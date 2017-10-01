Яды атакуют

«Эколоджи» травил симферопольцев медицинскими отходами

Симферопольцы, проживающие в районе Перово и улицы Героев Сталинграда, несколько месяцев боролись с крымской компанией «Эколоджи», занимающейся сбором отходов. Горожане жаловались на ядовитый дым от утилизации медикаментов и в итоге смогли добиться справедливости. В ситуации разбирался «Крымский ТелеграфЪ».

Задохнуться в дыму

«Уже второй год подряд я наблюдаю за этим дымом, — жалуется местный житель Сергей Охремчук. — Сначала я долго вычислял, откуда собственно идёт эта вонь. Когда нашёл, решил узнать, что именно жгут».

Так симферополец шаг за шагом и вышел на компанию «Эколоджи», расположенную по адресу улица Узловая, 18. По словам активного горожанина, на территории завода монтажных заготовок сотрудники фирмы сжигают медицинские отходы. Он попытался попасть внутрь, чтобы своими глазами увидеть, как всё происходит, но постороннего туда, конечно, не пустили.

«Тогда я решил вызвать пожарных, — объясняет Сергей Охремчук. — И это сработало! Вместе с пожарной командой мы попали на территорию, где я и успел снять видео сжигания в бочках мусора».

Пожарные тушить огонь не стали, сославшись на то, что это контролируемый процесс.

Имея на руках доказательства, симферополец решил действовать дальше — видео он отнёс в Главное управление МЧС в Крыму и написал жалобу на компанию, но в главке нарушений не выявили. Также он написал обращение в Роспотребнадзор и Сергею Аксёнову в Facebook, надеясь хоть через какой-то канал добиться огласки проблемы и справедливости.

И вот в начале августа наконец пришёл долгожданный ответ от Минэкологии Крыма, из которого следует, что нарушения действительно есть. В частности, в письме говорится, что 1 августа должностные лица министерства приняли участие в проверке, проводимой Симферопольской межрайонной природоохранной прокуратурой.

«В результате проверки были выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, охраны атмосферного воздуха», — подчёркивается в документе.

Однако даже после такой фиксации факта ситуация не изменилась. Проверяющие органы удовлетворились тем, что выявили нарушения, но дальше процесс не пошёл. Но Сергей Охремчук не собирался сдаваться. Уже имея на руках ответ минэкологии, он отправился в республиканскую, а затем и в природоохранную прокуратуру.

«Удалось договориться со специалистом природоохранной прокуратуры встретиться на Узловой в момент утилизации, — вспоминает мужчина. — И этот человек был в шоке: вонь от пластика шла на всю округу, появился туман, хотя погода стояла отличная. Он пообещал, что 15 сентября приедет лаборатория и произведёт замер воздуха».

Пожалуй, это тот редкий случай, когда действия и активность одного человека смогли изменить ситуацию. После обращения в прокуратуру колёсики действительно завертелись и на сегодняшний день проблему удалось решить. 21 сентября, поздно вечером, на территории завода прошла масштабная проверка с участием экологов и правоохранителей, после чего всё оборудование для сжигания отходов было вывезено. Однако Сергей Охремчук беспокоится, что предприятие сможет обойти закон, закупив другое оборудование, и снова запустить утилизацию.

«Как выяснилось, „Эколоджи“ выиграл тендер путём демпинга, — объясняет собеседник. — Дело в том, что в Крыму есть фирмы, готовые утилизировать медицинские отходы по всем правилам, а выиграть тендер они не могут, потому что не в состоянии предложить конкурентную цену».

Пути решения

Нужно понимать, что сбор медикаментов требует особого внимания из-за их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности. На самом деле в России нет отдельного федерального закона о медицинских отходах, где содержались бы чёткие правила об их сборе, временном хранении, транспортировке, уничтожении или захоронении. Нет и прописанных мер, применяемых в случае нарушений.

В то же время обращение с отработанными медикаментами в лечебно-профилактических учреждениях регулируется санпинами «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Более того, все медотходы разделены на пять классов: безопасные, опасные, чрезвычайно опасные, токсикологически опасные и радиоактивные. При этом эксперты говорят, что вне зависимости от того, к какому классу опасности относится такой мусор, утилизировать его следует исключительно на специальном оборудовании, которое сейчас в достаточном количестве представлено на рынке. Однако из-за его высокой стоимости услуга по утилизации медикаментов тоже получается совсем не дешёвой. Многие учреждения здравоохранения пытаются избежать таких расходов, находя другие — далеко не всегда экологичные и безопасные, — альтернативные варианты ликвидации такого рода мусора. Из-за этого за последние годы в России сложилась непростая ситуация с утилизацией опасных отходов.

Показателен в этой связи недавний случай в Москве, где частная клиника превратила двор жилого дома в полигон отходов: медработники просто выбрасывали в мусорные баки просроченные лекарства и использованные шприцы. И здесь воспрепятствовали такому ходу событий рядовые граждане, возмутившиеся такой безответственной политикой медучреждения.