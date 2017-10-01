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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детская площадка не для слабых

Юлия В. из Севастополя обращает внимание общественности на одну из детских площадок города: «Севастополь. Гоголя, 21. Отличная детская площадка! Но покрытие – это шок! Булыжники большие, боюсь представить, что будет, если ребенок споткнётся, а уж если неаккуратно спрыгнет?!.. Как вообще можно было так оставить?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 175 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:02

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