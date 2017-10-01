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Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не место в Симферополе появился «вход в параллельный мир»

Говорят, жители крымской столицы обнаружили в районе рынка на ул. Дм. Ульянова люк, отсутствующий... наполовину. Кого-то эта «дыра в неизвестность» заставила снять трубку и позвонить в соответствующие инстанции (правда без результата), а у других, и таких большинство, от увиденного активно заработало ассоциативное мышление. Острословы рассуждают следующим образом: мол, если соответствующие инстанции на сигналы о проломе не реагируют, значит, «он кому-то нужен, возможно, черепашкам-ниндзя или обитателям параллельных миров», а может быть, это просто придуманная изобретательными симферопольскими чиновниками реклама недавно вышедшего на экраны кинотеатров ужастика «Оно» или его адаптация под местные реалии.