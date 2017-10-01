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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не место в Симферополе появился «вход в параллельный мир»

Говорят, жители крымской столицы обнаружили в районе рынка на ул. Дм. Ульянова люк, отсутствующий... наполовину. Кого-то эта «дыра в неизвестность» заставила снять трубку и позвонить в соответствующие инстанции (правда без результата), а у других, и таких большинство, от увиденного активно заработало ассоциативное мышление. Острословы рассуждают следующим образом: мол, если соответствующие инстанции на сигналы о проломе не реагируют, значит, «он кому-то нужен, возможно, черепашкам-ниндзя или обитателям параллельных миров», а может быть, это просто придуманная изобретательными симферопольскими чиновниками реклама недавно вышедшего на экраны кинотеатров ужастика «Оно» или его адаптация под местные реалии.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 293 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:03

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