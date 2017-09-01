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Говорят, что... дороги ремонтируют с помощью пыли Валентина В. рассказала о проблеме всех жителей Курцов: «Сделали нам дорогу в районе Курцовской школы… Дорожное полотно на одну полосу. На остановке стоять просто невозможно. Клубы пыли поднимаются до проводов. Взрослые и дети задыхаются. Заходя в маршрутку, надо надевать респиратор, т. к. эта пыль, как задымление в салоне автобуса. А когда проходит дождь, она превращается в жидкую грязь и становится болотом. И в маршрутку зайти в чистой обуви просто не удается. Приезжаешь на работу как из свинарника. А когда придет осень и зима, в чистой обуви нам не ходить. Можно хотя бы щебнем засыпать обочины? Может, кто-то из чиновников обратит внимание на качество ремонта в нашем районе?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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