Особых сложностей не возникало. Отдельные (сложности. — Ред.) были с заполнением документов, но я их успешно преодолел за те отведённые две недели, которые были мне предоставлены», — прокомментировал выборный процесс Максим Николаенко. Как признаётся журналист, к участию в конкурсе на должность главы администрации города шёл давно. «Можно было бы попробовать свои силы и на других территориях, но я их не знаю, я локализован здесь, — уточняет Николаенко. — Мне хотелось бы изменить мой город к лучшему. При этом я не рассматривал себя как конкурента всем остальным претендентам на этот пост — я предлагал своё». В то же время участник конкурса уточняет, что никому не рассказывал о своём намерении посоревноваться за мэрское кресло, опасаясь, что его отговорят от такого решения. «Работа главы администрации очень сложная, — уверен собеседник. — Она отнимает массу времени и сил, лишает тебя семьи, возможно, поэтому, если бы я обсуждал своё выдвижение на этот пост, меня бы отговорили. А так я всё-таки принял решение попытаться». Максим Николаенко намерен по возможности повторить этот опыт и принять участие в следующем конкурсе на должность мэра. «И в следующий раз я уже не буду ставить перед собой такие вопросы, как готов я к этому или не готов», — резюмировал журналист. План действий: изменения для Симферополя Новый мэр крымской столицы представил вполне конкретный план изменений в городе. Итак, каких улучшений следует ждать от главы администрации в ближайшее время? Транспорт. Формирование «умной дорожной инфраструктуры» — одна из целей Игоря Лукашёва. «На первом этапе, безусловно, необходимо создать информационную систему моделирования транспортных потоков на базе ГУП „Автодор“, — отмечает мэр. — Далее — выделить помещение, закупить программное обеспечение. Эта система будет постоянно действующей, позволит моделировать возможную дорожную обстановку». Также предполагается организовать транспортные развязки и строить дорожные хорды, что позволит снизить нагрузку на центр столицы и переместить автомобильные потоки. Проблему отсутствия необходимого количества стоянок глава администрации намерен решить за счёт создания автомобильных карманов, строительства многоуровневых парковок различного типа (такие, к слову, успешно используются в других регионах России, но в Симферополе до настоящего времени так и не появились). Естественно, что люди ждут от нового мэра оптимизации работы общественного транспорта. Игорь Лукашёв, в частности, намерен рассмотреть возможность увеличения вместимости городских автобусов. Мусор. Одной из наиболее серьёзных проблем города до сих пор остаётся своевременная, плановая и тщательная уборка мусора на столичных улицах. Новый глава администрации уже пообещал повысить «качество сети контейнеров и контейнерных площадок», а также разработать регламент по своевременному вывозу отходов. Обратил он внимание и на то, что обслуживающие компании должны не только опустошать сами баки, но и приводить в порядок территорию вокруг контейнеров, а не игнорировать разбросанный там мусор, как это происходит сейчас. Кроме этого, периодически как сами баки, так и площадки должны тщательно вымываться, что позволит избежать неприятных запахов на этой территории и вокруг. «Я должен сказать симферопольцам, что уже приступили к федеральной целевой программе утилизации старой свалки, — подчеркнул Игорь Лукашёв. — Это очень важный вопрос, особенно для жителей Каменки. Ливнёвки. Ни для кого не секрет, что из-за проблем с ливневой канализацией каждый раз в непогоду Симферополь переживает очередной апокалипсис — вода течет по улицам, ни машины не могут проехать, ни люди пройти. Градоначальник считает, что в первую очередь необходимо визуально обследовать ситуацию, после чего принимать необходимые меры. Впрочем, это не единственная в этой сфере проблема. «Верхняя часть города не канализирована, ливневой канализации нет вовсе, — уточнил мэр. — Данную проблему необходимо решать: строить канализацию, поступающую воду отправлять на очистные сооружения». Он подчеркнул, что сейчас следует принять ряд мер по увеличению пропускной способности городского коллектора. Уже известно, что правительство профинансирует оборудование в Симферополе коллектора глубокого заложения. Водоснабжение. В первую очередь, по мнению главы администрации, необходимо рассмотреть вопрос перевода очистных сооружений с жидкого хлора, который используется сейчас, на гипохлорид натрия, что позволит избежать хранения хлора в большом количестве на складах и повысит экологическую безопасность объекта. Также градоначальник предлагает разбить город по зонам подачи воды, на входе и выходе из участков установить систему учёта для экономии. Прямая речь «Вся моя жизнь, в общем, прошла в Симферополе, — отметил в своём докладе Игорь Лукашёв. — Мне этот город дорог. Я хочу сделать его максимально красивым, удобным для жизни». В личной беседе с журналистом «КТ» новый градоначальник признался, что пока только входит в курс дела и о приоритетных направлениях в работе сможет рассказать через неделю-другую. При этом он подчеркнул, что полностью поддерживает призыв Сергея Аксёнова о работе «в полях» (глава республики неоднократно призывал чиновников всех уровней работать непосредственно с населением для большей эффективности и своевременного реагирования на проблемы). Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя: «Я уже сейчас общаюсь с симферопольцами. В кабинете, может быть, я за всё это время полчаса был и две планёрки провёл, а в остальное время я езжу по городу, смотрю. Симферополь — это всё-таки большое хозяйство». Сам конкурс на замещение должности главы администрации мэр назвал прозрачным, но отметил, что, возможно, горожане когда-нибудь будут сами выбирать градоначальника. Игорь Лукашёв: «Конечно, нужно советоваться с народом, но по нашим законам пока так. Будет следующий выборный цикл, может, будет процесс происходить иначе. Но ведь неизвестно, кого (люди. — Ред.) выберут — популиста или реалиста. Важны не выборы, важно, как человек работает. Хороший градоначальник должен обладать профильным образованием, каким-то опытом — жизненным, политическим, хозяйственным». Есения СИМОНОВА

