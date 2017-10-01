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СоциумПроблема

Что случилось в лифте? или У страха глаза велики

В позапрошлом номере нашего еженедельника («Крымский ТелеграфЪ» No 447 «В Симферополе сорвался лифт») мы рассказывали о ситуации в одной из многоэтажек города. Но после публикации и возникшего резонанса пришлось проводить дополнительное выяснение обстоятельств происшествия, по результатам которого стало понятно: жильцы дома погорячились с выводами, а у страха глаза велики... Пользуясь случаем, «Крымский ТелеграфЪ» решил также выяснить как следят за состоянием лифтов в Симферополе.

Штатная остановка — это не падение

Мы побывали в организации, обслуживающей лифты в Киевском районе Симферополя (ООО «Крымстройлифт», обслуживает более полутора тысяч лифтов по всей территории Крыма). Во втором подъезде дома № 19 на улице Куйбышева в Симферополе, была зафиксирована лишь обычная штатная остановка лифта — о падении лифта не может быть и речи, вопреки сообщению жильца.

«Вызов диспетчеру поступил в 21.21 об остановке лифта с пассажиром внутри, что зафиксировано в журнале и имеется аудиозапись разговора с застрявшим пассажиром. Диспетчер успокоила пассажира и направила аварийную службу по указанному адресу. В 21.30 по звонку от аварийной службы была произведена запись в журнале об освобождении пассажира. Лифт остался в нерабочем состоянии, так как электромеханики, производящие ремонты лифтов работают с 8-00 до 18-00. Утром в 8.00 электромеханику была выдана разнарядка на ремонт лифта. В 8-20 лифт был запущен, так как поломка оказалась незначительной, в результате скачков напряжения был отключен автомат силового кабеля, о чем сообщил мастер участка и есть запись в журнале», — сообщили в организации.

На предприятии нам показали журнал, в котором фиксируются жалобы, поступающие от собственников лифтов. В нём нет жалоб на лифт второго подъезда. Вообще же, после поступления жалобы, она рассматривается и происходит ее устранение.

Также на предприятии не подтверждают и то, что на неисправность данной техники жители неоднократно жаловались (а именно об этом сообщили в редакцию граждане). В частности объясняют, что исправность (пригодность к эксплуатации) лифта подтверждает соответствующее экспертное обследование.

«Что касается лифта расположенного по адресу ул. Куйбышева, 19 во втором подъезде, в мае 2016 года ему было проведено экспертное обследование по окончанию срока службы, и экспертами был продлен срок службы до февраля 2020 года, о чем свидетельствует заключение № 2016-05-35178 от 05.05.2016 года. Также 15.09.2017 года было проведено ежегодное периодическое техническое освидетельствование, о чем имеется запись в паспорте лифта и в акте периодического технического освидетельствования», — сообщил главный инженер «Крымстройлифта» Вячеслав Нарижный.

Кроме того, жильцам стоит помнить и о том, что если возникает какая-либо проблема в доме, то стоит в первую очередь подключать к её решению обслуживающую организацию. И если жители по каким либо причинам собираются на что-то жаловаться, то следить за тем, чтобы жалоба доходила до адресата. (желательно в письменном виде)

В данном случае (как пример, алгоритм действий), жалобы фиксируются в диспетчерском пункте. Если происходит вызов диспетчера из кабины лифта, то ведется аудиозапись и фиксируется в журнале. Если вызов производится с мобильного телефона — так же ведется аудиозапись и фиксируется в журнале. Если же жалоба поступает в письменном виде, то она фиксируется в журнале входящей корреспонденции, после чего передается начальнику участка и главному инженеру предприятия.

На экране в диспетчерской видно положение каждого лифта

Как это работает

В этой связи небесполезным будет напомнить и о том, что принятый по всем правилам в эксплуатацию лифт (а значит — безопасный) должен даже визуально выглядеть соответствующим образом. Первое, на что стоит обратить внимание — должен иметь в кабине правила пользования пассажирским лифтом и табличку с указанием наименования обслуживающей организации и номерами телефонов аварийной и диспетчерской службы. А на первой посадочной площадке — табличку с наименованием обслуживающей организации и соответствующими номерами телефонов (жильцов убедительно просят следить за сохранностью всех табличек).

Кроме этого, все лифты должны быть оборудованы диспетчерской связью и соединены с единым диспетчерским центром. При Украине диспетчерская связь вообще отсутствовала, говорят специалисты. Теперь же — новые правила и позитивные перемены — диспетчерская служба в Железнодорожном и Киевском районе установлена и в данный момент работает.

Как выглядит процесс работы в диспетчерской службы? Специальная программа позволяет при помощи компьютера получать информацию о работе и местоположении каждого из обслуживаемых лифтов. На экран выводится графическое изображение необходимого дома, подъезда и кабины лифта в нём. Когда в кабину заходит человек, это отображается соответствующим значком и видно как «человек» в кабине лифта поднимается (опускается) на нужный ему этаж. В режиме реального времени. Так же диспетчер может пообщаться с пассажиром или пассажир может пообщаться с диспетчером, что улучшает качество обслуживания лифтов и вызова аварийной бригады при остановке лифта для освобождения в случае необходимости.

Игорь ШИЛОВ
Фото И. Шилов
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 242 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:49

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