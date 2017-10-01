В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... парк довели до состояния «дикий лес» Говорят, парк в Саках, близ лечебного озера и источника минеральной воды, стал похож на свалку мусора, дикий лес, ночлежку для бомжей. Эдакое крымское «три в одном». Люди сетуют, что развалено буквально все: тротуары, дороги, клумбы. Деревья сгнили или догнивают. Мол, сейчас это похоже на дикий лес. Здесь что-то делалось ещё при СССР. При Украине и сейчас, в новой российской реальности, за парком не следили и не следят. Вообще. Хотя, как отмечают горожане, план реконструкции был. Теперь с трудом припоминают, что, кажется, году в 2015-м даже голосование среди жителей города проводили. Но прошло два года, а реконструкция так и не наступила. Куда делись деньги, как обычно, неведомо. Энтузиасты предлагали было объявить субботник и очистить парк от мусора своими силами, но, памятуя опыт «коллег» из столицы в их неудачной попытке привести в порядок берега Симферопольского водохранилища (кучи мусора после субботника стали только больше), пока решили с этой затеей повременить… Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года Еще статьи: Не лучшая визитная карточка Говорят, что... вместо пешеходных дорожек строят водоёмы Говорят, что... про пляж забыли, едва наступила осень Говорят, что... путь к пляжу преграждают горы мусора Говорят, что... в Артеке борются со свалкой... пожарами