Всегда в числе лидеров

Перспективы и сражения на рингах местных и международных

Бокс всегда был и остаётся одним из любимых и популярных видов спорта на нашем полуострове. Он в постоянном соперничестве с плаванием, легкой атлетикой, велоспортом, художественной гимнастикой, футболом, стрелковым спортом всегда считался визитной карточкой спортивного Крыма.

На трёх китах

В нынешнем веке лидерами республиканского ринга стали три кита из Симферополя: боксёрские клубы «Таврия», «Первый раунд», «Легион». При этом и «Легион», и «Таврия», которые, по общему признанию, являются лидерами в подготовке достойных бойцов в олимпийском виде спорта, в сентябре отмечали свои юбилеи («легионерам» исполнилось пять лет, а «таврийцы» отметили двадцатилетие). Надо сказать, что обычно, и это характерно для нынешнего бокса, конкуренция на ринге не располагает к дружеским отношениям между клубами. Приятным исключением являются в этом смысле отношения вне квадрата ринга между этими тремя «китами».

Например, нынешний главный тренер «Легиона» мастер спорта Иван Вагнер и его подопечные, кандидаты на участие в составе сборной России в Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020, Вадим Кудряков и Павел Дорошилов — выходцы из «Таврии». Сделавший массу полезного для воспитания мастеров высочайшего класса в «Таврии» Сергей Лапин-старший сейчас успешно передаёт свой огромный опыт молодым ученикам в роли руководителя «Первого раунда». А в числе «таврийцев» мы видим ребят и наставников, для которых «Легион» и «Первый раунд» сделали много для становления в этом виде спорта мужественных и стойких парней. Надеемся, что в скором времени мы увидим и девушек, получивших отныне равные права с ребятами на олимпийском ринге. Такие доброжелательные отношения сложились, надо отдать должное, благодаря людям, бескорыстно любящим бокс, которые в минувшие годы возглавляли Федерацию бокса республики, — это депутаты еще Верховного совета Крыма Борис Дейч, мастер спорта, заслуженный тренер Украины Александр Мельник, а также Сергей Бородкин, сейчас возглавляющий федерацию, известный предприниматель Сергей Воронков. Во многом их усилиями наш бокс остаётся до сегодняшнего дня дееспособным на всероссийской арене во всех возрастных категориях — от детей до взрослых.

Но вернёмся на двадцать лет назад, в сентябрь 1997 года, когда мастер спорта, выпускник факультета физической культуры и спорта Симферопольского госуниверситета, Александр Данильченко приложил немало усилий, чтобы создать клуб бокса «Таврия», который расположился на улице Пушкина, в помещении бывшего Дома культуры завода «Сельхоздеталь». Сюда, к его первым тренерам мастерам спорта Александру Шпирному, Сергею Кожухарёву, Виктору Спирину, Олегу Мельнику потянулись десятки мальчишек, чтобы овладеть мастерством одного из старейших видов спорта. Двое из них стали со временем заслуженными мастерами спорта — Сергей Доценко и Александр Усик, которые под руководством заслуженных тренеров Украины Александра Шпирного и Сергея Лапина смогли покорить олимпийские вершины в боксе. Сергей стал серебряным призёром Олимпиады в Сиднее-2000, а спустя двенадцать лет в Лондоне-2012 золотую медаль чемпиона в первом тяжёлом весе выиграл Александр, ставший затем чемпионом мира среди любителей и профессионалов. Сейчас 30-летний симферополец считается самым перспективным «тяжем» мира, которому предсказывают блестящее будущее в супертяжёлом весе. Причём Александр продолжает тренироваться, когда возвращается в родной Симферополь, в своём скромном по масштабам клубе на улице Пушкина.

Согласитесь, что не каждый клуб может похвастаться такими бойцами или «великолепной шестёркой» мастеров спорта международного класса — Юрием Смирновым, Сергеем Москотовым. Виталием Михиенко, Эмир-Асаном Небиевым, Вячеславом Кислициным, Сергеем Лапиным-младшим, более чем тридцатью мастерами спорта, воспитанными здесь за прошедшие двадцать лет. Но самое главное, чего добился БК «Таврия», у руля которого сейчас стоит воспитанник клуба, амбициозный и настойчивый мастер спорта Оганес Арутюнян, так это то, что в нём прошли школу мужества тысячи мальчишек, не ставшие известными боксёрами, но навсегда полюбившими спорт.

Равнение на «нашего Сашу»

На профессиональном ринге в пяти его версиях пруд пруди различных чемпионов мира. Но кто же из них на самом деле может рассчитывать на титулы сильнейших в разных весовых категориях? Эту проблему взялся решить для бойцов первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) американский миллионер Ричард Шаффер, организовавший всемирную суперсерию «крузеров», пригласив в неё восемь лучших из лучших. Победителю этого турнира (сентябрь 2017 г. — май 2018 г.) будут вручены оригинальный золотой кубок имени легенды мирового бокса Мохаммеда Али и чек на десять миллионов долларов.

Первыми, кто был приглашён участвовать в турнире по системе плей-офф, контракты подписали чемпионы мира по разным профессиональным версиям: россиянин Мурат Гассиев, латыш Майрис Бриедис, беглый кубинец Юниер Дортикос, двое поляков — Кшиштофы Гловацки и Влодарчик, немец боснийского происхождения Марко Хук.

Ожидалось, что в «великолепную восьмёрку» войдут россиянин Денис Лебедев и британец Тони Белью, но они по разным причинам не смогли принять приглашение. Тогда и было решено заменить их российским нокаутёром Дмитрием Кудряшовым и чемпионом мира по версии WBO симферопольцем Александром Усиком, который ещё до Крымской весны стал выступать за профклуб братьев Кличко и по определённым причинам сохранил гражданство Украины, оставшись преданным родному Крыму. Сам чемпион мира и Олимпийских игр Лондона-2012 очень рад тому, что политика политикой, а в своём родном городе, где он появился на свет, где постоянно живёт его семья — жена и трое детей, к нему все относятся с уважением, гордятся его успехами.

В последний момент перед жеребьёвкой в Монако из-за травмы отказался участвовать в турнире Гловацки, у которого пояс чемпиона мира WBO отобрал «наш Саша», как называют Усика крымчане. Поляка заменил кубинец Майк Перес. Жребий распределил бойцов на такие четвертьфинальные пары: Гассиев (24 победы на профринге — 0 поражений) — Влодарчик (53 — 3 — 1 ничья), Кудряшов (21 — 1) — Дортикос (21 — 0), Усик (12 — 0) — Хук (40 — 4 — 1), Бриедис (22 — 0) — Перес (20 — 2 — 1).

Первыми на ринге Берлина встретились в борьбе за место в полуфинале 30-летний симферополец и его 32-летний нахальный соперник, многократный чемпион мира в различных весовых категориях, немец с боксёрской фамилией Хук, которому, разумеется, отдавали предпочтение его земляки. После седьмого раунда (проводятся двенадцатираундовые бои) крымчанин стал колотить хозяина ринга, как говорится, по-чёрному. И чтобы амбициозный Марко не растянулся в нокауте, американский арбитр остановил бой в десятом раунде за явным преимуществом Усика, которому 13-я победа на профессиональном ринге была присуждена техническим нокаутом. А 30 сентября в Риге пройдёт поединок Бриедиса с Пересом, мы узнаем имя полуфиналиста, с которым в январе будущего года заслуженный мастер спорта из Симферополя проведёт бой за выход в финал. Мы будем горячо болеть за нашего земляка, давшего в начале своей карьеры обещание, что если он когда-нибудь заработает на ринге миллионы, то... Но об этом обещании мы расскажем читателям «КТ» лишь после финального поединка, запланированного на май следующего года.