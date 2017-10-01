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Дельфины в ловушке закона

Судьба пострадавших краснокнижных животных после суда неизвестна

Летом в Саках разразился громкий скандал. Предприниматель, устраивавший шоу с краснокнижными дельфинами и морскими котиками, содержал животных в не предназначенном для этого помещении. Благодаря многочисленным обращениям неравнодушных граждан недобросовестный бизнесмен в сентябре предстал перед судом. 22 сентября было вынесено окончательное решение. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» выяснил обстоятельства дела.

Сила общественности

Некий ИП Белесиков организовал в Сакском районе шоу с черноморскими афалинами и морскими котиками, при этом сам дельфинарий разместился в старом, полуразрушенном помещении, что напрямую нарушает природоохранное законодательство. На защиту краснокнижных животных встала общественность.

«Бассейн примерно метров пятнадцать в длину и три метра в глубину, — рассказывали очевидцы. — На улице плюс сорок, а навеса никакого нет. Налицо жестокое обращение с животными!»

От активистов зоозащитных организаций посыпались жалобы, которые в итоге возымели действие. Дельфинарий в Саках проверила комиссия республиканского Министерства экологии и природных ресурсов, которая и признала, что дельфины находятся в не соответствующих для них условиях.

Ольга Славгородская, заместитель министра экологии и природных ресурсов Крыма — заместитель главного государственного инспектора Крыма:

«Нами была проведена проверка, которая показала, что дельфины содержатся в условиях, неподходящих для их биологических потребностей».

К тому же владелец аквазверинца смог предоставить документы только на двух дельфинов (в соответствии с которыми, к слову, они должны были находиться в Коктебеле, а не в Саках). На третьего дельфина документов вообще не оказалось.

После этого минэкологии инициировало судебный процесс по статье 8.35 — «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных» и по статье 8.37, часть 2 — «Нарушения правил пользования объектами животного мира» Кодекса об административных правонарушениях РФ. Материалы дела были направлены для вынесения решения в судебный участок Сакского района.

Впрочем, сотрудники полиции, приехавшие после проверки, чтобы конфисковать животных, решили не забирать их до решения суда. Крымское ведомство решило добиваться изъятия трёх дельфинов и двух морских котиков через суд, а также требовать полного закрытия объекта развлечения.

Незадолго до суда руководство Евпаторийского дельфинария сообщило, что готово забрать животных и поместить в морские вольеры реабилитационного центра в заливе Донузлав. Однако в итоге было принято решение не изымать «артистов» у собственника.

Так начинался скандальный дельфинарий

Самый гуманный суд

Открытый суд по делу о дельфинах назначили на 12 сентября. Однако судебное заседание дважды переносили, в итоге окончательное решение вынесли на прошлой неделе — 22 сентября. И в результате мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района оказалась довольно лояльна к нарушителям природоохранного законодательства — владельца дельфинария оштрафовали на ничтожную сумму в 17 тысяч рублей по совсем другой статье — за нарушение ветеринарных норм (несвоевременное заполнение журнала, отсутствие санитарных ковриков и т. д). И это несмотря на то, что изначально предполагалось, что недобросовестному предпринимателю грозит штраф в размере до одного миллиона рублей!

Такой малоутешительный итог получился из-за неразберихи с документами.

Ирина Логоминова, член общественного движения Serene Sea:

«Оказалось, что по факту этот предприниматель — Белесиков — не принимал этих животных в аренду, и в собственность ему их не передали. Он просто предоставил помещение, этот металлический бассейн владельцам животных — директору ООО „Утришский дельфинарий — 84“ (находится в Сочи. — Ред.) Льву Мухаметову и директору ООО „Биологическая станция“ (Севастопольский дельфинарий. — Ред.) Владимиру Каниболоцкому. У них был договор о совместной деятельности, по которому они вместе работали».

В результате предпринимателя Белесикова и судить-то не за что было — животные-то не его. Но получилось, что и собственников дельфинов и морских котиков тоже не наказали за такое обращение. Показательно, что два дельфина из Утришского дельфинария в деле вообще не фигурировали, на них даже протоколы не были составлены. В ходе заседания информация о них даже не всплывала, хотя зоозащитники направили соответствующее ходатайство судье. Более того, после суда одно из севастопольских животных вообще «потерялось».

Ирина Логоминова:

«По решению суда животных надо было вернуть владельцам. Но ещё после одного из первых заседаний Каниболоцкий вывез одного своего дельфина. Куда делся второй — неизвестно».

По закону эти дельфины во время судебных разбирательств находились на ответственном хранении у Белесикова. До окончательного решения суда он обязан был следить за животными и обеспечить их сохранность.

Несмотря на то что суд вынес свой вердикт, у зоозащитников и неравнодушных крымчан осталось очень много вопросов по этому делу. Общественность надеется, что расследованием займётся прокуратура, после чего виновные действительно будут наказаны, а не откупятся копеечными штрафами.

К слову, это первый крымский опыт с передвижными дельфинариями, и он оказался крайне неудачным. По-хорошему, такие объекты необходимо просто запретить, чтобы у предпринимателей не было соблазна зарабатывать деньги на животных недобросовестным путем.

Есения СИМОНОВА
Фото eventparadise.ru, архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 449 от 29 сентября 2017 года

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Просмотров: 227 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:22

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