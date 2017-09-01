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Дурно пахнущее предложение

На этой неделе из курортного Коктебеля поступила неприятная новость. Как сообщил представитель общественной организации «Гражданский актив», житель Коктебеля Борис Яремко, корень проблемы – в сложностях жителей посёлка с очисткой выгребных ям, что привело в том числе к затоплению нечистотами подвала местной школы. И тут вдруг в поселке появились альтернативные ассенизаторские машины, предлагающие услуги по завышенной цене. Местные жители подозревают коммерческий заговор. «Машин ассенизаторских у нас 13 штук, все стоят. Но! Появились какие-то альтернативные машины, может, так специально сделали, которые за две тысячи рублей вывозят нечистоты в Феодосию. А было 800 рублей», – рассказывает общественник. Ранее стало известно, что очистные сооружения, которые принимали нечистоты в посёлке Коктебель, оказались закрыты по решению надзорных органов. Это привело к критической ситуации, утверждают местные жители, – нечистоты уже начали попадать в море. Вот такие дела творятся нынче в Коктебеле...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 272 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:58

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