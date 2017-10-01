«Давать лыжню» нашим зимникам по-прежнему не хотят

До торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, стартующих 9 февраля будущего года, остаётся всего четыре месяца. Начался новый виток подозрений в отношении российских зимников...

Первая цель

Её удар, как это было в минувшем году, на пути к летним Олимпийским играм и Паралимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро, пришёлся по российским паралимпийцам. Но если тогда их всех, как принято говорить, «чистых» и «грязных» (тех, кто был заподозрен в принятии допинга), отстранили от участия в этом мировом спортивном форуме, то теперь они допущены к отборочным стартам, которые начнутся в октябре. Правда мастера будут выступать на них опять под пресловутым нейтральным флагом. Но это в какой-то степени вызвано и тем, что Паралимпийский комитет России пока ещё не возвращён в международную семью, хотя, как утверждают новые руководители МПК, это должно произойти в ближайшее время. Не исключено, что после окончания Игр в Южной Корее.

Увы, и теперь ещё, правда не на официальном уровне, ряд стран, например, Франция, в связи с напряжённым международным положением на Корейском полуострове, где власти Северной Кореи продолжают атомные испытания, требуют гарантий безопасности для своих спортсменов от Международного олимпийского комитета. В ином случае они не будут подвергать риску людей и не примут участия в Олимпиаде и Паралимпиаде. Как видите, у МОК хлопот полон рот. Не случайно на недавней, 131-й сессии МОК, проходившей в столице Перу Лиме, где определялись столицы будущих летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов — Парижа и Лос-Анджелеса (отметьте, впервые в истории за одиннадцать лет до их проведения), много времени было посвящено предстоящим Играм в Пхёнчхане, в том числе и участию в них олимпийцев России.

Как и в минувшем году, перед Рио-де-Жанейро, ряд наших зарубежных заклятых друзей, причём не из национальных олимпийских комитетов, а из института национальных антидопинговых агентств (NADO), которые должны заниматься изучением мочи спортсменов, ударились в политические дрязги. Институты Австрии, Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапура, Швеции, Великобритании, США потребовали от МОК и WADA отстранить сборную России от участия в зимних играх в Пхёнчхане за «шалости с допингом» в Сочи-2014, о которых говорилось в докладе независимой комиссии WADA, руководимой канадским профессором права Ричардом Маклареном.

Вторая цель

И если в прошлом году их «визг» привёл к тому, что почти треть российских олимпийцев не допустили к стартам в Рио-де-Жанейро, причём легкоатлетов и тяжелоатлетов в полном составе, то теперь эта «свора», прежде всего в своих шкурных интересах — в завоевании медалей южнокорейской пробы, настаивает на полном отстранении всех россиян от всей программы состязаний зимников.

Пришлось по этому поводу выступать даже президенту МОК Томасу Баху и гендиректору WADA Оливье Ниггли, которые заявили, что если в допинговых скандалах, как утверждал Макларен, замешаны свыше тысячи российских спортсменов и их поддерживала государственная система, или, как её называет канадский «иезуит» — «институциональный заговор», то будут наказаны виноватые, а к остальным олимпийцам санкции не будут применяться. Тем более что Ниггли рассказал, что из 96 проверенных уже допинг-проб российских олимпийцев Сочи 95 (!) оказались абсолютно чистыми. Правда с присущей им гуманностью вадовцы не называют фамилий и видов спорта, в которых выступали эти «чистые» спортсмены, перед которыми даже не извиняются Макларен и его компания.

Исходя из этого тройка российских велогонщиков-трековиков Дмитрий Соколов, Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов, которые по навету «учёного с мировым именем», как называют на Западе предателя Григория Родченкова, без всяких на то оснований, попали в этот список и не были допущены к стартам в командной гонке преследования в Рио, подали иск в суд. Причём в суд Торонто, где живёт Макларен и базируется WADA. Они требуют восстановить их честное имя, а Макларену — компенсировать им моральный ущерб в семь миллионов долларов. Представляю, если велосипедистам, с которыми работают лучшие наши и зарубежные адвокаты, удастся выиграть этот процесс, то сколько ещё исков от тех «больше тысячи спортсменов» обрушатся на голову старичка Ричарда. Хотя представитель WADA Мэгги Дюранд и настаивает на том, «что России нужно взять ответственность за допинг, а не перекладывать вину на других».

Не находите, уважаемый читатель, что это смахивает на те же разговоры о хакерах, сорвавших выборы президента США, в чём тоже призывают покаяться Россию? Спешат парни поставить телегу впереди лошади, желая опустить одну из сильнейших в мировом спорте стран до уровня Барбадоса или Сан-Марино. Почему назвал именно эти два государства? Да потому, что в компании с другими шестёрками национального антидопингового агентства — Багамскими Островами, Французским обществом Бельгии, Эстонией, Фландрией (Бельгия), Гватемалой, Исландией, Польшей, Пуэрто-Рико, Испанией и Швейцарией, идя по следу американских «искоренителей допинга», — они тоже потребовали отстранения сборной России от состязаний в Пхёнчхане.

Но опять-таки пока не завершат свою работу две комиссии МОК под руководством членов исполкома этой организации Дениса Освальда и Самуэля Шмидта, которые вот уже несколько месяцев проверяют факты доклада Макларена, выводы не будут сделаны. Первая комиссия изучает допинг-пробы всех россиян, участвовавших в Играх-2014 в Сочи, а вторая разбирается с наличием «институционального заговора» в России.

Интересная деталь. Как только в докладе канадского профессора стали находить грубейшие, абсолютно недоказательные факты, так куда-то исчез импозантный усач Родченков. Поползли даже слухи о том, что с ним расправились на территории США агенты российских спецслужб. Но стоило начаться второй волне недоверия и обвинения нашего спорта, как, словно чёрт из табакерки, вновь выпрыгнул на авансцену Гриша, которого будут судить в России за то, что он «подсадил» наш спорт на допинг. Вот что Родченков заявил недавно газете The New York Times: «МОК должен изолировать российских спортсменов во время Олимпийских игр в Пхёнчхане и подвергнуть их независимому и строгому допинг-контролю. Россияне не должны представлять свою страну и могут выступать под нейтральным флагом в качестве наказания за прошлые нарушения антидопинговых правил». Всё ясно, кроме одного: а сколько лет лишения свободы должен получить за прошлые нарушения их организатор и вдохновитель, «учёный с мировым именем»?